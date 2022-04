News Derriere votre titre 1 poil provocateur se cache en fait toute une realite souvent occultee, deformee, niee By Melissa Burgess - 40

J’imagine effectivement que l’avenement de l’Islam a ete salvateur Afin de l’actrice et que i§a a permis une liberation et une avancee dans ses droits. Pour comprendre mon avis si “surprenant” Afin de certains, il va falloir d’abord ressituer les choses dans leur contexte et se replonger dans l’etat d’esprit qui regnait a l’epoque en revelation coranique.

L’actrice avant l’Islam n’etait que la servante de l’homme, releguee a un role de procreation.

Elle n’avait aucun droit mais beaucoup de devoirs.

A l’epoque du prophete Mohamed (saws), avant sa revelation, on enterrait les fillettes vivantes car elles etaient plus une charge qu’autre chose et n’avaient aucune valeur.

L’un des premiers versets du Coran qui a ete revele est, celui qui justement interdit votre commode. Quelques fois dans le Coran, Allah fera reference au fera que l’annonce une naissance de la fille ne devra pas etre vecu comme 1 malheur, mais comme une joie, bien autant que pour la naissance d’un garcon ; que la vie de la fille n’a pas moins de valeur que celle d’un garcon, etc. Allah place la femme et l’homme au meme niveau : des versets coraniques paraissent tres explicites a votre theme en evoquant claque que l’actrice reste une compagne Afin de l’homme, placee a ses cotes. Eve reste issue une cote d’Adam, justement car i§a se situe a son niveau, qu’elle n’est ni inferieur ni superieur a lui. L’homme et l’actrice different dans leur “fonction”, ainsi, non dans leur valeur. On reconnait dans l’Islam une place differente entre l’homme et la femme, mais y n’y a aucun hierarchisation. et encore moins de soumission. Chacun a le role a jouer pour maintenir 1 equilibre. Mes 2 sont utiles et complementaires. La femme n’est soumise qu’a son Createur, tout comme l’homme et toute chose dans cet univers. Il ne va falloir nullement confondre respect et soumission : l’epouse doit le respect a le mari (et reciproquement), mais elle n’est soumise qu’a Allah. Le Coran donne en valeur a l’actrice, ordonne d’une respecter, d’une traiter avec douceur, de donner du bonheur et de la traiter tel le egal. Important la notion de ravissement : contrairement a toutes les predecesseurs, l’actrice ne sert nullement uniquement a procreer, et elle reste respectee jusque dans l’acte sexuel, etant donne qu’il est fera obligation a l’homme de mener sa femme au bonheur, ainsi, de ne point s’arreter qu’au sien. Le prophete Mohamed (saws) a devoile que “le meilleur des hommes et celui qui est le meilleur avec sa femme” (hadith) et que “le paradis se degote sous les pieds en mere” (qui est une femme avant tout !). on voit de nombreuses hadiths (paroles de ce Prophete) qui mettent en avant le bon comportement a avoir avec sa femme, sa tante.

Qu’en est-il du motocross alors ?

Le motocross, bien que symbole d’oppression de la femme dans de nombreuses pays, ne doit nullement etre percu comme 1 outil d’alienation de l’homme via la femme. Deja du fait aussi que le port du motocross ne va etre a l’initiative que en femme, seule, sans influence tout d’un pere, tout d’un mari ou de la agence. Ensuite, parce que le voile n’est jamais fait Afin de “enfermer” l’actrice et la soumettre a un homme, mais plutot pour la demarquer, la revaloriser en tant que femme. La femme reste digne de respect, autant son etre, le esprit que son corps. Et a l’instar d’un bien precieux que l’on protege des regards envieux, irrespectueux, le voile preserve l’actrice. On nous fait croire que l’actrice occidentale est votre modele a suivre. Mais quel reste le modele ? Une personne reduite a une seule apparence, qui doit repondre a des criteres esthetiques preetablis, ainsi, qui n’a d’existence qu’a travers le regard de l’homme qu’elle doit a tout tarifs seduire ? Une personne respectee au point qu’elle se voit representee a demi nue dans l’integralite des modes d’expression qui existent, mise a l’etalage telle une vulgaire piece de viande devant laquelle des hommes peuvent s’extasier. En ce sens le voile reste un outil de liberation pour la femme puisqu’il la soustrait a toutes les regards irrespectueux d’individus qui ne portent meme plus d’estime pour la gente feminine, a force d’la voir “alienee” a cette place de femme-objet, d’icone sexuelle et fantasmatique, sans valeur individuelle. “Cacher” la peau une femme ne veut pas dire la devaloriser. Au contraire, la femme te prend tellement de valeur dans l’Islam qu’il n’est gui?re question de l’exposer ainsi que “l’objetifier” ! Respect.