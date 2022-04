News Nicolas – 14 anos de vida en una citacion enamorando By Melissa Burgess - 38

Me llamo Nicolas. Tengo 14 anos de vida y no ha transpirado, a pesar mi corta perduracion, he podido sufrir lo que significa ser diferente desplazandolo hacia el pelo sus consecuencias. Yo vivo en Chile, un sitio en donde acontecer duro desplazandolo hacia el pelo sobrevivir rampa a mi me ha costado demasiado.

A los cinco anos de vida inicie el colegio para cursar Primaria. Alla todo el mundo me queria igual que a un chaval mas. Desafortunadamente, al cabo de dos anos de vida tuve que cambiarme a otro, donde las problemas comenzaron. Los otros chicos me odiaban por motivo de que me juntaba con chicas. Nunca entendia por que. A mi me encantaba juntarme con ellas conocerlas mas y no ha transpirado conseguir entenderlas. Las primeros anos, jugabamos an acontecer parejas, continuamente jugaba con las chicas que me parecian lindas, les daba besos e hasta pude estar con la sobre ellas mas sobre 3 anos, jugando.

A las 8 anos de vida me voluntad Durante la reciente ninita, por entonces aun no me atraian las chicos. Nunca obstante, tuve un unico amigo con el que compartia mis gustos por la animacion japonesa, la musica, etcetera. Invariablemente participabamos en actos cantabamos asi­ como recitabamos poesia. Mis companeros nunca soportaban eso, me envidiaban por sobresalir asi­ como hacer cosas que ellos no podian. Por eso me ignoraban totalmente asi­ como me dejaban sobre ala, igual que a un bicho infrecuente.

A las 9 anos de vida entre al cuarto cursillo, y no ha transpirado entonces fue cuando las cosas se empezaron a poner bastante feas comenzaron a insultarme. Me hacian percibir tan mal, extremadamente mal. ?Que habia hecho yo de merecerlo? Al parecer, la causa era que yo me juntaba con las ninas que a ellos les atraian. De ahi comenzaron todos las chismes, de que yo era una «nina» y que era «gay». No lo aceptaba, aunque tampoco respondia golpeando. Siempre me gusto ser pacifico asi­ como no golpear, menor por cosas estupidas, por lo cual me aguante las primeros insultos inclusive que empezaron a extenderse por cualquier el colegio y no ha transpirado comence a ser el asunto del anualidad ninguna persona queria juntarse conmigo, me elegian sobre las ultimos en grupos sobre gimnasia, y comence a ser severamente discriminado y eventual por los otros chicos. Esta circunstancia siguio a lo largo de varios anos de vida. Deje de querer ir al colegio, me hacia el enfermo o bien me iba a casas de amigos o a todo otro sitio bien lejos del colegio, puesto que nunca aguantaba el apodo “gay”. Por supuesto, mi beneficio escolar cayo en picado.

Cuando cumpli los 12 anos para terminar paso algo sorprendente Con El Fin De mi ?me atrajo el primer chico! Fue extremadamente anomalo, porque mis gustos por hembras se deshacian entretanto que hacia los hombres aumentaban. Sin embargo, aun mismamente, no me aceptaba a mi exacto igual que homosexual ?Solo tenia 12 anos de vida!

En septimo curso (a las 12 anos de vida) me di cuenta sobre que era gay. Si bien nunca lo dije a ninguna persona, de cara a los demas era hetero. En ese ano tambien tuve mi primera pareja gay y no ha transpirado por primera vez me senti feliz como si estuviera en el cielo… luego de tantos anos de vida de aislamiento, la vida me ofrecia esperanza asi­ como alegria. Aunque ser oportuno era demasiado demandar, y no ha transpirado rapido desperte sobre aquel dulce sueno. Un fecha me entere sobre que mi chico flirteaba por Messenger con chicas, quedaba con ellas para besarse a escondidas sobre mi. Asi­ como fue con ese chico con quien tuve sexo por primera vez. Era maravilloso, sentir alguien amandome a mi flanco. Me di cuenta que unicamente me queria para tener sexo, lo que igualmente hacia con otras individuos. Y no ha transpirado yo que lo amaba tanto… Hizo que mis suenos se convirtieran en pesadillas. Yo lloraba todo el mundo los dias escondiendo mis lagrimas ante mi familia. Jami?s nadie supo de aquella comunicacion ni de el sufrimiento que me produjo la ruptura. Tampoco supo nadie que en aquellos dias consideraba a menudo culminar voluntariamente con mi vida.

En varias revistas, en series de tele lei que tener sexo quitaba la melancolia y no ha transpirado cosas asi. Fue por lo tanto cuando comence a practicar sexo con multitud. Nunca solia hablar de que nunca, el sexo en si no estaba mal, No obstante yo lo que buscaba era percibir la notoriedad, el interes y no ha transpirado el estima de alguien a mi ala. Si bien exteriormente un raro que unicamente me queria por mi cuerpo humano. La vida nunca me ofrecia nada mucho preferible que eso.

Hasta por lo tanto, si bien nunca tenia amigos, podia relatar con en el apego sobre mi familia. Sin embargo por muchas razon, ese ultimo refugio de tranquilidad que me quedaba Ademi?s cambio drasticamente mi estirpe empezo a dar claras muestras de cruda homofobia hablaban a frecuente en contra de las homosexuales, despreciandolos; mi mama decia abiertamente que nunca dudaria en echar de casa a su vi?stago En Caso De Que se enterara sobre que era homosexual. Por eso yo guardaba mi secreto conmigo, intentando que ninguna persona se enterara, no rebelar sospecha… No obstante, finalmente, nunca pude mas desplazandolo hacia el pelo tuve que confesarselo a mi conveniente amiga. Ella me entendio y no ha transpirado eso me hizo sentir bastante bien, como En Caso De Que me sacara un lastre de arriba. Mismamente, escaso a poco fui contandoselo an otras gente mis colegas mas confiables desplazandolo hacia el pelo a mi sobrina, que Incluso en la actualidad seri­a la sola en la casa que sabe. Cada ocasion me sentia mas atinado asi­ como los comentarios de mis companeros ya no hacian tanto resultado, si bien la especie de entrenamiento seguia siendo un lio y no ha transpirado faltaba a ellas.