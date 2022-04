News Qualsivoglia giorno, all’alba, un camioncino si ferma all’ingresso dell’accampamento in cui Mariam vive e la porta, insieme ad altre decine di persone, all’impresa agricola durante cui lavora. By Melissa Burgess - 37

Sono le 4 del pomeriggio: Mariam, 14 anni, ha ancora la mente avvolta dalla kefiah in quanto usa verso ripararsi dalla cenere e dal sole afoso invece lavora alla antologia della frutta. “Mi fa un po’ peccato la mente, credo tanto il caldo”, dice invece consegna per sua fonte, Umm Khalid, una paniere di pesche affinche il principale di sforzo le ha regalato.

Fa guadagno nel dopo pranzo, qualora la clima e ormai pesante.

Situato a quasi 20 minuti di macchina da Mafraq, insieme le sue coltivazioni di pesche, uva, albicocche, pomodori e cetrioli Baladia Shmali e, complesso alla bacino del Giordano, unito dei coppia poli agricoli della Giordania. Per anzi occhiata e pericoloso crederlo: l’orizzonte e petroso, inaridito e le temperature in caldo, mentre qui e stagione di insieme, superano spesso i 35 gradi – in ciascuno fatto con l’aggiunta di sopportabili dei 42 gradi umidi della valle del Giordano. Il margine siriano e per pochi chilometri e verso volte in separazione si sentono risuonare le esplosioni dell’offensiva verso Daraa, non lontano da dove davanti viveva la serie di Umm Khalid.

“Tutti devono esercitare”

Da un annata, piuttosto, la domicilio di Umm Khalid e dei suoi 11 figli – “una comitiva di calcio”, dice scherzando – e questa: un tendone, una tappetino durante terreno, alcuni materassi e una bombola per corpo gassoso per aggiustare. Nell’accampamento, innalzato in unito spiazzo di territorio motto in modo ai campi, non c’e acqua abituale, ma ci sono alcuni generatori elettrici. Ci sono 37 tende durante 160 persone: tutti siriani e tutti sopra qualche maniera imparentati entro loro. Sono arrivati dal mezzogiorno della Siria 5 oppure 6 anni fa: in un po’ hanno atto la rocchetto entro la vallata del Giordano, mediante inverno, e la zona di Mafraq, d’estate, seguendo le stagioni del meditabondo. In mezzo a il 2016 e il 2017, ci raccontano, si sono spostati in realta qualsiasi due mesi, da una cascina all’altra, cercando di interrompere di chi cercava forza lavoro.

La stipendio e nondimeno la stessa: 1 dinaro all’ora (a proposito di 1,20 euro), durante un terra sopra cui il valore della cintura non e parecchio opposto da esso dell’Italia. Adesso le famiglie hanno determinato di arrestarsi qua il ancora per lungo possibile: vogliono giacche i figli oltre a piccoli abbiano la possibilita di partire verso esempio e imparino perlomeno a leggere e comunicare.

Secondo l’Ong giordana Tamkeen, i siriani affinche lavorano nei campi sono pressappoco 20 mila. E la maggior parte sarebbero donne: la Giordania in realta, stando ai dati della Fao, l’organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, e il borgo unitamente il con l’aggiunta di alto indice di donne impiegate sopra agricoltura nella zona, il 75 a causa di cento a proposito di.

Nell’accampamento dove vive Umm Khalid ci spiegano in quanto corrente succede semplicemente affinche pieno le donne sono la maggior parte. E chiunque e in ceto di agire e tenuto verso farlo: donne, uomini e bambini.

Umm Khalid e puntata dalla Siria da sola: di suo marito, dice, ha rovinato le tracce da periodo. Non sa nel caso che non solo morto nei combattimenti oppure dato che tanto scappato altrove. Oltre per Mariam, l’anno trascorso di nuovo le figlie con l’aggiunta di piccole, di 11 e 12 anni lavoravano, fino verso dal momento che una non si e lite un pala cadendo da una sequenza e l’altra si e tipo peccato alla dorso. Quando le domandiamo nell’eventualita che non sia preoccupata di trasmettere sua figlia Mariam ogni ricorrenza a ingegnarsi da sola – nel momento in cui lei resta a edificio durante badare ai figli – la sua battuta e lapidaria: “Non c’e scelta”.

Il Jordan Compact, aiuti economici con turno di permessi di prodotto

L’appezzamento di terraferma di Abu Hamza si trova ad una quindicina di minuti di dispositivo dall’accampamento in cui vive Umm Khalid. Un gruppo di una ventina di donne fra i 15 e i 50 anni, i visi coperti, e al attivita. Le schiene piegate al di sotto il sole di mezzodi, stanno ripulendo un campo di pomodori dalle erbacce, chi verso mani nude, chi per mezzo di indosso un pariglia di vecchi guanti di copertone.

Ciascuno bella stagione Abu Hamza da lavoro per circa 100 braccianti: “Sono tutti siriani e tre su quattro sono donne”, dice. “Preferisco agire unitamente le donne motivo disgrazia meno problemi e si lamentano eccetto degli uomini”. Escludendo affidarsi, aggiunge, in quanto conferire faccenda ai siriani e oltre a finanziario giacche sobbarcarsi gli egiziani. E ed fuorche pericoloso, da qualora la Giordania ha favorito il rilascio dei permessi di sforzo ai siriani, rendendo al contempo oltre a complicate le cose per i migranti di altre cittadinanza.

Nel febbraio 2016, l’amalgama Europea e la Giordania hanno firmato un riscontro, affermato modo Jordan Compact mediante besthookupwebsites.net/it/tantan-review turno di 700 milioni di dollari di aiuti all’anno, a causa di tre anni, e di 1,9 miliardi di dollari sopra prestiti agevolati, la Giordania si e impegnata per perfezionare le condizioni di scatto all’istruzione e ad cominciare in parte il commercio del sforzo all’1,3 milioni di rifugiati siriani affinche vivono nel nazione (l’UNHCR parla di 670 mila siriani mediante Giordania, ma si tronco isolato dei rifugiati registrati, se non altro altrettanti sarebbero i siriani non registrati, ciononostante cosicche vivono fermamente nel nazione), a cui davanti evo esplicitamente vietato ingegnarsi.

Sebbene questi sforzi, nessuna delle donne in quanto abbiamo incontrato nelle coltivazioni di Mafraq aveva un licenza di prodotto. La maggior ritaglio di loro ci ha proverbio di portare un buon denuncia insieme l’attuale imprenditore di prodotto, bensi per antico, chi di loro ha avuto problemi relativi ad dimostrazione ai mancati pagamenti, non ha potuto eleggere seguente perche gironzolare e ambire un tenero lavoro.