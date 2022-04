News Quand l’autre part, notre monde s’ecroule et nous cherchons a comprendre, des fois en vrain, les raisons de le commencement. By Melissa Burgess - 42

Quand l’autre part, notre monde s’ecroule et nous cherchons a comprendre, des fois en vrain, les raisons de le commencement.

Nous avons rencontre Prune Quellien, coach https://datingmentor.org/fr/babel-review/ et auteure de Rendez-moi mon ex, afin de mieux comprendre les hommes et leurs motivations de rupture.

Un eclairage interessant suivi de vraies cles pour partir a la reconquete de le amour.

Mes hommes partent-ils Afin de les memes raisons que les femmes ? Peut-on leur ” accorder ” des raisons supplementaires, comme la peur de l’engagement qui parai®t plus masculine ? Vous devez d’abord noter que nous sommes l’ensemble de egaux face au desarroi amoureux. Si on tombe amoureux, et quand on reste quitte. Le propre de l’amour, c’est qu’il n’a aucun raison. Pour le desamour, c’est pareil. Quand on n’aime plus, on a parfois des difficultes a savoir pourquoi. On ne regroupe gui?re d’ou ca vient : on constate franchement qu’on aime moins et on ne l’explique gui?re. Pour la peur de l’engagement, je ne la constate nullement plus chez des hommes que chez les femmes, contrairement a votre qu’on dit. Beaucoup de jeunes femmes ont peur de s’engager aussi. C’est une question de personnalite et d’epoque, pas de sexe. Il faudra savoir que votre celebre peur de l’engagement que l’on accorde aux hommes est infondee. Seulement, a force de le repeter, eux-memes finissent par croire qu’ils craignent de se lancer ! Rassurez-vous : quand ils tombent amoureux, ils n’ont peur de rien vraiment ! En revanche, s’il y a un motif de separation qui differe peut-etre, c’est l’arrivee des bambins, surtout du premier. Beaucoup d’hommes souffrent que leur compagne detourne desormais leur regard concernant l’enfant. Ils se sentent inutiles. Ca les pousse des fois a aller voir ailleurs car ils ne se sentent plus aimer. Et a Notre longue, ils partent.

Pourquoi n’arrive-t-on nullement a faire le deuil tant qu’on ne sait gui?re pourquoi l’autre est parti ?

Pourquoi cherche-t-on mille explications ? Parce que justement, on s’accroche a des raisons. Or, il n’y en a gui?re. En tout cas, aucune satisfaisantes. Ne plus etre aimee en retour, c’est inacceptable. Alors, on recherche de quoi se consoler. Et puis, il y a le reconfort physique. Etre contre quelqu’un, ca marque, quand meme ! Etre amoureux, ca fera planer, aussi quand on rompt, on chute a pic. C’est hyper-violent. On cherche la totalite des revenus pour se remettre de cette violence qu’on a subie. On comble la solitude soudaine avec des explications tres concretes.

Est-ce que tomber sur la reponse exacte a le depart permet de denicher la reponse a “comment le reconquerir” ? Ca peut dependre si on parle de crise de couple ou de couple separe. Prenons un exemple, si votre compagnon vous trompe, vous pourrez chercher a comprendre et cela, dans votre comportement, l’a eloigne de vous. Et la, oui, savoir peut aider a reconstruire le couple. S’il reste partant Afin de ce qui car Afin de reconstruire 1 couple, il faudra deux architectes. Mais si votre compagnon vous a quittee parce qu’il etouffe, qu’il ne se sent plus aime, ou qu’il n’est plus amoureux de vous, est-ce que le savoir vous aidera a le seduire a nouveau ? Ce n’est pas forcement certain. Par contre, ca peut vous informer via le fait que vous avez ete trop etouffante ou trop demandeuse. Et forcement, vous inciter a etre plus autonome affectivement.

Quelles seront les cles concernant le Realiser revenir ? Pour commencer, je crois qu’on devra se demander “Est-ce qu’il faut vraiment qu’il revienne ?”. S’il m’a quittee, ce n’est nullement parce qu’il m’aime encore. Ca nous plait de le croire, mais est-ce que ce n’est jamais du deni ? A partir du moment ou on a commence ce bricolage de demystification de l’autre, la majorite du temps, on n’a pas envie de le reconquerir. On a compris que la relation ne marchait nullement et on avance. Donc, la premiere cle, c’est d’effectuer face a une telle realite : “Cela n’est plus amoureux de moi”. Le dire peut provoquer une reaction chez l’autre, qui avait l’habitude d’etre l’unique l’objet de votre amour. Neanmoins,, est-ce que c’est dans votre interet de le reprendre ?

Je crois que des ruptures sont aussi l’occasion de faire un point concernant nous. Est-ce que cette personne me renforce ou est-ce qu’elle me degrade ? On ne peut nullement echapper a J’ai deception en amour, ca nous arrive tous, mais on va pouvoir chercher a faire des rencontres qui tendent par plus d’epanouissement.