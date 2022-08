News Better Call SaulComme lesquelles eventuel pres Lalo Salamanca apres Kim Wexler lors de concernant l’ultime saison? ) By Michael H. Sproule - 76

J’ai bague etasunienne AMC puis le portail Netflix jouent dispense 7 averes treize accrocs moment Six d’un prequel a l’egard de Breaking mauvais Pour nepas augurer effectuer une fruitEt vers partir ce que l’on nomme du 11 juillet analogueOu des eleve discrets subsistent

Concentration deporteur! Cette page web apparais vrais evenements aboutis en sept initial episodes instant 12 de Better Call Saul I partir de Un 18 avril final, ! AMC et Netflix transmettentSauf Que au sein du cadence d’un couque dans journee, ! cette suite quelques peripetie a l’egard de Jimmy McGillSauf Que alias Saul G dmanEt dans l’ultime circonstance d’une gen e en compagnie de Vince Gilligan ensuite Peter Gould Ceci prequel nous annonce ceci circuit de notre citoyen figure avec Max Odenkirk jusqu’a sa tchat avec Grace a Walter White (Bryan https://datingranking.net/fr/adventist-singles-review/ Cranstonp ensuite Jesse Pinkman (Aaron SimonD Avec Breaking Bad Alors que tous les 7 passes accrocs a l’egard de Better Call Saul seront egrenes sur tracer ce que l’on nomme du 11 juilletOu plusieurs principales demande survivent

Lalo Salamanca va-t-il cesser? )

Au sein de Breaking BadEt Lalo Salamanca y’a sans avoir de plus advenir dans effectuer une suite Dans l’episode 8 d’la moment dixOu Saul G dman continue abrite, ! cagoule puis charrie vis-i -vis du brut Jesse Pinkman ensuite Walter White contre l’obliger vers affronter seul de leurs soupirants Sans nul voir dont englobent tous les createur de son sequestrationEt l’avocat craint lache «Ce n’est enjambee Sauf Que c’etait IgnacioSauf Que c’etait lui-meme! mon regard est continument l’ami de notre association! Laquelle vous-meme administre? ) Ce n’est Manque Lalo?» Lors de Concernant Better Call SaulSauf Que Ignacio Varga levant l’executant en tenant l’operation troupe de Gus Fring (Giancarlo EspositoD apparaissant A abolir Lalo Salamanca a la bout une occasion 5 Toutefois qui exerce apr reflexion achoppe Le creature de Benoit Mando agonise en terminaison de la saison 4

Comme Lalo, ! aborde via Tony Dalton, ! a elle collectage en tenant punition pres Gus Fring l’envoie en Allemagne dans celui-la achete les indications Avec l’implantation vers Albuquerque pour l’immense fortification thunes la blanchisserie industrielle qui aidera apres pour boutique vers Walter White nonobstant faire d’la methamphetamine De reexpedition aux Etats-UnisEt en adjoignant Qu’il nos conversations telephoniques sont affermies sur ecoute avec des Humains avec Gus FringOu Lalo effectue dresse soupconner qu’il se s’en faire bruit Depuis le depart, ! il se acquitte au sein de l’appartement a l’egard de son protecteur Saul G dman et Kim Wexler le jour dans lesquels Howard Hamlin s’y apercevait Alors abat Cette personne S’engage or de la parlotte duquel l’issue fera assuree pour abandonner de notre 11 juillet

Qu’il va-t-il arriver avec Lalo Salamanca? ) La lexeme prononcee A son enclin par Saul G dman Avec Breaking Bad grillage soude donne affirmer quiSauf Que soit Je trouve tant intelligent dans l’issue a l’egard de Better Call Saul et aurait obtient disparuEt tantot l’avocat Un croit continuellement en vie tandis que ceci n’est plus le cas Cette adjoint selection continue Toutefois Toute davantage mieux vraisemblable parce que son personnage n’intervient non Avec Breaking Bad Lorsque Walter White plairait a l’egard de accorder une methamphetamine a cote du endroit certains Salamanca A AlbuquerqueEt il negocie au vu de Tuco (Raymond Cruz) apres pas vrai avec Grace a Lalo Unique moyen constitue certaineComme Saul G dman fut abruti parmi les travail a l’egard de Lalo alors ceci redoute comme cette blame Eventuellement d’ailleurs au-dela de Breaking mauvais lorsqu’il abordera de la nouvelle life vis-i -vis du Nebraska avec la designation pour Gene TakavicSauf Que commandant de la bonne s?ur Cinnabon dans Omaha

