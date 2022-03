News Tinder gay veja 7 aplicativos parecidos com o Tinder Con El Fin De o publico LGBT By Melissa Burgess - 28

Grindr, Hornet, Her, Femme, G Encontros e diversos outros aplicativos sao uma alternativa ao Tinder de LGBTQs

Se voce e LGBT e nao encontrou um espaco nunca Tinder gay, saiba que ha outros aplicativos exclusivamente para quem nao e heterossexual e quer sair com alguem. Nos listamos 7 apps de relacionamento de o publico LGBTQ+ e existem distintas opcoes Con El Fin De qualquer orientacao sexual ou identidade de genero.

Foto Julie Missbutterflies/Flickr

Se voce ainda quer continuar nunca Tinder, tudo bem deixe “Procurando por” Con El Fin De homens ou mulheres, dependendo da sua orientacao, nas configuracoes do aplicativo. Porem, ha outras alternativas ao Tinder gay com outros dinero e propostas interessantes. Olha so

Tinder gay alternativas ao Tinder para publico LGBT

1. Grindr

Provavelmente o Grindr e o app de relacionamento mais popular adentro do publico LGBT; ele abrange o publico gay, bi, trans e pessoas queer, segundo o site. O app mostra as pessoas que estao ao seu redor na tejido original pela foto e nome sobre lateral.

Nao hay match, igual que nunca Tinder se voce gostou sobre alguem, basta chamar a pessoa nunca chat. Ao contrario do Tinder, a conversa mostra uma confirmacao sobre que a pessoa leu a mensagem. O perfil no Grindr pode ser atualizado sobre varias maneiras, tem espaco para insertar o ultimo teste de HIV e ate consegue definir um lembrete sobre refazer o teste em 3 meses ou 6 meses.

Recentemente, o aplicativo se envolveu em um escandalo foi descoberto que ele compartilhava o status sobre HIV 2 usuarios, alem da localizacao, com outras entidades. Definitivamente e um fator de risco para a seguranca 2 usuarios e deve ser levado em consideracao na hora de fazer ou nao o cadastro.

2. Hornet

Tambem de o publico LGBT, o Hornet tem uma dinamica muito parecida com a do Grindr. O app mostra as pessoas proximas a voce, mas o chat nao tem confirmacao sobre leitura. Ao contrario do Grindr, o Hornet funciona na web.

No app, alem de colocar fotos publicas, voce pode inmovilizar pieza das fotos (sejam nudes ou nao) e so garantir o acesso Con El Fin De usuarios selecionados. O Hornet tem uma aba Stories, mas nao e o que voce pensa essa secao reune dicas e noticias curadas pelo aplicativo.

3. Femme

So para mulheres (e por enquanto so nunca Android), o Femme e exclusivo de mulheres homossexuais e bissexuais. Ele semblante parte do conjunto Match, compai±i­a que criou o Tinder e se mostra igual que um espaco seguro para o publico LGBT feminino.

Sao mais de 11 mil novos cadastros por mes, segundo os desenvolvedores. De manter tudo organizado e con total seguridad, o aplicativo mantem uma ferramenta chamada Denuncie, de garantir um ambiente onde voce nao vai encontrar perfis fakes (falsos) sobre homens.

4. G Encontros

Brasileiro, o G Encontros e um dos mais antigos sites sobre relacionamento Con El Fin De o publico LGBT. Ja ha algum tempo, ele tem um aplicativo Con El Fin De Android, mas nao de iPhone. Desde 2010 no ar, a equipe avisa que tem um time dedicado 24 horas de garantir a seguranca nunca atmosfera virtual e mante-lo livre sobre preconceitos.

O G Encontros tem mais sobre 1 milhao de pessoas cadastradas. Se voce hallar alguem que te interessa, curta o perfil ou envie uma mensagem de comecar uma conversa.

cinco. Brenda/Wapa

Primero chamado de Brenda, o Wapa e mais um app para mulheres lesbicas ou bissexuais. Ele mostra as pessoas proximas de voce e oferece mensagens de video com ate 60 segundos sobre duracao, traducao sobre recados e “modo sobre viagem”.

A interface e bem parecida com a do Grindr e Hornet, entao se voce e mulher e nao se acostumou com outros aplicativos, o Wapa pode ser uma boa opcao. Segundo a equipe, o app e sobrio para garantir que os perfis sobre mulheres sao genuinos.

6. Scruff

Mais um app de o publico varonil, o Scruff tem mais de 12 milhoes de https://datingranking.net/es/luvfree-review/ usuarios e possui filtros sobre busca de voce hallar o que quer. Alem sobre explicar os perfis proximos a voce, a aba Match funciona igual que um Tinder gay voce da like nos caras que quer conhecer pessoalmente.

Caso voce esteja viajando, o app tambem tem uma aba Venture; por meio dela, e possivel conhecer pessoais locais e requerir dicas do que conhecer. Ele nao tem versao web precisa acontecer desgastado nunca Android ou iPhone.

7. Her

Por fim, o aplicativo Her e mais uma alternativa ao Tinder de o publico LGBT. “De lesbicas a queers, a afeminados, trans, fluidos e qualquer coisa no mesmo, o Her esta aqui de voce”, diz a pagina inaugural do app. A proposta e bem inclusiva.

O Her e um 2 aplicativos mais seguros de pessoas trans e nao-binarias; segundo os criadores, e o punto onde voce pode estudiar a sua identidade, mais do que achar um par. Con el fin de usa-lo, baixe o app no Android ou iPhone.