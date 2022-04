News And additionally they all the found with the conflict that the Jews is actually conspiring up against us very tempting By Melissa Burgess - 28

inplace-infolinks

And additionally they all the found with the conflict that the Jews is actually conspiring up against us very tempting

Very best-wingers during the 1918, followers of the deposed Tsar, followers of the deposed Emperor for the Germany, all of the were searching getting factors otherwise ways it you are going to buttress its top.

After the war, a great many anyone feel that the lives are a lot tough than these people were until the war. New dislocation caused by the battle is certainly one reason. Germany’s trouble have been eg extreme. But this created a heightened receptiveness to arguments however, you’re not responsible getting what’s completely wrong. It is possible to augment so it through getting from the someone who will be creating new bad anything.

As the members of Germany and you can Eastern European countries battled to proper by themselves regarding aftermath away from Globe Combat We, this new force of old mythology, the pass on away from pseudoscientific records regarding battle, therefore the increase off a beneficial dictator who does stoke societal hatred for the Jews do establish disastrous.

Rebolusyong Siyentipiko in the ang Panahon ng Enlightenment

Rebolusyong Siyentipiko – tumutukoy sa panahon ng malawakang pagbabago sa pag-iisip at the paniniwala na nagsimula sa kalagitnaan ng ika-sixteen siglo hanggang sa ika-17 siglo

Mga salik sa Pag-usbong ng Rebolusyong Siyentipiko

Renaissance

Repormasyon

Mga eksplorasyon ng mga Europeong manlalakbay

Nicolaus Copernicus – isang astronomer na mula sa Poland na nakilala sa kanyang heliocentric consider sa kalawakan. Ayon sa kanya, hindi daigdig ang sentro ng kalawakan kundi ang araw from the ang daigdig ay umiikot sa paligid nito

Tycho Brahe – isang Danish na siyentesta, pinatunayan niyang ang kometa ay ay hindi lamang penomenong atmosperiko, bagkus, ang kometa ay representasyon ay ng pagbabago sa kalawakan

Johannes Kepler – isang Italian language na naglathala ng akda ni Brahe, natuklasan niyang ang paggalaw isang planeta sa orbit ay bumibilis habang lumalapit ito sa araw

Rene Descartes – isang pilosopo during the mathematician na French. Ipinaliwanag niya ang mga suliranin sa agham at the pilosopiya gamit ang pamamaraang matematikal. Tanyag sa kanyang linyang, “Cogito, for this reason sum” (“I think, thus i have always been.”). Naniniwala siya na ang katuwiran ang susi sa pagkakamit ng kaalaman.

Ang Panahon ng Enlightenment

ang panahon kung saan ginamit ang katuwiran from the siyentipikong pamamaraan sa lahat ng aspekto ng buhay.

tinawag din itong Period of Cause dahil sa paniniwalang sa paggamit ng pangangatuwiran matutugunan ang mga suliranin sa lipunan at the bubuti ang pamumuhay ng tao.

Sa Panahon ng Enlightenment, nagtangka ang mga philosophe na maipaliwanag nag kalikasan nito. Mula rito, hangad nilang makabuo ng mga ideyal na pamaumuno, edukasyon, demokrasya, in the iba pang suliraning panlipunan.

Jean Jacques Rosseau within John Locke – kapwa naniniwala na ang pamahalaan ay naitatag mula sa pahintulot ng mga mamamayan.

Ang Kababaihan sa Panahon ng Enlightenment

salon – ay tagpuan ng mga manunulat, pilosopo, at mga alagad ng sining upang magsagawa ng mga talakayang intelektuwal o magpamalas ng galing sa sining

Mary Wollstonecraft – ang tumalakay sa karapatan ng kababaihan sa kanyang A great Vindication from brand new Rights of women (1792). Sa akdang ito, sinabi niyang dapat magkaroon ang kababaihan ng karapatang bumoto at the magkaroon ng posisyon sa pamahalaan.

Makikita ang pamana ng Enlightenment sa sining , sa katauhan halimbawa ng mga kompositor ng Panahong Klasikal tulad nina Beethoven, Mozart, at Haydn.

Ang kabuluhan ng Rebolusyong Siyentipiko from the Enlightenment ay makikita sa pagpapalagay ng tao ng kanyang kapalaran sa kanyang mga kait ng katuwiran.

As to the reasons following do we think twice to grant [the world] the brand new motion and this accords without a doubt featuring its form, instead of attribute a movement with the entire universe whose restrict we do not and cannot see? And just why would be to we maybe not accept, with regard to the each and every day rotation, that the appearance is one of the air, however the the reality is on the World?