News Clint Eastwood, Lucky Luke ou James Bond, c’est bon qu’ils ont la parole rare, nos modeles de machos si craquants. By Melissa Burgess - 40

inplace-infolinks

Clint Eastwood, Lucky Luke ou James Bond, c’est bon qu’ils ont la parole rare, nos modeles de machos si craquants.

En general pour eux le silence c’est comme leur flingue ou leur cheval, ca represente leur attribut viril : ils https://datingmentor.org/fr/dominican-cupid-review/ bombent le torse, plissent les yeux, cigarette collee au bec, un demarche reste lente et un regard penetrant…

Un homme ca cause jamais, ca degaine, ca tire la gueule, ca sauve individu. C’est nullement qu’ils font l’oreille, non, c’est juste qu’ils seront tel ca, ils ont pas nos mots pour penser ce qu’ils pensent, ils paraissent dans l’action nullement au blabla. Alors forcement, ca cree des conflits, la prise de parole dans l’intimite, c’est complique pour eux…

Pourtant en public ils seront a l’aise, non ?

Ben oui c’est grand, quand ils parlent de foot, de voitures ou meme de leur taf ils seront loquaces nos gars, ils parlent fort, longtemps et l’ensemble de en meme temps. Les meufs ont aussi des difficultes a en placer une… D’accord, mais ils disent pas les vrais trucs qu’elles voudraient entendre ! Ce qu’ils ressentent vraiment, leurs emotions et leurs sentiments…

Bon, meme si c’est un tantinet cliche on doit avouer que les pauvres, ils paraissent marques avec des representations sociales qui perdurent a travers les evolutions culturelles et historiques : la revolution industrielle au 19 eme siecle les a cantonnes au projet remunerateur quand elle assignait les femmes a l’education des enfants et a la tendresse. Alors ils preferent des paroles factuelles et ils deviennent tout a coup tres maladroits quand il va falloir exprimer leurs ressentis : on un a plutot appris depuis bien petit qu’ 1 homme ca pleure nullement. L es dames seront plus douees pour formuler leur affect. D’ou 1 conflit permanent et recurrent qui oblige a des negociations en couple et qui demande de reels efforts de communication.

Ils font des silences qui en disent long…

Eh oui, les meufs, on doit aussi savoir a se taire ! Respecter ses non-dits et ses silences sans se laisser embarquer dans l’emotionnel ; si les hommes parlent si peu c’est peut-etre aussi parce qu’on ne leur en laisse pas l’espace…

Par ailleurs, toute verite n’est souvent pas excellente a dire et les mecs le comprennent vite, c’est souvent pour ca qu’ils paraissent si avares en reproches ou qu’ils ne trouvent jamais les mots pour repondre : quand y’a 1 style qui coince, ils pourront se murer au sein d’ un silence bute… Notre paix a le tarifs !

Pourtant aujourd’hui les emissions de tele realite font le buzz et on nous bourre le crane avec des echanges de ressentis ainsi que confessions perso, c’est la mode d’expliquer pendant beaucoup plus chacun son tour De quelle fai§on on a vecu telle experience en huis clos ou comment on a gere le stress pour reussir telle recette… Neanmoins, une telle exigence de transparence n’est nullement l’ideal dans l’intimite du couple.

Alors comment savoir qu’ils nous aiment s’ils ne nous le disent jamais ?

L’homme est plus specialise au faire , l’action : il preferera prouver son amour en changeant le pneu de sa cherie plutot qu’en ecoutant ses problemes relationnels de taf ou de famille. Autant parler a 1 mur ! Cela ne faut pas attendre non plus qu’il lui dise bien moyen qu’il l’aime ou qu’il reste triste une quitter : ardu Afin de lui de parler de lui-meme, ca pourra reclamer un max de moment et de patience et il risque d’etre super maladroit si on le force…

Sa communication va etre plutot de type fonctionnelle : ce paraissent les actes et les attitudes qui comptent le plus pour eux, des gestes d’amour , jamais les mots ! Ses meilleures preuves d’amour c’est lorsqu’il va analyser sa wife avec des yeux de merlan frits qui en disent plus long que n’importe quel commentaire d’amour mais aussi quand il va la presenter a ses potes avec orgueil, tel le chasseur qui possi?de rapporte a son clan sa plus belle proie. Il pourra aussi amener projets concrets avec elle et lui montrer sa motivation en se mettant tout de suite au boulot. Enfin il va preferer l’embrasser langoureusement plutot que contempler avec celle-ci le soleil couchant concernant la mer.

Halte a la guerre des sexes :

En general les hommes et ces dames n’ont-ils gui?re les memes attentes ni identiques modes d’expression, mais attention a toutes les cliches, il ne va falloir gui?re generaliser non plus, les hommes ont fera de nombreuses progres : ils s’autorisent le droit de reconnaitre leurs faiblesses, de pleurer, d’avouer leur stress et meme de se confier. Mal a minimum, ils s’ouvrent a votre nouveau monde de communication et ils s’apercoivent que ca ne les rend nullement plus malheureux et que ca fait meme du bien a un couple. Les femmes ont aussi enfin compris qu’il va falloir des fois respecter leurs silences et leur laisser le temps necessaire pour integrer leur message sans leur mettre le couteau sous la gorge pour les faire parler a tout tarifs.

He oui, au couple il faut s’apprivoiser : accepter, respecter et Realiser au milieu des multiples moyens d’expression de l’autre sans jamais oublier qu’on reste forcement une victime de l’education qu’on a eu et que les efforts de communication pourront faire des merveilles au domaine de l’amour !