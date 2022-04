News Tenues et danses osees: Claire Bahi.. «Nous faisons ce que les hommes aiment» By Melissa Burgess - 35

A cause des concepts musicaux et des aucun danse oses, le coupe-decale, version feminine, est l’objet de nombreuses critiques. Surtout quand on sait que des plus grands fans de ce type musical seront nos bambins. Interrogees, les animatrices de votre musique donnent les raisons de leur orientation.

La Congolaise, chanteuse : «Les hommes aiment bien ca» «Mon concept actuel, c’est le ‘’Zoumou dance’’. J’imagine que mon inspiration vient de Dieu. C’est nombre influence via ma maniere de danser. J’ai mon ton et c’est votre que j’aime Realiser. Ce n’est nullement Afin de choquer. Ici, on critique tout. Peu importe votre qu’on pense de moi, ce qu’on evoque, j’avance. Je ne vais jamais reculer. Je dis que je suis la plus grande danseuse ces jours-ci. Ceux qui se disent que votre n’est pas bien Afin de nos bambins, je crois qu’ils ne vont gui?re dans les boites de nuit. Quelqu’un qui pense qu’il est sensible n’y va gui?re. N’importe qui reste sexy la nuit. Je ne danse nullement nue. Je suis tout seulement sexy. Ce seront les petites culottes, des hauts sautes. Sinon, la journee, je m’habille decemment. Les scenes de danse avec les hommes en boite de nuit, c’est ce qu’ils aiment. Je m’amuse avec eux sinon il n’y a rien».

Flora String, chanteuse :

«Changer de nom, nullement maintenant» «Je cree mes concepts a partir d’une inspiration dans scene ou meme a partir d’un fait banal quelque part dans la rue. Et nos aucun danse suivent. C’est bon qu’a un moment fourni, j’ai eu des prestations un brin chaudes. Mais, je suis en passe de les abandonner pour me consacrer a une vraie carriere solo. Faire mes prochaines scenes mettront seulement en exergue le savoir-faire. C’est-a-dire la danse. Si je nomme un concept ‘’Plaisir de reins’’, le ravissement reste mis pour l’amusement. Neanmoins,, certains l’interpretent autrement. Aujourd’hui, c’est vrai que je regrette la plupart prestations que j’ai faites a les debuts. C’est passe. Et, le nouveau single affirmera le changement. Je respecte votre que font des autres mais vous ne me verrez jamais aller au-dela de cela est decent. Dans toute chose, il va falloir savoir raison gardee. Car les enfants nous suivent. C’est pourquoi j’ai intitule mon prochain concept ‘’Ici on danse’’. Pour ce qui concerne notre nom ‘’String’’, je sais que ca gene. L’instant venu, je vais le remplacer. Neanmoins,, votre n’est pas maintenant».

Sylvie Bokui, danseuse :

«C’est juste pour faire plaisir» «La teneur de mes offres depend des lieux. J’aime bien etre sexy. Mes images de la derniere prestation a Yopougon qui cree le buzz concernant internet, c’est parce que c’etait dans un maquis en presence de belles gens. Sinon, si c’etait dans un lieu respectable, je me serais bien habillee. C’etait juste afin d’effectuer plaisir. Pour et cela est des commentaires, je laisse tout entre les mains de Dieu. J’habite sure que l’heure du changement arrivera».

Shola Shayna, chanteuse : « ’Enlever calecon’’, c’etait Afin de delirer» «Quoi qu’on dise de moi, je reste la meme. Quand on est artiste, il faudra s’attendre a ceci. C’est net qu’un concept intitule ‘’Enlever calecon’’ gene vraiment. Nous l’avons fait dans le but de s’amuser, juste pour delirer. Ca a retourne des proportions enormes. Moi j’ai demande pardon . J’ai presente des excuses publiques. Des concepts dansants comme ‘’Enlever calecon’’, plus pas. J’ai sorti le ‘’Yaaya casser moutou’’. C’est moins vulgaire. ‘’Yaaya’’, c’est une expression urbaine qui signifie faire le malin. C’est une invite a la danse».

Claire Bahi, chanteuse : «Ca de mieux que pas Afin de nos stars americaines» «Tout ce que je cree est inspire de ma vie. ‘’Le Bobarafitini’’, c’est Afin de nous les femmes sveltes. Je l’ai valorise afin que nos jeunes filles ne prennent jamais des medicaments pour grossir. Pour moi, l’heure n’est plus aux jeux de reins. Je ne fais rien de vulgaire. Je fais des aucune garcon. Mais si on reste artiste, surtout une femme, tout reste mal surpris. J’ai trouve ce qui dommage. Sinon des artistes que des enfants aiment, Beyonce ou Rihanna, ce seront des gens qui font des clips en maillot de bain et en robe de nuit. Si on le fait ici, on va mal l’interpreter. Mais celles-ci sont respectees. Ici on ne le peut jamais avec les coutumes, les traditions».