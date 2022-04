News « Si Jehovah lui- aussi ne vais garder la metropole, c’est Afin de rien que la vais garder s’est tenue eveillee » By Melissa Burgess - 31

« Si Jehovah lui- aussi ne vais garder la metropole, c’est Afin de rien que la vais garder s’est tenue eveillee »

Pourquoi devons- nous proteger une c?ur ?

Pourquoi devrions- nous continuellement resserrer les liens avec Dieu ?

Quel genre de communication renforce les liens du couple ?

1, 2. a) Pourquoi 24 000 Israelites se sont- ils prives de merveilleuses benedictions ? b) Quel interet cet evenement du passe presente- t- il concernant nous ?

minimum avant que J’ai nation d’Israel n’entre en Terre promise, diverses centaines d’hommes ont eu « des relations immorales au milieu des filles de Moab ». Resultat, Jehovah a fait mourir 24 000 Israelites. Imagine ! Ils etaient sur le point d’avoir l’heritage tant attendu, ainsi, voila que, pour avoir cede a la tentation, ils se paraissent prives de merveilleuses benedictions (Nomb. 25:1-5, 9).

2 Cet evenement desastreux fut foutu par ecrit « concernant nous avertir, nous sur qui les fins des systemes de trucs sont arrivees » (1 Cor. 10:6-11). Etant aujourd’hui dans la phase finale des « derniers jours », les serviteurs de Dieu sont au seuil d’un monde nouveau franchement (2 Tim. 3:1 ; 2 Pierre 3:13). Malheureusement, certains adorateurs de Jehovah ont baisse leur vais garder. Ils ont ete commande au piege de l’immoralite sexuelle et en ont recolte d’ameres consequences. Ils courent le risque de se priver de bienfaits eternels.

3. Pourquoi des conjoints ont- ils besoin d’une direction et de la protection divines ? (voir illustration de ce titre).

3 du fait la decheance morale actuelle, maris et femmes ont besoin une direction ainsi que la protection divines s’ils ne veulent jamais fournir « Afin de rien » des efforts visant a preserver un union (lire Psaume 127:1). Voici differentes facons dont ils peuvent fortifier leur couple : en surveillant leur c?ur, en resserrant leurs liens avec Dieu, en revetant la personnalite nouvelle, en entretenant une communication constructive et en se rendant un du. Examinons- les une via une.

SURVEILLEZ VOTRE C?UR

4. Qu’est- cela a amene certains chretiens a pecher ?

4 Qu’est- et cela peut mettre votre chretien concernant le chemin de l’immoralite sexuelle ? D’ordinaire, bien commence via les yeux. Jesus a explique : « Tout homme qui continue a voir une femme de maniere a eprouver une passion i sa place a deja commis l’adultere avec i§a dans son c?ur » (Mat. 5:27, 28 ; 2 Pierre 2:14). De multiples chretiens ayant cede au peche avaient affaibli leurs defenses morales via des lectures erotiques, ou en regardant d’une pornographie ou des contenus choquants sur Internet. D’autres ont regarde des films, des pieces de theatre ou des emissions montrant des scenes de sexe tres crues. D’autres encore seront alles en boite de nuit, ont assiste a des strip-teases ou se seront rendus dans des « instituts » proposant des massages sensuels.

5. Pourquoi devons- nous surveiller notre c?ur ?

5 Quelques cedent au peche parce qu’ils recherchent l’attention en mauvaise personne. Nous vivons dans un monde sans retenue, qui se complait au sein d’ toutes sortes d’actes immoraux. Aussi il n’est que trop enfantin, influence avec un c?ur trompeur et reellement mauvais, de nourrir des sentiments Afin de une nouvelle personne que son conjoint (lire Jeremie 17:9, 10). Jesus a dit : « C’est du c?ur que sortent raisonnements mauvais, meurtres, adulteres, fornications » (Mat. 15:19).

6, 7. a) Sur quel chemin 1 chretien peut- il etre entraine par le c?ur trompeur ? b) Comment empi?cher l’ecroulement moral ?

6 Une fois que des desirs immoraux ont pris racine dans leur c?ur traitre, 2 etres attires l’un via l’autre vont pouvoir en venir a aborder des sujets dont ils ne devraient parler qu’avec un conjoint. Puis ils creent encore et puis d’occasions d’etre ensemble. Leurs rencontres, apparemment innocentes et pretendument accidentelles, sont De surcroi®t et puis frequentes. A mesure que leurs sentiments se precisent, leurs defenses morales faiblissent. Plus ils avancent concernant le chemin qui mene au peche, plus il leur reste ardu de s’arreter, meme s’ils savent que ce qu’ils font est mal

7 Les fortifications spirituelles s’effritent a mesure que, entrainees par des paroles et des desirs inconvenants, 2 personnes ont des gestes d’affection qu’elles devraient reserver a un conjoint : se tenir la main, s’embrasser, se caresser ou se toucher sensuellement. Elles finissent avec se laisser « entrainer et seduire [« comme prendre a l’amorce », note] par [leur] propre desir ». Quand le desir a ete feconde, il « donne naissance au peche », Di?s lors precis a l’immoralite sexuelle (Jacq. 1:14, 15). Quel dommage ! Cet ecroulement moral aurait pu etre evite si les interesses avaient permis a Jehovah de fortifier leur respect pour le caractere sacre du mariage. Mais comment cultiver un tel respect ?

RESSERREZ VOS LIENS AVEC DIEU

8. Comment l’amitie avec Jehovah nous protege- t- celle-ci ?

8 (Lire Psaume 97:10.) L’amitie avec Jehovah est un moyen de defense capital. Decouvrons les qualites attirantes de Dieu et efforcons- nous de « deven[ir] » ses « imitateurs », « tel des bambins bien-aimes » et de « continu[er] a marcher dans l’amour ». Nous aurons ainsi la force de rejeter Notre « fornication » et l’« impurete sous toutes ses formes » (Eph. 5:1-4). Sachant que « Dieu jugera fornicateurs et adulteres », les conjoints font bien pour que un union soit honorable et sans souillure (Heb. 13:4).

9. a) Qu’est- cela a aide Joseph a resister a une tentation ? b) Que nous enseigne l’exemple de Joseph ?

9 Certains serviteurs de Dieu ont affaibli leurs defenses morales en frequentant des collegues non Temoins en dehors des heures d’embauche. Mais les tentations peuvent aussi survenir pendant les heures de travail. C’est via le lieu de travail qu’un excellent jeune homme nomme Joseph s’est rendu compte qu’il plaisait a la femme de son employeur. Elle essayait de le seduire jour apres jour. Finalement, « cette dernii?re le saisit par le vetement, en disant : “Couche avec moi !” » Neanmoins, Joseph s’est enfui. Face a une telle tentation, qu’est- cela l’a aide a garder intactes ses defenses spirituelles ? Ce qui a preserve sa purete et le integrite, c’est une solide determination a ne pas deteriorer sa relation avec Dieu. Cette position ferme lui a valu la perte de son emploi et un emprisonnement injuste. Mais Jehovah l’a beniAinsi, que ce soit dans son lieu de travail ou ailleurs, votre chretien devra absolument fuir les situations ou il www.datingmentor.org/fr/soulsingles-review risque d’etre tente de commettre votre acte immoral.