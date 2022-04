News Le vrai amour entre deux personnes montre deux champs d’energie qui peuvent fonctionner en complete independance l’un de l’autre. By Melissa Burgess - 42

Chacun d’entre eux est une unite a lui – ou elle-tout(e) seul(e) et se connecte a l’autre sur la base de cette unite

Dans les relations ou les partenaires sont dependants l’un de l’autre, vous allez trouver une tentative non coordonnee d’atteindre « la totalite organique » : a savoir ne point vouloir ou ne point i?tre capable de fonctionner sans l’autre. Cela mene a un enchevetrement des energies qui peut etre observe dans les champs auriques sous la forme de cordes d’energie avec lesquelles nos partenaires se nourrissent l’un l’autre. Ils se nourrissent des energies compulsives de dependance et de controle.

Ce genre d’enchevetrement d’energie indique que vous ne prenez pas la responsabilite de vous-meme, que vous ne faites nullement face a Notre vieille blessure de l’ame que vous seul pouvez guerir. Si seulement vous vous adressiez a une telle souffrance tres profonde et si vous en preniez la responsabilite, vous verriez que vous n’avez inutile de quelqu’un d’autre pour etre entier et vous vous libereriez de l’aspect destructif d’la relation.

Les relations et liens karmiques

Dans ce contexte, je voudrais dire quelque chose vis-i -vis des ‘relations karmiques’. Par ceci j’entends des relations entre des gens qui se sont connues dans d’autres incarnations et ayant vecu des emotions intenses l’une envers l’autre. La marque d’une relation karmique, votre paraissent les emotions non resolues que nos partenaires portent en eux, tel ma culpabilite, la peur, la dependance, la jalousie, la colere ou toute chose de ce genre.A cause de votre ‘ charge’ emotionnelle non resolue, ils se sentent attires l’un par l’autre dans une autre incarnation.

Le but de se approcher a nouveau reste de fournir une occasion concrete de resoudre le souci. Cela arrive en recreant la meme problematique au sein d’ une courte periode de temps libre. Au debut, quand ils se rencontrent, nos ‘joueurs’ karmiques ressentent une envie irresistible de se rapprocher l’un de l’autre, ainsi, apres quelque temps, ils commencent a repeter leurs vieux modeles de role emotionnels. Notre scene a maintenant ete installee afin d’effectuer face a nouveau a J’ai vieille problematique et peut-etre la traiter d’une facon plus eclairee. Le but spirituel de se approcher a nouveau reste de permettre a toutes les deux partenaires d’effectuer d’autres choix que ceux qu’ils ont fera au cours d’une precedente incarnation.

Je vais apporter votre exemple ici. Imaginez une femme qui, dans une incarnation precedente, avait 1 mari tres possessif et autoritaire. Pendant quelque temps libre elle l’a accepte mais, a un certain stade i§a a decide que ca suffisait et cette dernii?re a rompu Notre relation. Apres ca, le mari se suicide. La femme a des remords. Elle se croit coupable. N’aurait-elle jamais du lui apporter une autre chance ? Elle vais garder votre sentiment de culpabilite en i§a concernant le restant de sa vie.

Dans une autre incarnation ils se rencontrent a nouveau.

On voit une etrange attirance entre eux. Au debut, l’homme reste exceptionnellement bel et elle reste au centre de son attention. Il l’adore. Ils ont une relation. A partir de la il devient encore en plus jaloux et possessif. Il la soupconne d’adultere. Elle se retrouve dans un dilemme interieur. Elle est en colere et bouleversee du fait qu’il l’accuse a tort, mais elle ressent aussi une etrange obligation de lui pardonner ainsi que lui donner une autre chance. C’est un homme blesse, pense-t- cette dernii?re, ca n’est aucune sa faute s’il a votre peur de l’abandon. Je pourrais peut-etre l’aider a Notre surmonter. Elle justifie le comportement de votre facon mais en fera elle va permettre que ses frontieres personnelles soient violees. J’ai relation affecte negativement le estime d’elle-meme.

Le choix le plus liberateur pour l’actrice serait dorenavant de rompre la relation et d’aller son chemin sans sentiment de culpabilite. La souffrance et la peur du mari ne sont aucune sa responsabilite. Sa souffrance et son sentiment de culpabilite ont conduit a une relation destructrice. Leur relation est deja emotionnellement chargee du fait d’une nouvelle incarnation. Le fait qu’ils se rencontrent a nouveau a pour but que la femme apprenne a laisser Realiser des choses sans sentiment de culpabilite et que l’homme apprenne a se tenir debout emotionnellement. J’ai seule solution reelle est donc de cesser la relation. L’alternative du karma d’une femme est de lacher enfin le sentiment de culpabilite. ‘L’erreur’ qu’elle a faite dans son ancienne incarnation n’etait gui?re d’avoir abandonne son mari, mais de s’etre sentie responsable de le suicide. Le depart de sa femme dans votre incarnation mettrait a nouveau le mari i ci?te de sa souffrance et de sa peur, et ca lui offrirait une nouvelle occasion d’effectuer face a ces emotions au lieu de leur echapper.

Vous pourrez reconnaitre une retrouve karmique par le fait que vous sentez que l’autre personne vous est immediatement etrangement familiere. Tres souvent depuis aussi une attraction mutuelle, quelque chose d’irresistible ‘ dans l’air ’, qui vous pousse a etre ensemble et a vous decouvrir mutuellement. Si l’occasion s’y prete, votre forte attraction pourra evoluer en relation amoureuse ou une forte attirance.

Les emotions que vous eprouvez ont la possibilite de etre si envahissantes que vous pensez avoir rencontre votre ame jumelle. Cependant, les trucs ne sont jamais comme elles semblent. Dans une relation de ce genre il y aura toujours des problemes qui feront surface tot ou tard. Souvent, les partenaires se retrouvent impliques dans un conflit psychologique qui a tel ingredients principaux le pouvoir, le controle et Notre dependance. En ceci ils repetent une tragedie qu’ils reconnaissent inconsciemment d’une ancienne incarnation. Dans une vie passee ils ont pu avoir ete amants, parent et enfant, patron et subalterne, ou tout autre type de relation. Mais forcement ils ont touche une profonde souffrance interieure en tous d’ eux, a travers des actes d’infidelite, des abus de pouvoir ou, a l’oppose, une affection trop forte. On voit eu une rencontre emotionnelle profonde entre eux qui a cause des cicatrices profondes et un trauma emotionnel.