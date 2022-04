News Apres nous etre interesses au fonctionnement de l’intelligence artificielle, nous avons voulu nous pencher i propos des questions et les craintes que soulevait celle-ci. By Melissa Burgess - 31

Apres nous etre interesses au fonctionnement de l’intelligence artificielle, nous avons voulu nous pencher i propos des questions et les craintes que soulevait celle-ci.

Depuis des annees, nos ?uvres de fiction abordent la question et l’integralite des derives possibles, mais ces questions se posent egalement serieusement dans la vraie vie. L’IA signerait-elle vraiment la fin de l’humanite ?

En fevrier soir, nous nous sommes penches sur l’intelligence artificielle afin de mieux comprendre De quelle fai§on celle-ci fonctionnait. Cette plongee dans un ocean de concepts ainsi que termes aussi differents que complexes, entre reseaux de neurones et machine learning, a souleve de nombreuses questions.

Nous sommes persuades que la plupart des ingenieurs et scientifiques qui travaillent dans l’intelligence artificielle ont des meilleures intentions et aspirent a un monde meilleur. Neanmoins, le fait de se penser qu’une machine reste capable d’apprendre de nouvelles choses toute seule, sans l’aide de personne, n’est que rarement tres rassurant.

Et si les machines, un coup qu’elles nous auront surpassees, deviennent malveillantes ? Puisqu’elles seront destinees a etre impeccablement autonomes et intelligentes, De quelle fai§on peut-on s’assurer qu’elles restent dans « le droit chemin » ?

L’IA dans la pop culture

Ce sentiment de crainte est d’ailleurs largement partage dans l’imaginaire collectif. Vous devez penser que votre soir reste nourri par beaucoup de ?uvres de fiction en general pessimistes dans lesquelles les schemas narratifs sont assez simples a saisir : quand une machine intelligente creee avec des hommes fait part des protagonistes principaux de l’histoire, il y a de grandes chances que ca finisse en baston Afin de la sauvegarde de l’humanite.

Des lors, on associe tres sans probli?me l’intelligence artificielle a une entite froide, impitoyable et intransigeante. Celle-ci est assez eveillee concernant mener des raisonnements logiques, mais reste denuee de toute estime Afin de l’espece humaine. Ainsi, si elle considere que les etres humains sont la cause d’un probleme — c’est d’ailleurs souvent la situation, dans la fiction comme dans la vraie vie —, elle deduira qu’il faut purement et seulement eradiquer l’humanite.

Certes, toutes les histoires sont plusieurs, mais ils font toujours la meme idee sous-jacente que l’on pourrait resumer ainsi :

Petit tour d’horizon — non exhaustif — pour s’en persuader (avec de tres legers spoilers) :

Mes trois lois d’Asimov

Dans toute la bibliographie d’Isaac Asimov, genial pionnier d’une science-fiction, des trois fameuses lois d’Asimov censees regir le comportement des robots (dans le but de les empecher de s’en prendre aux humains) ont ete etablies par l’auteur presque seulement dans le but d’etre enfreintes (et donc de pouvoir rediger une histoire).

HAL 9 000 dans 2001, l’Odyssee de l’espace

HAL 9 000 dans 2001, l’Odyssee de l’espace, creee dans un laboratoire scientifique de l’Illinois, represente l’ennemi principal des protagonistes. Di?s lors, ce seront des dysfonctionnements de l’intelligence artificielle qui convainc les astronautes une debrancher. Neanmoins, HAL 9 000 reussit a des empecher apres avoir intercepte leur conversation en lisant dans leurs levres. Petit bonus pour flipper : dans la vraie vie, Google Deepmind maitrise egalement tres bien la lecture labiale.

VIKI dans I,Robot

Au film I,Robot avec Will Smith, les robots font part d’la life quotidienne et obeissent aux memes trois lois d’Asimov. Mais un superordinateur du nom de VIKI, apres moult observations, estime que nos etres humains ne semblent nullement capables de s’autogerer. Au but de prevenir la planete contre davantage de guerres et de pollution, l’IA conclut qu’elle devra prendre le controle de l’humanite.

LoveMachine dans Summer Wars

La soiree d’animation Summer War suit les aventures d’un jeune garcon fort doue Afin de les mathematiques qui fait face a une intelligence artificielle malveillante infectant le plus grand reseau social du monde — non ce n’est gui?re Facebook. Plusieurs milliards de informations sont compromises et le logiciel ne tarde pas a provoquer un chaos complet. Baptisee LoveMachine, l’IA proprement dit est ici carrement representee sous la forme d’un dieu-monstre effrayant.

Salut, moi c’est LoveMachine.

On s’arretera ici, mais des fictions de ce type, il en existe plethore. Tant et si bien, qu’il pourrait etre impossible de l’ensemble des lister. Leur objectif premier releve du divertissement, mais la problematique soulevee merite reflexion. Faut-il avoir peur de l’intelligence artificielle ?

La peur de l’IA

Le sujet a deja ete posee. Parmi les 2 000 gens interrogees au cadre d’une etude en British Science Association, 36 % estimaient que l’essor de l’intelligence artificielle est une menace pour la survie de l’humanite sur le long terme. Pragmatique, le celebre physicien Stephen Hawking a, quant a lui, declare en octobre 2016 que l’IA pourrait i?tre « soit la meilleure, soit votre pire chose qui ne soit pas arrivee a l’humanite ». Il va aussi jusqu’a penser qu’il s’agira du plus grand evenement de l’histoire de notre civilisation. De votre fera, si les intelligences artificielles nourrissent de mauvais desseins, nous sommes tous dans le petrin.

Au fond, une telle inquietude est due au fera que malgre une capacite cognitive egale — voire superieure — a toutes les hommes et a toutes les jeunes filles, une intelligence artificielle parai®t a priori depourvue d’une qualite indispensable que l’on prete trop volontiers a l’etre humain : l’empathie. Or, a l’instar de l’integralite des sentiments, on a bien de la peine a voir De quelle fai§on l’IA va concevoir une telle emotion. Complexe d’imaginer comment cette dernii?re pourrait ressentir cela par l’intermediaire d’une suite chiffres plutot que par l’experience d’une life. L’IA serait donc psychopathe. Pas tres rassurant, n’est-ce pas ?

Neanmoins, l’histoire de l’humanite a prouve que la science pouvait sans cesse repousser ses limites et les IA paraissent deja en train d’apprendre le sens de l’humour. A terme, il ne serait donc nullement si etonnant qu’elles se mettent a assimiler des notions propres a l’etre humain telles que l’empathie ou — soyons fous — le sentiment amoureux ou l’apprehension d’la mort. Encore plus loin dans l’avenir, des intelligences artificielles et les robots pourraient meme eventuellement developper leurs propres personnalites.