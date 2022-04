News Comment reussir sa deuxieme life de couple ? By Melissa Burgess - 30

Comment reussir sa deuxieme life de couple ?

Apres un divorce ou une separation, on a tendance a penser « jamais, plus jamais », jusqu’a ce que l’on recoive a nouveau la fleche de Cupidon. Comment ne pas reproduire ses erreurs et jouir, sans nourrir de doutes ou de ranc?urs, d’une seconde chance amoureuse ? Nos recommandations.

Cela reste loin moyen ou le « jusqu’a la fond nous separe » etait Notre regle. Aujourd’hui, pres d’un couple concernant 2 s’etant passe la bague au doigt divorce. Mais la bonne nouvelle pour ceux et celles qui ne semblent gui?re adeptes du quotidien en solo (certain(e)s assument fort bien ce statut et ne quitteraient leur celibat pour rien au monde, y compris pour aller vivre avec Brad Pitt ou Charlize Theron), c’est que la quete d’une ame s?ur n’est pas a votre stade une mission impossible. Si l’on en croit nos statistiques de l’Insee, un mariage via 5 reste un… remariage ! La preuve que meme si l’on a bu la tasse une premiere fois, la navigation via la carte du Tendre est en mesure de encore reserver de splendides surprises. Et Il semble possible de recourir i ce fiasco De sorte i ne point le reiterer ensuite.

Regle n°1 : solder les rancunes pour se donner votre avenir

S’accomplir dans sa deuxieme vie amoureuse est une savante alchimie obligee de reposer a la fois i propos des efforts que l’on fait Afin de vaincre ses propres « croyances limitantes », mais egalement sur les comportements positifs qu’il faut avoir avec Clicca per leggere piГ№ le compagnon ou sa propre compagne. C’est ainsi souhaitable que vous posiez les « valises affectives », que vous cessiez de les porter comme une carapace ; cela vous empecherait de vous investir pleinement dans votre relation. Oui, votre experience passee vous a appris la mefiance, a laisse votre domicile des meurtrissures qui ne semblent jamais completement cicatrisees. Il n’empeche qu’il ne sert a rien de faire « payer » celui ou celle qui vient ensuite pour ces blessures, de vouloir tester en permanence ses sentiments et de lui lancer a la figure des generalites idiotes. Evitez ainsi de lui repeter, en extrapolant a partir du cas de ce ex, que « tel tous/ l’integralite des hommes/ les femmes, tu es immature/ incapable de t’engager, etc… » Il ou elle peut etre une oreille attentive mais jamais un defouloir, sur lequel vous miseriez Afin de evacuer les frustrations heritees de votre passe !

Regle n°2 : cultiver 1 jardin qui n’appartient qu’a soi

Etre dans une demarche bienveillante ne veut pas dire de s’effacer devant votre moitie ou dissoudre ce que vous etes dans ce binome que vous constituez desormais. Pour que ce histoire d’amour perdure, ne renoncez donc jamais aux bonnes habitudes que vous avez prises chacun de votre cote. Le schema fusionnel ne fonctionnant que au sein des contes de fees, Cela reste essentiel que vous continuiez a voir vos propres amis et collegues, n’abandonniez pas nos activites qui vous epanouissent, voire que vous partiez en vacances ou habitiez de facon independante si vous en ressentez le besoin. On ne saurait plus dire concernant le sujet que le poete libanais Khalil Gibran qui possi?de ecrit (il y a pres d’un siecle !) dans Le prophete « Aimez-vous l’un l’autre mais ne faites aucune l’amour une entrave ; qu’il soit plutot une mer mouvante entre les rivages de toutes vos ames »

Regle n°3 : pratiquez le dialogue familial sans moderation

L’autre ciment obligee de vous lier a votre cher(e )et tendre est le fait de reperer votre terrain d’entente au sujet de la tribu recomposee que vous formez. Parce qu’ils doivent faire le deuil du couple de leurs parents avec la charge emotionnelle que cela represente, les loustics respectifs agissent souvent, consciemment ou inconsciemment, tel des « perturbateurs ». Avec Afin de resultat que des petits soucis ont eu une facheuse tendance a devenir rapidement des gros problemes ! Entre vous, il va i?tre donc imperatif que vous echangiez au maximum i propos des questions de logistique (la modalite des gardes, l’organisation des vacances, des fetes de fin d’annee, les visites des grands-parents, claque de savoir qui paie quoi Afin de qui, etc ) et evidemment sur la position educative, principalement en termes d’autorite, qu’il convient que vous adoptiez avec ses bambins et lui au milieu des votres. Si vous vous attachez par ailleurs a entretenir des rapports normalises avec votre ancien conjoint, les choses se mettront, dans votre domaine, en place plus naturellement.