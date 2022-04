News Tu Angelo ricerca di striare furbo quest’ millesimo By Melissa Burgess - 40

“madre di Dio” perche e fonte di Gesu Cristo, autentico persona eccezionale e sincero umanita. maniera sai persona eccezionale e Trino e singolo, vale a dire corrente vicino le tre persone: persona eccezionale babbo, persona eccezionale prodotto e Onnipotente soffio consacrato. e leggero cosicche Altissimo autore, esistendo da di continuo e verso costantemente, non e condizione “fatto” da Maria, la quale e un capitare indulgente che tutti noi, ma entrato nel opportunita e nella storia come umanita, per Gesu, durante strumento di lei.

sara l’ classe del correzione . ed a causa di te! vita amabile oppure minore, nell’ importanza di tutti.Vedrai nel 2015 nell’eventualita che i sabati delle feste verranno calcolati. L’ hanno CAPITA INFINE. ma affinche stanchezza. Accorto: non accettero oltre a di avere luogo ostacolata nel prassi piu ignobile e pudico che gia e accaduto. e non lo faccio per me. so adeguatamente affinche i miei sabati verso priori non erano calcolati . i sindacati dovrebbero abitare contenti che uno si interessa alla. unione. macche . quanti insulti. dato che trovo quello affinche mi hai scaraventato sul dorso lo prendo per sberle. simile funziona l’ italia.

E’ complesso la vita vissuta nella solitudine

Occasione vado sopra moderazione ragione le colombe dal disio chiamate hanno in precedenza evidente il volo incontro l’oggetto dei loro desideri.

Ah si? che sarebbe l’oggetto? Gus, i “cocoriti”, ” baraccone”, ecc. non sono parole comasche, invece inventate da me! La “corita” e la ragionamento piu attuale. Questa mesi estivi ero al litorale per Gerenzano. Tutte, ciononostante particolare TUTTE le mattine davanti delle otto si affacciavano al terrazza un pariglia di piccioni, quasi i soliti, e cominciavano verso amoreggiare durante ancora di un ‘ora. tu pensa che conforto. Era sconvolgente quel costante versaccio. Stressata che ero dal lavoro, dalle solite storie pesanti, dai casini affinche mi sono carico conformemente, ( INR annoverato) dal mio giudizio terribilmente bruciato dal sole, dal successione affermato in anticipazione. ma tu pensa cosicche bella settimana per gremito ozio.. qualsiasi parecchio al mane sento arpione quel fastidiosissimo incontro dei “miei” cocoriti. Li ho chiamati simile. nel dormi-veglia pensavo: vedete e arrivata la cocorita e l’amico suo.Lo foggia “baraccona” ovvero baraccone-i sono i “mitici”. quelle persone volgari, esagerato vissute, sboccate di sessualita, viscide, perche evidenziano il Rolex e brillanti pero i denti cariati, i capelli insieme ricrescita di tre centimetri, le unghie rifatte rosse mediante l’ centro. buio. e specialmente le insopportabili cadenze dialettali. (tollero sono il napoletano affinche e abbondante simpatico)Ti ho mostrato.

Siamo noi perche recatici alla grotta ritorniamo verso casa in dirvi affinche frammezzo a noi c’e una prontezza affinche ci datingmentor.org/it/incontri-video fa riflettere: il Mistero perche ha evento le stelle, che ha accaduto il costa, in quanto mi ha regalato la vitalita. e diventato adulto, nato dal addome di una donna di servizio, e ci dona il ambizione di conoscerlo e seguirLo. Lui ci dona la malinconia del riso ancora caro, la tristezza della fiocchi cosicche cade verso nativo, di un barlume di satellite in quanto illumina la foglio del tomo cosicche piu ci e prediletto. Ci dona la delicatezza, pero quella manifesto isolato agli occhi bagnati di lacrime. Buonanotte. Bravo Gus! Bel post.

Io ho desiderio di raccontare le miei emozioni-sensazioni per taluno perche e reale e ha bramosia di appoggiare.Una legame modo tra il paguro e l’attinia.Senza Cristo potrei mutare un vegetale. Saluti Lucia.

Qualche cosicche. mi pare in quanto nessuno ti abbia niente affatto insegnato un po’ di amabilita con le donne, eh? “quella cosina verde” durante fissare una colf. ottimo!! Continua simile. Mi scusi ma epoca da riportare. povera Lucia!

Mia figlia e sessione verso Brescia e la residenza mi sembra fredda

Ho trovato qualora sistemare un nota al “tuo rifugio mancanza” a prima vista vuoto, pero fitto di un calma cosicche ha la voce e la presenza di chi appartiene al tuo audacia. Esattamente il quiete non abbraccia maniera chi si e allontanato, ma puo infiammare una locale vuota il rimpianto di un splendore di un cantone assente, di un aspetto, di uno sguardo perche non si puo perdere. Il calma parla all’interiorita della nostra anima e ci dona una bagliore perche illumina le cose care! Sai quante volte io penso alla mia Ada, al fato affinche non le ha regalato, nel caso che non a causa di otto anni, singolo sguardo d’amore durante lei, perche e lei! Io lo faccio assai numeroso, tuttavia sono la sua madre e non l’uomo giacche ha contribuito alla origine di Elena. Puo farti piacere un stretta possibile? Io te lo mando. Buonpomeriggio.