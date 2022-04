News Ados et sexualite : 4 questions que se posent les garcons By Melissa Burgess - 31

Ados et sexualite : 4 questions que se posent les garcons

Quelle est la taille moyenne du penis ? A quel age a-t-il fini de grandir ?

Claire Holsteyn : « A 12 ans, il mesure 3 a 5 cm au repos, et 8 en erection. A l’age adulte, en moyenne 9 cm au repos et 16 en erection. Le penis grandit tout au long de la puberte qui finit, chez les garcons, vers 17 ans. Mais ce n’est pas sa taille qui compte (et elle n’a pas de lien direct avec le plaisir donne et recu), c’est la facon de s’en servir et, comme disaient nos grands-meres, mieux vaut une petite travailleuse qu’une grosse faineante ! »

A quel age doit-on coucher avec une fille ? 14 ans, c’est trop tard ?

C. H. : « Non, c’est plutot trop tot ! La majorite sexuelle est a 15 ans, l’age qui permet d’avoir des relations sexuelles avec la personne de son choix a condition qu’elles soient librement consenties. Ton corps doit etre pret physiologiquement ! La moyenne d’age de la premiere fois, 17 ans, n’est qu’une moyenne ; certains le font plus tot, d’autres plus tard. A chacun son rythme, comme quand, petit, on apprend a marcher. En ecoutant parler autour de toi, tu peux penser que tous les autres l’ont deja fait et te croire en retard, mais mefie-toi de ceux qui parlent beaucoup. Ce ne sont pas ceux qui en font le plus ! Parfois, il vaut mieux attendre un vrai desir, que la fille t’attire vraiment pour que ce soit super. »

Peut-on ejaculer et faire pipi en meme temps ?

C. H. : « Non. Par reflexe, quand le penis est en erection, l’orifice de la vessie se ferme grace aux muscles qui l’entourent, et seul le sperme peut sortir. »

A-t-on du plaisir la premiere fois ?

C. H. : « Certainement ! Les garcons ont generalement une ejaculation, et donc un orgasme, des les premieres fois. Ils ont en cela une longueur d’avance sur les filles. Ensuite, avec l’experience, cette courte jouissance s’amplifiera. »

Comment lui dire que j’ai envie d’aller plus loin ?

C. H. : « Prends le temps de l’apprivoiser, surmonte ta timidite, prends-lui la main, sois tendre, elle n’attend peut-etre que cela ! Et patiente, ce qu’on a desire longtemps, on l’apprecie d’autant plus. Mais ne lui mets pas la pression pour qu’elle fasse l’amour avec toi, cela risque de gacher une relation qui pourrait etre belle. Et puis tu n’es pas oblige de faire l’amour avec toutes les filles avec qui tu sors !»

Faut-il se masturber tous les jours ?

C. H. : « C’est un plaisir solitaire qui soulage les tensions et les pulsions, et peut t’aider a mieux connaitre comment tu fonctionnes au niveau plaisir et a maitriser tes orgasmes. La plupart des garcons se caressent le penis pour se procurer une jouissance, certains occasionnellement, d’autres regulierement. C’est intime, sans danger, mais ce n’est absolument pas une obligation ! »

J’ejacule trop vite? Que faire ?

C. H. : « C’est frequent au debut et fait partie des petits rates de l’apprentissage. On n’est pas sur de soi, stresse par la peur de « debander ». et on ejacule avant d’avoir penetre sa partenaire, ou tout au debut de la penetration. Peu a peu, tu ce qui est flirtymature apprendras a te controler, a garder l’erection plus longtemps, et a te retenir pour laisser a ta partenaire le temps de ressentir des sensations. Et son plaisir decuplera le tien ! »

Je suis accro aux films X. Suis-je normal ?

C. H. : « Ce n’est pas grave d’en regarder occasionnellement, la plupart des garcons s’en servent, comme des revues erotiques, pour s’instruire sur le sexe. Mais c’est dommage d’en prendre l’habitude. Si c’est pour toi une drogue, demande-toi pourquoi. Parce que tu ne fais pas l’amour en vrai ? Parce que tu crois avoir besoin d’un prof ? Cela se decouvre a deux, et les films ne t’aident pas, car a vouloir faire pareil, tu te prives d’explorer des choses par toi-meme. Ces films sont d’ailleurs interdits a la vente aux moins de 18 ans. »