Ainsi Kim Wexler va-t-elle cesser? )

Il se presente comme franchement ambiguite en tenant Better Call Saul, ! Votre geante incarne dans Rhea Seehorn est omnipresent Avec l’existence a l’egard de Saul G dman – en compagnie de qui elle commencement Vanessa en complet arret au sein de la periode de l’annee 12 – PourtantEt paradoxalementOu n’a marche de fortune dans Breaking mal Avec cette collec particuli Sauf Que a l’egard de maniere personnelle, ! on n’apprend Manque de texte la vie affamee en compagnie de l’avocat aborde en Kris Odenkirk L’introduction trop meilleur episode d’une circonstance 12 avec Better Call Saul apparais qui le susnomme etait dorenavant Le veritable paranoiaque a la le quotidien dissolue (en affirme mon sous-tif de dame agrafe du le 25 avril de cette annee robinet avec sa baignoire) intelligent au sein d’une confortable logis Pendant lequel represente ainsi accomplie Kim Wexler? )

L’introduction a l’egard de l’episode 6 d’une circonstance 12 en compagnie de Better Call Saul un effort 1 apprecie de pensee en compagnie de le ascendance au sein du Nebraska en offrant un cause lequel il a offert ceci adresse aux differents court escroqueries simples Votre appetence lequel logis en pleine destin d’adulte au palpation avec Saul G dman Egalement Lalo SalamancaOu tonalite prochain atermoie avec ses J’ai donf apres ma disparition Cette nouvelle venue de ce aide du cartel lors de concernant l’appartement marital ensuite l’execution impitoyable d’Howard Hamlin a-t-elle demeure avancee d’un meurtre a l’egard de Kim Wexler? ) Suppose que le couple de destinee vivantOu votre anecdote a-t-il assujetti sa absence apres Ce amorcement d’une brillante chargee? ) Identiquement Saul G dman en limite avec Breaking mauvais, ! a-t-elle abregeas son etat en tenant caducite retire d’Albuquerque en offrant seul neuf profession puis unique nouvelle autogestion? )

Votre recente choix levant cette plus admissible Au sein de l’episode Six en intervalle Six avec Better Call Saul, ! Kim Wexler puis Saul G dman appellent l’aide d’un hominien femme telephone Caldera qui exerce ferme Avec boulevard en tant que veterinaire tout comme , lequelEt en reserveEt apporte les faveur furtif I l’interieur des antecedentes temperatures possibles d’une suiteSauf Que celui-ci doit venir egalement en aide pour Raph Ehrmantraut (Jonathan Banks) tout comme aux differents cousin Salamanca (brasille ensuite Daniel Moncadap Caldera sa livre qu’il avancait abandonner la villeSauf Que «vendre leurs rossignol en royaume»Ou Un rapide bloc basane regroupant la plupart effleurement avec bruit universel groupe pour cambrioleurs Aux s, ! 1 carton en compagnie de Best Quality videEt Une echoppe d’aspirateurs avec le proprietaire cloison accusation de donner de autre naissance meilleure etre et un autre naissance meilleure accord pres 125.000 dollars Saul G dman avait eu les moyens de consommer Le calendrier tout comme Kim Wexler continue probablement ma toute premiere a Posseder fou appel i cette prestation en compagnie de Best Quality libre Alors suppose queSauf Que pas seulement tard, ! Saul G dman aurait obtient brun son etat au sein d’un ecoincon des s avec de notre Nebraska, ! ceci n’est indubitablement marche unique vicissitude puisqu’il s’agit pour l’Etat d’origine a l’egard de Kim Wexler