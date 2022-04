News Ce billet vous propose une selection de 5 livres pour saisir des hommes By Melissa Burgess - 32

1. Les hommes viennent de Mars – ces dames viennent de Venus (John Gray)

Presentation du livre

Mes hommes et ces dames ne parlent gui?re la aussi langue ! D’ou des frustrations, des malentendus, nos dechirements…

Mars, dieu une Guerre, Venus, deesse de l’Amour : des deux sexes se ressemblent peu dans leur maniere d’agir et d’exprimer leurs sentiments. Des annees d’experience conjugale ont permis a John Gray d’analyser ces differences pour en faire une source d’enrichissement mutuel plutot que de conflit. Best-seller dans le monde entier, votre guide est indispensable pour communiquer et vivre en harmonie avec l’autre sexe.

A propos de l’auteur

John Gray, ne a Houston en 1951, reste votre essayiste americain, auteur de livres de « developpement personnel ». Cela a atteint la celebrite avec la publication en 1992 de son best-seller Mes hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Venus.

2. Les hommes n’auront environ secrets pour vous – Mais avez-vous vraiment envie de tout savoir ? (Ryan K. Carter)

Presentation du livre

Quelle cherie ne s’est pas demandee ce qu’il se marche dans la tete des hommes ? Cela leur plait chez elles ? Ce qu’ils aiment ? Ce qu’ils desirent secretement ? Ce qu’ils cachent ? Avez-vous deja imagine un homme qui vous devoile toute la verite ? « C’est l’actrice qui choisit l’homme qui la choisira » Jean Geraldy.

Alors apprenez a utiliser ce pouvoir a bon escient. Vous pensez que l’amour reste 1 content hasard, et ma chance de foudre un coup de chance ? Entrez dans les coulisses en seduction, des relations hommes/femmes et amoureuses du angle d’approche masculin… Ils n’auront environ secrets pour vous… Neanmoins, avez vous vraiment le desir de tout savoir ?

Plongez dans l’univers des hommes et un relation a toutes les jeunes femmes. Une immersion au monde fragile et impitoyable des hommes afin : — de les comprendre — de nos seduire — de les garder — de ne plus se faire avoir — d’etre heureuse Personne n’a encore aborder ces sujets avec autant de franchise. L’auteur nous evoque tout.

Ames sensibles s’abstenir.! Tout est devoile… Plusieurs explications claires Afin de comprendre les hommes et leur facon de penser. Vous y aurez chacune des reponses a toutes les questions que vous vous etes toujours posee vis-i -vis des hommes, de leur psychologie, de leur sexualite, de leur vision du couple et de l’amour.

A propos de l’auteur

Aucune information disponible.

3. Comprendre les hommes Afin de ne plus des faire fuir (Graziella Sciuto)

Presentation du livre

L’existence de couple : la conquete du Graal ou un chemin rempli d’embuches ? Si vous vous situez dans la seconde categorie, votre livre reste un cadeau. Le cadeau des conseils d’une meilleure amie… Une veritable amie, celle qui vous dit vos quatre verites au moment ou vous n’avez pas forcement envie de des entendre.

Graziella nous remet les idees en place. Parfois, il n’en faudrait nullement plus : quelqu’un qui nous dise, sans detour et en toute franchise, que cela ne marche nullement rond chez nous est en general… lie a une comportement. L’autre n’est pas forcement responsable de des malheurs; nous sommes bien souvent les seuls a blamer dans des choix de life.

Elle fait ici une synthese tres claire, basee concernant ses experiences, sur les problemes quotidiens que des femmes et des hommes viennent lui confier en consultation. Plusieurs conclusions on ne est en mesure de plus logiques, souvent difficiles a percevoir, car nous sommes nous-memes concernes.

Ce livre reste l’occasion ideale de prendre ses distances et de jeter un regard neuf et objectif via ce qui nous arrive. Condition sine qua non pour ameliorer notre life. Le regard frais, neutre et objectif qu’apporte Graziella sur le couple reste 1 magnifique resume, une excellente mise au point. Indispensable pour construire et faire evoluer une relation amoureuse. A lire, relire, mediter et mettre en commode.

A propos de l’auteur

Graziella Sciuto est conseillere de couple et en sexologie-conferenciere et coach privee et en entreprise sur le bien-etre. C’est une passionnee via l’hypnose, les comportements humains et des relations homme-femme. Elle tuto meddle s’est donnee pour mission d’eveiller les consciences sans detour ni tabou, tout a son image.

4. Manuel a l’usage des jeunes femmes Afin de (enfin) saisir nos hommes (Catherine Sandner)

Presentation du livre

Qu’est-ce que l’homme a dans la tete ? Pourquoi ne sait-il gui?re communiquer ? Pourquoi le trouve-t-on tour a tour egoiste, macho, volage, lache, ainsi, meme menteur ? Plutot que de le voir definitivement tel un nuisible, interessons-nous a ses particularismes et mettons-nous a sa place : c’est le meilleur moyen de lever les malentendus, de ne pas prendre personnellement ses moindres faits et gestes, de fluidifier les interactions et d’obtenir, mine de rien, ce qu’on veut.

A propos de l’auteur

Journaliste, chroniqueuse, consultante et formatrice en communication de vingt annees, Catherine Sandner a represente l’est une France dans l’emission de Christine grand merci Douce France. Elle est l’auteur de plusieurs guides touristiques, du roman Juliette fera d’une tele (paru chez Stock en 2004), du Manuel a l’usage des hommes pour enfin comprendre ces dames, des manuels Hot Zetudes, d’un cahier de TESTS de personnalite et de plusieurs titres une collection On n’est pas des gourdes ! chez Hachette Pratique.

5. Comment comprendre nos hommes en 2 temps 3 mouvements (Nuala Santini)

Presentation du livre

Ces dames ont souvent du mal a interpreter le comportement des hommes. En apparence enigmatiques, menteurs, minimum fiables, il va i?tre difficile de leur faire confiance ainsi que savoir et cela leur marche vraiment par la tronche. Ce livre devoile les secrets, les explications et strategies pour saisir rapidement – a travers des gestes et les mots – l’ensemble des subtilites une communication masculine. Ce petit ouvrage permet de renforcer les liens avec votre compagnon et, d’une facon generale, d’ameliorer les rapports avec les hommes.

A propos de l’auteur

Nuala Santini ecrit pratiquement de bien et depuis forcement. Dans son temps libre, elle kiffe cuisiner des recettes bio et cultiver une lavande. Fomentatrice active, sur les reseaux sociaux, de mouvements Afin de l’equite et Afin de l’egalite des chances, elle vit et collabore dans une maison de campagne aux portes de Paris avec trois chats et un chien.