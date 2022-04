News Pehlay Promise kro myself ne teri har bat mani tum b mano? By Melissa Burgess - 35

inplace-infolinks

Pehlay Promise kro myself ne teri har bat mani tum b mano?

Ne darwaza ki kundi kholo or apne apne bed pe allowed jatte hen agar ammy subah hamaray place a-b jayen to un shak na paray

isi doran me ne kaha chotti meri aik bat mano gee? chotti boli bhai Jaan meri b jan hazir hy wadda pakka wadda…… me ne kaha kal se hum record nangay to ho gay lekin me personally teri cool ko b dekhna chahtta hoon or agr dil kiya to andar Lund b dalna hy jesay os clean-shaved twat ko hath laga k datingrating.net local hookup Ann Arbor MI kaha jesay or jitna try me dala otna heya please..

Habash di

Cotti boli bhai ap mera khoon le lo jan le lo patta hy jesay myself ne ap ko btaya muje sab se pehlay cool pe hi to rag artti thi ap ka wo me personally ne kaha se ulti ho gai…wah kya bat sagi bahen bari bhari(Havy)hip ko itne qareeb se dekh raha tha uuuuuffffffff me os k ooper hath phert te howe stylish ki narmi mehsus krne laga wah mera lun lohay ki tarah sakhat ho gaya myself oe ki cool k ooper ho gaya two larger hip khola or butt gap ko

Dekhne laga uffff mera lun ko aisa mehsus ho raha tha jeasy diwar me personally b sura kh kr de ga myself cool surakh myself thora sa thook lagaya or lun ko os ragarne laga ufff mera maza oor ziyada ho gaya myself ne jesay lun ki topi surakh dali to aik halki si cheekh mari boli bhai plzz ahistta …me ne kaha meri ghabrao nai muje patta kesay hug tara dalna hy or tum se sirf aik wadda liya hy ba qi sab teri marzi plzzzz choti area pe munh kr k boli ohhh hooo bhai jo mar zi karo myself oor thook lagaya or ahistta ahistta lun ko 1/2 andar kr diya or chotti oooiie ki apni cool ko dubaya myself ne jan dubao nai dheela chor perform muje b asani rahay or tumay b dard nai ho ga …or fir bahir

Nikala or thook lagaya bare aram se sara sara 7 inches lun andar kr k halka halka andar bahir krne laga chotti sirfA‚ halka halka ohhh uhhh uhhh kr tti rahi koi 5 perfect me personally choot mera sagi bahen ki hip gir gaya thori der naram naram stylish or kamar pe leta raha phir lun ko nikala or side-table muscle nikala lun ko saf kiya or dosra cells os k butt hole pe rakha or os bathtub room il bath liya or ak kapray pahen ke permit homosexual chotti boli bhai bilkul nangay enable jattay hen me

..choti people gai lekin keh ne lagi mera dil krtta hy sirf dono bilkul nangay letay or sari rat isi halat myself soya kren me ne kaha kuch sochtte hen….or very homosexual……subha realy ammy ne a kr darwaza khola or dono ghussa se boli kyon aaj class collige na i jana kya?chotti muj se pehlay bol pari aj lessons me examination hy try 2am tak learn krtti rahi bhai muje research krwatta raha tha…..ammy muje achi nazron se dekhne lagi or 1 perfect abbu b a gay or ammy k btane k worst muje s

…….jahan tak mera khyal tha hum dono aik place bej kr shayed chek krne aye thay un ye sunlight k tasalli ho gai…..hum dono college or collige chalay gay 2 pm walis aye to bahot sari Aunties hamaray ghar myself mojud theen…poochnay pe patta chala k paros myself shaddi hy is wajja ye 2 din idher hi rahen homosexual hum dono ko acha na laga….choti 2 din ammy abbu k pass meray 4 anties sonay lagi kher hum record bardashat krtte 3rd day shaddi khatam ho gaie or sirf 2 anties reh gai or patta chala k kal ammy abbu un walima pe home aik area un k sath jayen gay hum dono bari becheni se intezar krne