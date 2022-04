News Apercu: L’education des adolescents d’aujourd’hui L’importance de l’apport des parents By Melissa Burgess - 43

Apercu: L’education des adolescents d’aujourd’hui L’importance de l’apport des parents

Centre national d’information concernant la violence dans la famille

Introduction

Il suffit de prononcer le commentaire « adolescent » pour que la plupart des parents aient tout de suite l’image d’la generation draguee, c’est-a-dire de la generation de jeunes utilisant Internet Afin de jouer a des jeux, clavarder, envoyer des messages par messagerie textuelle et naviguer tout d’un site internet a l’autre. Quand nous pensons a toutes les jeunes, nous des imaginons enfermes dans une piece et acceptant tout juste d’en aller pour le souper, mais aussi nous imaginons des groupes de jeunes potentiellement violents vivant dans une certaine promiscuite sexuelle, connectes les uns a toutes les autres, trainant quelque part et prenant en drogue. Pourtant, Quand nous examinons la veritable situation des adolescents d’aujourd’hui, nous nous rendons compte qu’aucun de ces stereotypes ne correspond a J’ai realite.

Les apparences seront trompeuses. Les adolescents d’aujourd’hui se portent etonnamment beaucoup. Si on un requi?te s’ils souhaitent que leurs parents et que nos aidants dans leur entourage (comme leurs entraineurs, leurs professeurs, leurs mentors, leurs grands-parents ou leurs parents d’accueil) jouent 1 role dans leur vie, ils repondent avec l’affirmative. Aujourd’hui, il importe peu que votre soit 1 ou deux parents ou encore des beaux-parents ou des grands-parents aimants qui aident un jeune au sein d’ son cheminement et qui prennent la releve au besoin. Mes adolescents ont besoin de nous, les adultes, et ils cherchent a obtenir notre aide afin d’effectuer le pont vers l’age adulte. Ils veulent qu’on nos considere comme des adultes en devenir qui sont dans une periode d’apprentissage pour cela est de prendre leurs responsabilites avec rapport a eux-memes et aux autres.

Petits gestes, grandes recompenses

Si nous ouvrons grand les oreilles, nous entendrons nos adolescents d’aujourd’hui nous communiquer cela suit.

« Je brule d’envie d’entretenir d’excellents liens avec les membres de ma famille. » Mes personnes visees incluent les parents. Les adolescents ne le montrent pas toujours, mais au-dela de leur quete d’independance, qui occupe le premier plan, ils jouent une partie de bras-de-fer sur le plan emotionnel et ils voudraient beaucoup que leurs parents y participent, ainsi, meme qu’ils gagnent desfois.

« j’ai envie assumer la responsabilite de les actes. » Les adolescents veulent etre traites en adultes. Ils veulent prendre des responsabilites qui sont a un mesure. Mes laisser prendre des responsabilites, c’est un penser qu’on tient suffisamment a eux pour leur montrer comment se comporter.

« j’ai envie apporter la contribution. » Mes adolescents veulent se tailler une place dans leur communaute et ils cherchent a jouer un role qui les rendra indispensables a toutes les yeux des autres. Ils veulent sentir qu’ils paraissent importants Afin de quelqu’un d’autre qu’eux-memes.

« Je me sens lie a faire mes pairs d’une maniere que vous ne comprenez peut-etre gui?re. » Le fait que des adolescents passent de nombreux temps libre a communiquer par voie electronique n’est que rarement mauvais dans la mesure ou une surveillance parentale reste exercee et ou les jeunes ont aussi, des fois, des occasions d’interagir en personne.

« J’aime vivre dans un monde qui admet la diversite. » Nos adolescents seront plus conscients que l’ensemble des generations qui les ont precedes de toute l’etendue quelques notions humaine et de la diversite culturelle. La plupart sont prets a accepter les individus qui sont divers d’eux en ce qui possi?de trait a leur race, a leurs capacites, a un orientation sexuelle ou a leur pays de naissance.

Si nous faisons l’effort de bien ecouter nos adolescents, ils nous diront qu’ils aiment sentir qu’ils font partie d’la famille et qu’ils appartiennent a leur ecole et a un communaute. Note de bas de page 1 Beaucoup de travaux de recherche ont fourni des preuves a cet effet. Ce que Notre recherche a aussi permis de demontrer c’est que les petits efforts que des parents et les aidants ont la possibilite de Realiser pour aider les adolescents pourront rapporter gros. Les jeunes veulent desesperement qu’on un procure votre emploi a moment partiel, qu’on leur donne la chance de se rendre utile, qu’on un donne la possibilite de faire valoir leur talent. Meme les plus recalcitrants, ceux qui nous troublent avec leur comportement delinquant, apprecient les petits gestes d’encouragement de moment a autre. Les adolescents veulent voir au sein des yeux de quelqu’un d’autre qu’ils comptent pour cette personne et se le Realiser penser a la chance.

Mes adolescents d’aujourd’hui

Au fil un moment, les diverses generations d’adolescents ont forcement eu d’innombrables defis a relever. Plusieurs des problemes eprouves par les jeunes d’aujourd’hui sont analogues que ceux qui ont affecte la generation precedente alors que d’autres sont propres a leur generation. A notre epoque, pour bon nombre de familles, on voit cinq principaux sujets de preoccupation.

Notre sexualite

Notre realite – Le fait de affirmer a J’ai sexualite a l’adolescence est normal et fait partie du processus de developpement physique et psychologique relie a la puberte. Au debut de l’adolescence, i l’instant ou nos jeunes voient un corps se transformer, les garcons et les filles commencent a se sentir fortement attires via d’autres gens et a s’interesser a un corps sur le plan sexuel. Mais le simple fait que la peau tout d’un adolescent soit physiquement pret a avoir des rapports sexuels et, dans le contexte des filles, a subir une grossesse ne signifie pas que le jeune soit emotionnellement pret a vivre de telles experiences ni a en assumer des consequences. Assez tot, ou de maniere assez precoce, des jeunes pourront etre amenes a entretenir des relations tumultueuses (souvent avec des jeunes plus ages) a cause de leur developpement au niveau sexuel ainsi que leur https://datingmentor.org/fr/large-friends-review/ interet pour la sexualite, et cela peut les amener a avoir des comportements sexuels a risque (tel pratiquer la penetration ou le sexe oral sans protection), a contracter des maladies transmissibles sexuellement et, dans le contexte des filles, a subir une grossesse non planifiee.

Bonnes nouvelles – Les taux d’activite sexuelle chez les adolescents n’ont jamais beaucoup change voili trois generations. Au fil des ans, des chercheurs en seront venus aux memes conclusions : 10 p. cent des adolescents deviennent actifs sexuellement a 14 annees environ. Par la suite, nos taux augmentent d’environ 10 p. cent par annee jusqu’au moment d’une graduation de l’ecole secondaire. A ce moment-la, entre 50 p. cent et 60 p. cent des jeunes adultes ont deja eu des rapports sexuels. Note de bas de page 2 La excellente nouvelle, c’est que bon nombre d’adolescents maintenant qui font partie de groupes parmi les plus a risque – tel le groupe associe aux jeunes vivant en milieu urbain ou nos groupes associes a diverses minorites – semblent avoir des relations sexuelles moins frequemment que leurs parents lorsqu’ils avaient leur age.