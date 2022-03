News Oltre good lei, we figli dei miei nonni furono sei maschi e quattro femmine By Melissa Burgess - 36

inplace-infolinks

Oltre good lei, we figli dei miei nonni furono sei maschi e quattro femmine

Tuttavia, prima di parlare delle relazioni non riguardanti il Kent, pu anche essere utile nominare i figli di quel matrimonio, we pi grandi dei quali sono costantemente menzionati nelle lettere. An effective un figlio quand pu perdonare l’affermazione (specialmente quando essa semplicemente age letteralmente vera) che mai ci fu una vita pi esemplare di quella di sua madre. Il ten ottobre 1808, poco prima di aver compiuto i sedici anni, los angeles madre (los angeles “Elizabeth” delle lettere) mor all’improvviso, lasciando dieci figli, oltre all’ultimo, appena nato. Weil quel momento mia madre si assunse la responsabilit della famiglia, au moment ou occup di fratelli elizabeth sorelle, fu il braccio destro elizabeth il principale sostegno del padre, elizabeth au moment ou dimostr ammirevole for the quella posizione, cos can be found in seguito nella sua vita weil sposata. Spos mio padre, Sir Edward Knatchbull, started sua seconda moglie, il 24 ottobre 1820, quando era vicina a beneficial compiere ventotto anni, elizabeth mor il mattino del Natale 1882, a great quattro settimane dai novant’anni.

La “Fanny” il cui nome appare tanto spesso, age alla quale sono indirizzate alcune delle lettere, Fanny Catherine, la primogenita, nata il 23 gennaio 1793

Edward, il pi bonne dei maschi, lorsque spos due volte, ed ebbe numerosi figli da entrambi i matrimoni. Visse nella Chawton Home mentre il padre time in vita, e dopo la morte di quest’ultimo, nel novembre 1852, spese una somma notevole for each and every il restauro e los angeles ristrutturazione di Godmersham, swindle l’intenzione di viverci, ma non lo fece mai; vendette la considerevole zona della propriet an effective Lord Sondes (la cui tenuta del Kent, Lees Legal, day and age ed contigua), elizabeth alla good regol ci che restava, compresa la casa, scam Mr. Lister Kaye; alla sua morte, nel 1878 lasci Chawton Household e ce annesse propriet al primogenito avuto dalla seconda moglie, Adela, figlia di John Site, Esquire di Freefolk, nella contea dello Hampshire. Il secondo figlio, George Thomas, lo “ittle Dordy” (1) delle lettere, age sembra sia stato particolarmente caro a beneficial Jane. L’avvenimento pi notevole che lo riguardi che io possa ricordare fu la vincita di fifty sterline nella lotteria del 1804, quando day and age ancora bambino, us avvenimento puntualmente registrato nel suo taccuino di quell’anno weil mia madre, che teneva us diario regolare degli eventi della famiglia sin dalla sua infanzia. Inside the seguito, il mio rispettabile zio fu fortissimo a good cricket, age uno dei primi, se low il primo, a good introdurre la pratica del lancio kik free trial “circolare” invece del vecchio lancio “dal basso verso l’alto”. Au moment ou teneva sempre aggiornato, era simpatico, una compagnia piacevole elizabeth sempre popolare tra we nipoti; ma low saprei che altro terrible che sia degno di menzione, salvo il matrimonio nel 1837 con una donna fraud l’animo pi gentile del mondo, nella persona di Hilare, figlia dell’ammiraglio Sir Robert Barlow, age vedova del secondo Lord Nelson. Low ebbero figli, elizabeth passarono gran parte del tempo nel Continente. Lei mor nel 1857, e lui le sopravvisse dieci anni elizabeth mor nell’agosto 1867.

Il fratello successivo, Henry, spos la cugina prima, Sophia Cage, sorella di Women Links, age within the seguito la figlia del reverendo Age. Northey, e mor nel 1843. Ebbe due figli da ciascuna moglie, e anche il quarto fratello, William, ne ebbe diversi, essendosi sposato tre volte, age tenne la rettoria di Steventon fino alla sua morte nel 1873.

Fu una di quelle persone intelligenti abbastanza each food quasi tutto, ma che vivono tutta los angeles vita con molta tranquillit e senza food nulla

Ma dato che lui, insieme ai owed figli pi piccoli, Charles Connection age Brook John (il primo dei quali mor celibe nell’ottobre 1867, e il secondo non ebbe figli e mor nel 1878), erano troppo piccoli for every essere pi che menzionati di sfuggita nella corrispondenza di “zia Jane”, non necessario fornire ulteriori particolari su di loro. Attualmente tutti i figli maschi del matrimonio di Edward Austen ed Age Links sono morti, ma due delle quattro figlie minori sono ancora tra noi. Avevo scritto “tre”, ma, ahim! proprio mentre avevo tra ce mani queste pagine, un’altra ci ha lasciati, ovvero E, los angeles “Lizzy” delle lettere, che spos, nel 1818, Edward Royd Rice, Esquire di Dane Judge, vicino a sandwich, nel Kent, ebbe una famiglia numerosa, ed morta advertisement aprile di quest’anno. Quelle rimaste sono Marianne, ancora nubile, age Louisa, che spos, become seconda moglie, Lord George Mountain, dopo che la prima era stata la sorella Cassandra, morta nel 1842.