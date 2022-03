News L’infidelite enfreint la confiance, met fin a la complicite et a l’engagement, s’immisce dans l’intimite et apporte souffrance et trahison. By Melissa Burgess - 40

L’infidelite enfreint la confiance, met fin a la complicite et a l’engagement, s’immisce dans l’intimite et apporte souffrance et trahison.

Par consequent, lorsqu’elle se presente dans un couple, il est pleinement normal que le partenaire trahi decide de peser le Afin de et le contre et de pardonner ou non l’infidelite.

Par exemple, si des bases d’une relation sont brisees, c’est logique de se reclamer s’il vaut la peine de continuer la relation ou, au contraire, s’il vaut mieux y mettre un point final. Dans cet article, nous vous donnons 5 raisons Afin de lesquelles une infidelite va nuire a la relation.

Qu’est-ce que l’infidelite ?

Une multitude de facteurs de natures differentes ont la possibilite de conduire une personne a etre infidele. Toutefois, le rendu est le aussi : une blessure profonde dans la relation. Car l’infidelite est une forme de “trahison”, une atteinte aux bases de l’engagement et de la confiance mutuelle.

Ainsi, la question se pose chez le webmaster trompee si elle doit pardonner ou non son partenaire. Sans compter que, Il semble simple de se reclamer egalement s’il est preferable de stopper ou de poursuivre la relation. C’est a elle de prendre une decision importante apres avoir pese le concernant et le contre des 2 options. Elle a clairement le droit de dire “c’est fini”.

Par ailleurs, la plupart un moment, le webmaster infidele requi?te pardon et pretend que tout redeviendra tel avant. Mais ce qui est impossible. La confiance fut trahie, et comme l’a explique l’historien Nicolae Lorga, “la confiance ne se perd qu’une fois“.

Il existe donc de nombreuses raisons de mettre fin a une relation apres une infidelite. En voici cinq d’entre elles.

Maladies sexuellement transmissibles

“L’un des risques de l’infidelite est que des rapports non proteges aient ete commis.”

J’ai promiscuite et des rapports sexuels sans protection pourront vraiment etre dangereux. Par exemple, de nombreuses maladies sexuellement transmissibles telles que la syphilis, la gonorrhee, le VIH ou l’herpes genital vont pouvoir se transmettre d’une personne a l’autre.

Par consequent, vous devez etre conscient que l’individu qui vous a trompe vous a non juste trahi emotionnellement, mais qu’elle n’a nullement non plus tenu compte de ce integrite et de votre sante.

Autrement dit, son immaturite et ses pulsions sexuelles l’ont emporte sur la necessite de prendre lait ainsi que proteger le ou sa partenaire. En outre, si vous n’etes gui?re sur que ce partenaire changera et que vous pensez qu’il continuera ses infidelites, vous devez garder ceci a l’esprit : votre sante marche avant tout.

Raisons de ne point pardonner une infidelite : estime sans dire blessee

De nombreuses personnes ont tendance a culpabiliser pour l’infidelite commise par leur partenaire. Effectivement, il arrive souvent que les hommes (ou ces dames) culpabilisent leur mari apres avoir ete infidele : le sexe n’est plus le meme, nous sommes tombes dans la routine, etc.

Dans la totalite des cas, il s’agit d’une structure de manipulation qui n’assume gui?re les consequences d’un tri personnel immature et egoiste. Personne n’est coupable de l’infidelite de l’autre.

En consequence, la personne trompee pourra souffrir d’une reelle blessure dans son estime sans dire. Elle peut meme se sentir coupable de cette infidelite. Sachez donc que pardonner une infidelite implique d’avoir a vivre avec une telle blessure, de s’en remettre et d’apprendre a revoir les choses franchement.

D’autre part, il se est en mesure de que la blessure reveille quelque chose en vous et vous aide a saisir que une telle douleur n’en coi»te gui?re la peine car les seuls coupables sont l’egoisme et l’immaturite de l’autre. En effet, si vous vous sentez coupable des actes de ce mari, il vaut mieux y mettre fin et vous accorder un moment.

Apres une infidelite, on ne est en mesure de plus faire confiance

“Une infidelite detruit les bases une confiance et du respect generees dans la relation de couple.”

Dans l’un de des articles, nous expliquions que la confiance est l’un des piliers fondamentaux une relation. Une infidelite brise et detruit cette base et ce qui a ete construit au fil un moment avec des efforts et du devouement. Une relation se construit.

En ce sens, une infidelite est un acte irrespectueux de tout ce qui fut construit ensemble pendant toutes ces annees.

D’ailleurs, De quelle fai§on peut-on Realiser a nouveau confiance a une personne qui nous a trompe ? Un coup que la confiance reste brisee, il va i?tre Complique en retrouver. L’infidelite sera donc i chaque fois une ombre qui planera.

Il semble possible de pardonner, mais impossible d’oublier

Comme nous le savons, c’est une chose de pardonner et une autre d’oublier. Paralli?lement i cela, votre seront precisement les evenements aussi douloureux qu’une infidelite qui peuvent rarement s’effacer de une memoire. C’est l’une des raisons pour lesquelles Il semble si difficile de retablir la confiance.

Par consequent, sachez qu’il reste quasiment impossible d’oublier une infidelite. Ainsi, les reproches pourront surgir a nouveau, ainsi que les malaises, la douleur, la blessure et la colere xcheaters app. J’ai relation ne va etre si»rement plus jamais J’ai meme.

D’un avis rationnel, Il semble probablement faisable de surmonter une infidelite. Neanmoins, d’un point de vue emotionnel, des trucs seront plus compliquees.

Raisons de ne pas pardonner une infidelite : cela est en mesure de arriver a nouveau

“Apres une infidelite, la mefiance reste presente et nuit a l’estime de soi car on se requi?te toujours si cela se reproduira.”

Un individu infidele est susceptible de l’etre plus d’une fois. Comme l’explique la sexologue Tracey Cox dans Hot Relationships: How to have one, si une personne developpe un modele de “tricherie” dans la vie, Il semble vraiment probable qu’elle continue.

Par ailleurs, un coup que la confiance reste detruite, le fait que l’individu fasse des promesses que tout redeviendra tel avant ne semblent que des mots en l’air. Notre mefiance regnera au couple et le second coup pourra etre bien plus difficile concernant la fierte, la dignite, et l’estime de soi une personne trompee.

Comme vous pourrez le constater, Cela reste vraiment ardu que la relation et des partenaires restent analogues apres une infidelite. Ainsi, Il semble souvent impossible pour le webmaster trompee de regagner Notre confiance en l’autre. Elle n’en est nullement obligee.

Enfin, si vous souhaitez pardonner une infidelite, sachez que vous n’etes en aucun cas coupable de cet acte. Et surtout, que vous devez vous accorder du temps et de l’espace pour vous en remettre. Car vous avez ete si»rement profondement blesse avec l’immaturite, l’egoisme et le manque de respect de ce partenaire.