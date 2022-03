News Mes robots a la rescousse des missions habitees dans l’espace ! By Melissa Burgess - 38

Mes robots a la rescousse des missions habitees dans l'espace !

Ciel !

Les robots s’entrainent a garder les stations spatiales en ordre de maniere autonome – NASA AMES

Dans 1 avenir proche, la NASA desire mettre en orbite autour d’la Lune une station spatiale permanente appelee Gateway. A Notre difference d’la station spatiale internationale ainsi que ses residents astronautes permanents, Gateway sera principalement votre point de transit, une zone d’etape pour les astronautes qui se dirigent vers la surface lunaire ou, eventuellement, vers Mars. J’ai NASA s’attend a votre que Gateway marche de nombreux moment vide (il se peut qu’elle ne soit occupee via un equipage que six semaines par an au total), mais elle devra etre prete a accueillir les astronautes des un arrivee, en leur offrant 1 espace sur, chaud et ventile. Alors, qui va maintenir une station spatiale lorsqu’elle va i?tre inhabitee ? Ce seront des robots !

Mes robots formes dans l’espace Afin de etre de plus et puis autonomes

Lors du test (voir le clip), le petit robot en forme de cube a navigue avec aisance dans la station pour trouver l’emplacement designe tel votre “event” utilise pour la circulation de l’air dans la cabine, et a utilise la vision via ordinateur pour detecter directement l’objet etranger qui bloquait l’event : une “chaussette d’astronaute”, representee avec l’image imprimee d’une chaussette. Le robot Bumble a ensuite appele a l’assistance Afin de debloquer l’orifice. Lors du test suivant, Bumble a scanne le module d’exploration japonais une station spatiale, etablissant une carte 3D en haute haute resolution. Lors de ce week-end, Bumble s’est heurte a des cables perdus et a du les demeler, il a egalement simule des interruptions de communication entre l’espace et le sol. Il a enfin persevere et atteint les objectifs de sa mission, avec l’assistance ponctuelle des operateurs au sol.

Simuler des collisions et former nos robots a reparer de maniere autonome

L’objectif du projet ISAAC (Integrated System for Autonomous and Adaptive Caretaking) de la NASA est de faire en sorte que les systemes autonomes deja presents a bord des stations spatiales (tel le systeme de survie, le systeme d’alimentation electrique. ) travaillent avec des robots mobiles autonomes ou semi-autonomes pour gerer toute situation necessitant une intervention physique. J’ai NASA te prend l’exemple d’une collision avec 1 micrometeorite. La seule facon de gerer cette situation reste de denicher ou se voit le trou, de prendre une rustine ainsi que la coller, et cela implique 1 systeme robotique capable de se deplacer ainsi que manipuler des objets. Meme avec son joli petit bras, Astrobee n’est pas vraiment destine a faire de nombreuses manipulations, et il aura certainement besoin d’aide pour maintenir en etat une station spatiale autrement vide. Cela reste probable qu’une part de cette aide provienne de Robonaut 2, qui, esperons le, retournera a l’ISS L’equipe ISAAC s’attaque a de nouveaux tests tel la gestion simultanee de quelques robots pendant le transport de fret entre une station spatiale non habitee et un vaisseau cargo visiteur non habite. L’equipe bosse aussi sur des solutions pour reparer des fuites d’air ou des incendies simules dans la cabine. Alors que l’ISS et Gateway sont l’ensemble de 2 suffisamment proches d’une Terre pour permettre a l’homme d’intervenir chaque fois que utile, soit via une autonomie supervisee, soit par une teleoperation complete, a plus long terme ISAAC s’oriente aupres du type d’autonomie robotique accrue dont la NASA aura besoin pour l’exploration de Mars. Dans l’ideal, Quand l’homme arrivera concernant Mars, une base operationnelle a l’avance va i?tre deja en service, ainsi, les robots sont probablement ceux qui feront le gros du projet, litteralement et metaphoriquement.YouTube – NASA’s Ames Research CenterNicolas Ribeyre

