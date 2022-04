News Si, abundan testimonios de miembros que en su momento se negaron an aceptar la idea de Dios en la vida sentimental By Melissa Burgess - 31

Hay gran cantidad de testimonios sobre seres que aseguran haberse resistido a la voz de Dios que le ensenaba que semejante humano era para ellos. Por ejemplo el caso del pastor Macedo fue mismamente. El no quiera asentir a Esther Becerra cuando la conocio. El cuenta que una voz en su interior lo estaba llevando an observar a Esther con ojos sentimentales, pero que el novio se resistia. En su blog confeso, con diferentes palabras, que con conviccion hizo poner lamentable al Espiritu Santo a lo largo de el lapso en que se nego an atender su voz, voz que lo llevaba an asentir tener una comunicacion con Esther.

Por que una alma se niega an aceptar la voluntad de Dios en la vida sentimental?

En las blogs sobre esposas sobre pastores, pastores, miembros, etc., se podri?n escuchar o leer gran cantidad de motivos. Por ejemplo “miedo a que la otra ser le sea infiel”. Existen personas que no desean tener ninguna cosa con nadie, es decir, se cierran en la vida sentimental igual que un mecanismo sobre proteccion por pavor a soportar. A lo conveniente en la familia tuvieron “malos ejemplos” o sencillamente “sufrieron con malas experiencias”, “fracasos”, al completo lo que realiza que ciertas usuarios no quieran saber ninguna cosa con tener la pareja. En bastantes casos son muchedumbre de la reforma la que piensa asi. Ligicamente personas no liberada sobre traumas asi­ como inconvenientes del ayer. mocospace Hay un caso sobre una obrera que confeso que nunca creia en la vida sentimental. Y Asi que cuando aparecio su una diferente mitad ella nunca queria conocer nada y lo rechazo (peco) por demasiado lapso. Es asi. Estas cosas pasaron asi­ como se encuentran pasando actualmente.

Es delicado espiritualmente hablando rechazar a tu otra medio?

Mucha familia, especialmente aquella que desprecia la vida sentimental o lo toma igual que una cosa pecaminoso o carente interes, piensa que no es grave negarse a realizar la voluntad de Dios en la vida sentimental. Creen que no es pecado negarse an aceptar a la ser que Dios le eligio para ella. Sin embargo esas personas piensan mismamente porque nunca conocen verdaderamente a Dios.

De Dios la vida sentimental nunca seri­a un entretenimiento. Seri­a alguna cosa importante. Asi­ como En Caso De Que el dice que semejante persona seri­a de una diferente, ninguna persona puede declarar lo contrario, ni tampoco negarse a realizar la zona que le corresponde en esa conexion. En caso de que yo soy tu otra medio enfrente de los ojos de Dios asi­ como tu nunca me deseas asentir, y me das vueltas y no ha transpirado vueltas desplazandolo hacia el pelo cada oportunidad que tanteo conquistarte tu no te dejas, sino que me rechazas, te alejas asi­ como hasta me odias por insistir tanto, nunca solo me estas rechazando a mi sino al que me envio osea a Dios. Asi­ como rechazar a Dios seri­a algo delicado.

Las pastores, obreras o miembros que rechazan a sus diferentes mitades elegidas por Dios pecan. Asi que es que nunca crecen espiritualmente. A lo mejor pueden crecer exteriormente (crecer el dinero, graduarse, convencer gran cantidad de bienes, ser bien en la tarea, excluir demasiadas almas, etc..) pero interiormente nunca, por motivo de que no aceptan la voluntad sobre Dios en la vida sentimental. Se percibe que su focos nunca esta en elaborar la voluntad sobre Dios sino en elaborar su propia voluntad. Por eso terminan saliendo mas tarde o mas temprano a no acontecer que se arrepientan de las pecados sentimentales y no ha transpirado otros que igualmente cometan y se corrijan.

Personalmente Jami?s oi a un pastor hablar sobre este asunto de esta maneras “Es un pecado negarse an asentir la alma que Dios te eligio”. Asi­ como nunca unicamente eso seri­a pecado sino que Ademi?s esta mal “hacerlo esperar”. En gran cantidad de casos la humano que se niega a realizar la voluntad sobre Dios en la vida sentimental tarda anos en darse cuenta sobre su error, en otras palabras realiza esperar 4 o mas anos a la otra ser inclusive aceptarla, igual que En Caso De Que esta nunca valiera ninguna cosa. Es asi.

Se creen con derecho a negarse an una comunicacion sentimental porque erroneamente piensan que la vida sentimental es una bendicion opcional. Y no ha transpirado eso no es asi. La vida sentimental, lo cual En Caso De Que lo oi declarar, nunca unico es una bendicion sino Asimismo una obligacion para aquella persona que segun la voluntad sobre Dios dispone de que ejercerla. Cuando Dios desea que dos seres se unan no puede encontrarse excusas como “yo nunca deseo nada”, “me da la impresion que no es tiempo”, etc

En caso de que dos seres deben una gran difusion con Dios y saben como efectuar su voluntad desplazandolo hacia el pelo Dios las desea unir, nunca ponen inconvenientes. Poseen las vidas entregadas al Senor desplazandolo hacia el pelo conocen su voz asi­ como las deseos Asi que no entran en confusion sino que se proporcionan cuenta de que Dios quiere unirlos. Y igual que son las hijos se entregan mutuamente.

Si yo tengo evidencia de que mi una diferente medio es una chica determinada y la novia hace anos que me rechaza, me intenta mal, me toma igual que En caso de que valiera nada, es indudable que nunca esta siguiendo la voluntad de Dios. Es obvio que no esta entregada a el igual que dice que esta. Porque si es cristiana supuestamente esta entregada a Dios. Sin embargo si me rechaza a mi que soy su otra medio indudablemente seri­a porque con Dios nunca desea nada debido a menor al 100% por motivo de que a lo superior una cosa de Dios tiene sin embargo nunca es integro.