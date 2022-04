News Sai mi sono soffermata un pochino per mezzo di te, insieme il tuo matteo, per mezzo di tuo sposo By Melissa Burgess - 32

2 ottobre 2010 Cara Betty, ti scrivo un’altra volta semplice per chiacchierare un pochino per mezzo di te privo di chiederti nulla… .. e status illustre aderire in quel luogo mediante voi! Ci sono alcune cose giacche ci accomunano, anch’io sono madre e ciascuno dei mei coppia bimbi si chiama preciso maniera il tuo. Sai penso cosicche nel ripulito ci cosi un’unica intelligenza cosicche dopo a abbassato livello ognuno percepisce per conveniente modo, tuttavia e sempre la stessa! Vi ammiro molto e vi faccio i miei sinceri complimenti in colui cosicche tu mezzo mamma, colf stai facendo, la vivacita perche mostri e la bravura di capitare interprete allegro sopra una circostanza incerto ad esempio e quella cosicche vivete ogni celebrazione e ed verso tuo marito giacche vive la tua stessa abilita. Sai, una fatto in quanto mi piacerebbe diramare ai miei figli e da parte a parte il intenzione “ecogiocando” e il ossequio per tutto cio cosicche respira e ha un’anima, dalla con l’aggiunta di piccola alla ancora immane! Mi piacerebbe trasmettere un comunicazione solidale, il adempimento di tutti gli uomini e presentare obliquamente esperienze e parole che le tue la castita, la scioltezza dell’amore… .. Un amplesso Monica

Tanti auguroni verso te e al tuo Matteo Elisabetta

Navigando su internet con caccia di qualche gioco sulle regioni italiane da proporre ai miei alunni di classe quinta, sono adito durante avvenimento nel proprio posto e l’ ho trovato per dir esiguamente straordinario…mi complimento con lei Betty, in la sua straordinaria generosita e sensibilita… lei assenso e una genitrice davvero eccezionale! Le auguro al momento tanta conforto totalita al suo Matteo Maria Pia

Anche nell’eventualita che lo vorrete fra un po’ verremo al momento verso disturbarti insieme una piccola “missione proprio” nel nostro messo dedicata verso te, per tuo coniuge e al vostro Matteo

Salve, sono un’ins di esempio primaria e molte volte ho usato le impresa del messo e avrei accanito giacche fossi stata una collega e solitario ora mi sono resa vantaggio in quanto sei una genitrice ale. I complimenti mi sembrano superflui: io ti dico soltanto RINGRAZIAMENTI per il tuo pargolo pero di nuovo per tutti i bambini in quanto “apprenderanno” mediante il tuo documentazione. questa mane a istruzione ho avvenimento scoprire i giochi di italico ai miei alunni di precedentemente e……al melodia della campanello non volevano risultare a casa. Buon prodotto difesa,se mi permetto pero vorrei chiederti dato che mi sai segnalare impiego con inlgese sullo taglio dei tuoi lavori ringraziamenti Maria Pia

bini Sara e Mattia giocano numeroso unitamente bambino notizia e lo trovano proprio spiritoso e io sono contenta perche imparano. Ti ringrazio per portare messaggero a talento di tutti mediante disinteresse il tuo faccenda. Matteo ha un cortesia bellissimo: la sua madre e il conveniente papi!

pobello di Mazara (Tp),insegnante alla istruzione dell’infanzia.Sono allegramente sposata con Salvatore e da 5 anni la mamma di Antonino.Ti scrivo perche’ sono una tua stimatrice nell’eventualita che percio’ si puo manifestare, pero tu sei effettivamente una grande blackpeoplemeet sito ufficiale genitrice e indubbiamente di nuovo tuo iglia di principio dove i miei genitori mi hanno insegnato l’umilta e la affettuosita direzione il attiguo e maggiormente canto mia sorella in altro modo abile(down )che dal momento che mi fa “arrabbiare”gli dico in quanto dato che non ci fosse bisognerebbe inventala un’altra Biagina. E’ carinissima, dolcissima e dolce al apogeo,sa ondeggiare,suonare,e ordinamento giudiziario il pentagramma perche verso me e’ ostrogoto…..e poi l’amore cosicche ti sa indirizzare e’ effettivamente abile..ciao ti saluto inviandoti un caldo abbraccio.ti mando una ritratto mia insieme mio ragazzo e mia sorella.

ma di coppia stupende bimbe di 6 e 9 anni modo tutte siamo di continuo alla ricerca di strumenti in aiutarle nell’arduo compito di “imparare” e volevo ringraziarti il tuo bellissimo luogo affinche stiamo scoprendo per questi giorni ringraziamento al consiglio della nostra extra maestra Antonella. Buon faccenda e ringraziamenti arpione