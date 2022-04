News Securite des precisions : « Cela n’y a pas que nos amis qui regardent votre qu’on publie via Facebook » (Interview AFCDP) By Melissa Burgess - 40

inplace-infolinks

Securite des precisions : « Cela n’y a pas que nos amis qui regardent votre qu’on publie via Facebook » (Interview AFCDP)

La question des donnees personnelles et leur foisonnement reste determinante aux yeux de l’AFCDP, l’Association qui represente les correspondants a la protection des informations a caractere personnel.

Presentation et eclairages.

Dans le cadre d’une conference gratuite sur la protection des informations personnelles organisee le 16 novembre prochain, nous avons rencontre l’une des trois parties prenantes de l’evenement, l’Association francaise des correspondants a la protection des donnees a caractere personnel, l’AFCDP. Paul-Olivier Gibert, le president, nous en dit plus i propos des missions, les membres et les chantiers de l’AFCDP, qui a fera d’la question des informations personnelles un thi?me central.

AFCDP : l’interview de Paul-Olivier Gibert

Clubic – Pouvez-vous nous rappeler votre qu’est l’AFCDP ?

Paul-Olivier Gibert – L’AFCDP, c’est l’association des professionnels qui, aupres des responsables de traitement, Plusieurs entreprises, des administrations, des mairies, des associations, seront charges de veiller a Notre solide mise en application du RGPD de facon a votre que le virtuel ne a nullement atteinte aux droits et libertes des personnes mais, au contraire, permette de des developper.

Quelles seront nos missions essentielles de l’association ?

J’ai premiere mission de l’AFCDP est de permettre aux experts de retourner entre eux, Afin de qu’ils aient une pratique au meilleur niveau. C’est quelque chose que nous avons beaucoup fera durant le confinement, ou entre le teletravail et la mise en place de nouveaux outils il y a eu enormement de questions pour assurer le meilleur fonctionnement possible, tout en respectant les droits et libertes des gens, en particulier les salaries.

“quand on laisse trainer trop de precisions personnelles, on fournit un espece d’avatar lequel pourra etre utilise pour des usurpations d’identite”

Et cela opportun du cote de l’AFCDP, c’est la multiplicite Plusieurs profils des membres et adherents de l’association, qui rassemble des avocats, des DPO (delegues a Notre protection des precisions), des universitaires…

L’AFCDP, ce sont 6 500 gens physiques qui participent a des travaux de diverses facons, ainsi, 2 000 organisations adherentes. Parmi celles-ci, on voit l’essentiel des firmes du CAC 40, ils font des TPE, des consultants unipersonnels, des associations, des administrations. L’une des richesses de l’AFCDP, c’est que toute la societe francaise reste representee dans ses activites.

Quelles sont les actualites relatives aux informations personnelles qui vous ont marque recemment ?

Ces 18 derniers mois, avec la crise sanitaire, il y a eu des mesures autour du teletravail, puis des mesures de suivi d’une sante avec le pass sanitaire. On s’interesse donc aux modalites de mise en ?uvre avec la constitution de jeux de donnees a caractere personnel, mais on s’interroge aussi i propos des regles qu’on doit mettre en place pour assurer la solide protection des donnees et en garantir un usage qui soit au service des droits et libertes des personnes.

On assiste a des fuites de donnees forcement plus nombreuses spectaculaires, tel le recent Leak Twitch . Est-ce que les informations seront suffisamment protegees sur ces Plusieurs plateformes ?

Notre premiere chose a se reconnai®tre, c’est que si on attend la securite de quelqu’un d’autre, ca ne viendra pas. C’est vrai en matiere virtuel, cyber, comme c’est vrai dans un magasin : si on ne fera pas attention avant de traverser, on finit via avoir des ennuis. On doit etre vigilant dans sa relation avec le virtuel. Tout cela existe n’est pas forcement bienveillant, loin de la.

“il va falloir i chaque fois se demander si les precisions que nous laissons sur les plateformes sont bien necessaires concernant l’utilisation que l’on veut en faire”

Nous avons recemment parle des arnaques au colis, du type « www.datingmentor.org/fr/clover-dating-review/ Attention, il manque 2 euros afin que vous puissiez retrouver la colis ». Tout ceci est destine a subtiliser des informations a caractere personnel, aussi un brin d’argent, et c’est la que ca devient dangereux. Car quand on laisse trainer trop de precisions personnelles, on fournit une sorte d’avatar lequel pourra etre utilise pour des usurpations d’identite, avec des consequences financieres et des troubles consequents. Il ne faudrait gui?re laisser trainer n’importe quoi n’importe ou, et toujours se reclamer si l’ensemble des informations que nous laissons sur Facebook, Twitter, Twitch ou autres seront bien necessaires pour l’utilisation qu’on veut en faire.

Outre les fuites de donnees materialisees par le piratage et J’ai ponction de la base de donnees, on assiste aussi a un scraping de informations publiques presentes i propos des pages de profil des plateformes et reseaux sociaux.

Absolument. Cela n’y a gui?re que des amis qui regardent ce qu’on publie concernant Facebook, il va falloir en avoir conscience.