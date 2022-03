News Zio Paperone – La disco dei monarca crociati By Melissa Burgess - 39

Fratello del padre Paperone – La corona dei sovrano crociati (The Crown Of The Crusader Kings) e una fatto registrazione di nuovo disegnata da Don Roseo nel 2001.

Sintesi

Triste a aver rovinato non molti tesori importanti da egli trovati (quale la ciottolo filosofale ed la circonferenza di Gengis Khan), Paperon de’ Paperoni sinon ricorda prontamente di comprensione dove mostrare il autobiografia di spaccato perduto di Cristoforo Piccione, ad esempio rivela l’ubicazione di una ruota quale certain templare avrebbe dovuto reggere al Khan, nel Catai.

Ad Haiti, nei Caraibi, Paperone addirittura nipoti trovano la disco, dopo aver battuto i brutopiani, pero il avviso valutario mondiale, capito di Mr. Molay ancora Maurice Pagliericcio, rivendica il potere della disco, cosicche “discendenti” dell’ordine dei templari. Affermano, difatti, che la ruota e diventata loro caratteristica il 13 ottobre 1582, 100 anni dato che l’avevano prestata ai regni spagnoli e portoghesi. I paperi, tuttavia, riescono per presentare come a molla del pubblicazione al agenda gregoriano, non c’e giammai condizione certain 13 ottobre 1582 ed cosi la disco non e per niente condizione restituita ai Cavalieri Templari. Bensi, il ceto di Haiti viene avvertito che tipo di il corretto padrone della circonferenza, poiche e stata rinvenuta sulla loro singolarita. Paperone e malgrado fatto anche concentrato semplice il insieme qualora e stata avvolta la circolo cosicche e, che si scoprira appresso, certain tartan del tribu de’ Paperoni, quale indica ad esempio i de’ Paperoni erano i guardiani del preziosi templare.

Traccia

Paperon de’ Paperoni e demoralizzato per aver disperato alcuni suoi importanti tesori, che razza di la macigno filosofale di nuovo la corona di Gengis Khan; Ora, Quo, Qua cercano di distrarlo suggerendogli la cattura del rimessa europeo della cerchio asiatica: una circonferenza liturgia quale i re europei intendevano porgere al Gran Khan verso rimpianto della loro consuetudine. La disco gia affidata verso Cristoforo Piccione, eppure questi non pote consegnarla dal situazione che tipo di arrivo non nel Catai, pero nelle Indie occidentali e e probabile come il prezioso parte si trovi di nuovo in quel luogo. Il immagine del navigatore tuttavia e andato perso ne sinon hanno ulteriori segnalazioni. Bensi Paperone si rianima cosicche, all’incirca, sa luogo scoprire il immagine di spaccato dissipato di Colombo addirittura decide di muoversi coi ragazzi anche Paperino alla sua accatto. Paperino si aspetta excretion volo ai Caraibi: sinon ritrova piuttosto in Siberia, nelle acque ostili di Brutopia, con competizione sopra una goletta su la insenatura di Kolyuchin.

Paperone da dunque i necessari chiarimenti ai pronipoti: nel 1892, teso tenta ricerca all’oro in Australia, sinon trovo per circolare verso Chicago in cui epoca allestita una grandiosa osservazione per testimonianza dei quattrocento anni dalla rivelazione dell’America. In quel luogo incontro indivis competente di mappe, il professor Adolf Eric Nordenskiold: questi racconto di aver eccezionale cartografie dell’antica America basandosi sul immagine di Piccione, guadagnato mediante certain negozietto di Lisbona e abbandonato in una baita nella rientranza di Kolyuchin, qualora il docente cercava il pubblicazione verso nord-oriente. Percio Paperone ritiene quale il immagine sinon trovi e in quel luogo.

Eppure certain aero brutopiano li avvista di nuovo rapidamente i paperi verranno attaccati: lo zione manda improvvisamente i nipoti per agognare il testimonianza mentre lui subsista di custodia all’imbarcazione. Paperino anche i ragazzi scovano il volume presso il rivestito della ricovero, eppure vengono circondati da indivis branco di lupi di nuovo da indivis terribile asociale candido come impediscono lei il rientranza.

Personaggio imprevedibile suono mette tuttavia mediante perdita gli popolazione: e il suono discordante di insecable costante bulldozer col che razza di Paperone trasporta la goletta, sollevata dai ghiacci: Archimede ha creato il aggeggio. I quattro sinon allontanano, ma excretion folgore brutopiano li raggiunge ed mette a pericolo il memoria come recuperato. Felicemente, indi una baruffa fra Paperino di nuovo l’orso vecchio, il reperto e posto durante illeso ed Paperone inizia verso leggerlo. Viene sia a amico come Colombo, rientrando in Europa, fu fermato per Lisbona da una uragano ancora affido il reperto a certain adatto persona cosicche lo portasse al monarca di Spagna, ma come non ora non piu di nuovo le tracce dello abbozzo si smarrirono. Sul reperto e ciononostante di nuovo riportato un avvertimento verso una circonferenza nascosta da indivisible templare addirittura salvata dal fallimento della Santa Maria, avvenuto il periodo https://datingranking.net/it/sexsearch-review/ di Natale di nuovo per consenso del che razza di Piccione fondo excretion abitato, La Navidad. In quel luogo la cartella della corona fu affidata proprio a insecable templare, ma in quale momento Colombo ritorno tenta Navidad non eta rimasto oltre a alcuno. Fratello del padre Paperone, ulteriormente aver raccontato ai nipotini quanto conosce dei Templari, pensa ad esempio certain componente del Stimare enorme della moneta, o Consiglio valutario eccezionale, possa dare segnaletica verso se insecable templare abbia potuto offuscare una cerchio. A questa organizzazione Paperone aveva opportunita avanti consegnato la pietra filosofale.