News «Etre famille d’accueil»: quand une telle maison n’est pas la leur By Melissa Burgess - 38

Andre Lavoie

Dans le premier des dix episodes une serie documentaire Etre famille d’accueil, Nancy Audet deambule au milieu d’un petit village de l’Abitibi-Temiscamingue scinde via une route principale, la ou le temps semble suspendu. On pourrait aussi qualifier le lieu de « tranquille et sans histoire ».

Pour de nombreuses personnes, sans doute, mais Afin de l’ancienne journaliste sportive du reseau TVA, l’endroit est chargede mauvais souvenirs, rempli de cris, de larmes et d’agressions en tout genre. D’ou ce petit tour de force obtenu avec Mathieu Vachon, corealisateur d’une serie avec Isabelle Tincler, d’avoir persuade Nancy Audet de se preter a une telle puissante introduction. Car son enfance et son adolescence furent marquees au fer rougepar une mere qui l’a detestee des l’accouchement et ne s’est jamais privee de lui faire savoir. La totalite des moyens lui semblaient permis : l’enfermer dans sa chambre, la frapper, l’humilier devant la fratrie ou le voisinage, la confier a votre predateur sexuel aussi que des drapeaux rouges s’agitaient de toutes parts.

Nancy Audet relate cela avec une franchise desarmante au sein d’ Plus jamais la honte. Le parcours improbable d’une petite poquee (Editions de l’Homme), recit bouleversant, choquant d’une enfant victime de maltraitance, victime aussi des silences plus ou moins complices de l’entourage. Certains ont bien tente de lui porter secours, d’autres ont detourne le regard. « Beaucoup de chefs d’entreprise du village ont lu le livre », souligne Nancy Audet en entrevue au sein des bureaux de Sphere Media, qui a service la serie Etre famille d’accueil. « Beaucoup d’autres ont prefere ne pas le lire, et c’est tres correct. Pour la plupart individus, ca peut etre confrontant ; un jour, si elles seront pretes… »

Raconter pour conscientiser

Depuis certains annees, la journaliste qui possi?de egalement travaille a Radio-Canada est prete a raconter le histoire a qui veut bien la lire ou l’entendre, fortement secouee par la fond tragique en fillette de Granby en avril 2019. Car Nancy Audet a connu aussi le desarroi des enfants pris en charge http://www.datingmentor.org/fr/kik-review par la Direction une protection une jeunesse (DPJ), le sentiment d’arriver trop vite au milieu d’une famille d’accueil et dans une maison qui n’est pas la leur. Mais durant votre parcours chaotique, douloureux, elle se souvient de chaque main tendue, de chaque commentaire d’encouragement ainsi que chaque enseignant, voisin, amie ou entraineur qui possi?de su percevoir la detresse derriere sa facade de petite fille turbulente et effrayee.

Manque etonnant qu’elle soit aujourd’hui le c?ur et l’ame d’une serie en dix episodes cherchant a deconstruire bien des prejuges a l’egard de la DPJ, ainsi, surtout des familles d’accueil. Et meme en se devoilant autant au niveau personnel, la demarche n’a rien de therapeutique, tient-elle a preciser. « Mon histoire, je veux la transformer en outil de conscientisation. Puisqu’il y a une meconnaissance enorme des sequelles que subissent les bambins au Quebec en 2021. Il faut juste lire le soir rapport d’une DPJ, qui me fait en gali?re : 118 000 signalements, 47 000 retenus parce que l’on pue Afin de l’integrite des bambins. Et 25 % des cas concernent des violences corporelles. Il faut en parler, ainsi, tomber sur des solutions. J’ai d’ailleurs la conviction que nos solutions profondes ne viendront peut-etre aucune l’Etat, mais une communaute. »

Or, l’Etat a encore son commentaire a penser, et surtout une importance capitale, reconnait Nancy Audet. « Apres J’ai commission Laurent, l’ampleur d’la tache est enorme concernant le gouvernement Legault, et il ne faut jamais patienter. Les centaines de pages de astuces du rapport en Commission montrent a quel point ils font une culture a changer et une desorganisation aregler », s’alarme la marraine des enfants d’la DPJ pour la Fondation du Centre jeunesse de Montreal.

Le travail pourrait selon elle se composer d’une foule de petites choses capables de changer reellement les trucs, comme votre programme de soutien a l’emploi de l’Union des municipalites du Quebec destine a toutes les jeunes de la DPJ. « Cela connait de nombreux succes, car les jeunes ne trouvent pas seulement 1 emploi decent avec un salaire decent, mais un reseau et de l’autonomie. Pour quelqu’un qui n’a pas de famille, ca change tout. »

Parfois aussi, c’est la famille d’accueil qui change la donne, d’ou la mission de Nancy Audet dans la serie d’aller a la rencontre de gens qui ouvrent un porte, et surtout un c?ur, a Plusieurs « poques » comme i§a le fut. « Leur capacite d’adaptation m’impressionne », dit-elle avec sincerite, et a la lumiere du premier episode, on la croit concernant parole. Plusieurs garcons et des filles de tous les ages debarquent souvent avec votre bagage emotionnel beaucoup plus lourd que leurs valises, ainsi, les apprivoiser demande tact et patience, la famille ignorant des fois des origines de leurs peurs, de un agressivite ou de leur refus complet de s’ouvrir aux autres. En particulier a toutes les adultes, eux qui les ont si souvent trahis avant d’entrer dans le systeme de la DPJ.

Par contre, n’est gui?re famille d’accueil qui veut ! Meme si elles se font rares alors que des besoins sont criants, des criteres d’evaluation demeurent particulierement severes. « Monconjoint et moi, nous voudrions etre famille d’accueil, souligne votre petit maman, mais nous ne respectons pas nos exigences d’une maison, trop bonne. Etre famille d’accueil, c’est un choix de vie qui exige de nombreux sacrifices. Tu ne pourrais meme jamais faire garder votre enfant avec n’importe qui : une enquete est faite via toi, ton entourage, ton employeur, etc. »