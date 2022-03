News Las calles del turismo sexual en Bangkok. No descubro nada nuevo al aseverar que Bangkok seri­a considerada por muchos la capital de el turismo sexual en el continente oriental. By Melissa Burgess - 45

Sus famosos “lady-boys”, “ping-pong shows” desplazandolo hacia el pelo el espacio ultra liberal que se respira en sus calles la han hecho merecedora de tan cuestionable honor;

Alguna cosa que, nos guste o nunca, Trabaja igual que poderoso reclamo al momento de seducir a concreto tipo sobre “turistas”.

Personalmente, a la hora de correr a cualquier punto uso de empaparme lo mas viable sobre su certeza social asi­ como verlo al completo por mis propios ojos incluso aquellos aspectos que puedan quedar mas alejados de mis gustos o principios. Asi que, en una de mis ultimas visitas a la capital sobre Tailandia no dude en dedicar dos noches a recorrer 3 de los mas famosos “barrios rojos” sobre la ciudad Soi Cowboy, ninera Plaza desplazandolo hacia el pelo Patpong.

Actualmente os voy a mostrar Soi Cowboy una pequena avenida de apenas doscientos metros, donde los locales se suceden unos a otros sin interrupcion, iluminados por carteles de neon, desplazandolo hacia el pelo envueltos en una enorme niebla, en parte artificial, en parte provocada por el humo de los cigarrillos.

Hallar una femina extranjera en Soi Cowboy seri­a complejo. Si acaso muchas turista despistada o demasiado curiosa, acompanada sobre varios amistades. La fauna autoctona de Soi Cowboy la componen tailandesas que rondan los veinte anos de vida (cuando nunca menos), vestidas con faldas diminutas, asi­ como tratando de captar usuarios Con El Fin De las locales con jugosas ofertas en el costo de estas jarras sobre cerveza.

En las terrazas, grupos sobre hombres occidentales, vestidos con atuendo y corbatas aflojadas, beben desprovisto interrupcion mientras juguetean con chicas que bien podrian acontecer las hijas. A la mirada sobre parecido decorado, tan normal en estos distritos, es casi irrealizable nunca preguntarse cuantos viajes de comercios a estas tierras tendran igual que parte de su proyecto fijo un “final feliz”.

El interior de los “go-go bars” de Soi Cowboy seri­a bastante semejante en todos ellos

Poca brillo y pequenas mesas en torno a un decorado en el que quince o veinte chicas se contonean al ritmo de una musica hipnotica, casi nada cubiertas por un cinturon, o directamente igual que dios las trajo al universo.

No hace falta observar demasiado Con El Fin De darse cuenta de como funciona el organizacion cada chica tiene la pequena chapita numerada enganchada en la ropa, de modo que si cualquier hombre requiere las servicios solo dispone de que indicarselo al encargado, previo sobre una pequena multa, asi­ como la chica bajara sobre la tarima para atenderle. A partir de ahi, la negociacion correra entre el cliente desplazandolo hacia el pelo la “bailarina”, carente intermediarios de ningun prototipo (aunque sea, “en teoria”).

No podria negar que las escasas 2 horas asi­ como media que pase en aquella calle, en las que hasta me permiti tomar la copa en uno de los locales, me dejaron muy mal organismo. Mas o menos, la misma impresion que me produjo examinar el Barrio Rojo de Amsterdam, al que por evidente no he querido volver, En Caso De Que bien han sido varias las situaciones en las que me he dejado caer por la urbe holandesa tras mi primer viaje al pais, hace debido a determinados anos.

No obstante, eso nunca impidio que la noche subsiguiente me armase de valor Con El Fin De recorrer las distritos de ama de cria Plaza y no ha transpirado Patpong guste o no, sigo manteniendo que Con El Fin De dictaminar y/o opinar en alguna cosa hay que verlo alguno similar. Aunque sepas lo que te https://datingrating.net/es/citas-poliamorosas/ vas a dar con. Pero sepas, de antemano, que nunca te va a gustar.

La manera mas sencilla asi­ como rapida sobre alcanzar a Soi Cowboy es recibir el Skytrain asi­ como bajarse en Asok Station. Soi Cowboy se haya entre las calles Sukhumvit Soi 21 asi­ como Soi 23, a escasos metros del Grand Millennium Sukhumvit Hotel, de cinco estrellas.

