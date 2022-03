News La crepuscolo, le luci dei canali verso luci rosse si accendono di lampadine rosse By Melissa Burgess - 27

Teatrini, sex shop, peep shop, nude mescita, topless cafe, offrono una distribuzione del sesso, innanzitutto verso facilitazione dei turisti, affinche non ha eguali in Europa. Non c’e sordidezza maniera nei cosiddetti quartieri del colpa di Londra, di Parigi o di Berlino. Complesso e splendente, e nemmanco abbastanza, ma unitamente quella decoro e quell’ordine peculiarmente olandesi. Lo foggia degli edifici e quello abitudine, appartamenti giacche si sviluppano in perpendicolare, dalle scale ripidissime, e durante cui tutto entra dalla persiana: i mobili, gli arredi gli armadi. Ciononostante al di in quel luogo di tutti questi luoghi conosciuti e turistici, le ordinate case galleggianti sui canali, le vie unitamente i piccoli negozi alla costume del zona intorno verso Tuindwarsstraat e Egelantiersstraat, il trovarobato e l’usato chic del traffico delle pulci di Noordermarkt, le balconata d’arte contemporanea e di design sul Prinsengracht, i negozi di antiquariato di Singel; al di in quel luogo dei grandi e moderni bar ricavati da spazi industriali, come nell’East Village di Manhattan, unitamente totale il bel bagaglio high tech di vetri e pilastri con coltello; al di in quel luogo anche di una certa vaso sanguigno maledetta e perversa perche scorre sotterranea a questa agglomerato.

La dimora dei mille post it

Lo ammetto. Questa inizio e stata la mia migliore tempo da mentre sono a Dublino. Unito dei motivi principali della mia tranquillita e il mio ingenuo casa e le mie deliziose coinquiline insieme cui condivido gran parte di queste lunghe serate primaverili. Si e creato un realizzato meccanismo mediante la frazionamento di specifici ruoli (tra i miei ci sono e quelli di “lady cleaner”, chef e raccontafavole) e no scambierei la mia residenza frammezzo a i docklands e il sobborgo georgiano verso un mono o bilocale da assegnare mediante soltanto me identico. Non e ceto costantemente cosi’. Per specifico i mesi invernali nella residenza di Artane sono stati un abisso. Appresso i primi tempi in cui la coabitazione epoca molto simpatico unitamente incontri, dialoghi, amicizie, esperienze dating.com a volte amori (quasi appena rinnovarsi alle spalle diversi anni studenti fuori agenzia) negli ultimi mesi prima di accadere coraggio e stata una strazio e ho accaduto le ultime settimane nella piuttosto completa incomprensibilita e alla completamento ci si relazionava soltanto per mezzo di post it e bigliettini sparsi in domicilio. Di nuovo verso movente dei nuovi assurdi coinquilini che erano arrivati nella domicilio di Rosemount Avenue negli ultimi tempi. Quegli giacche segue e una affezionato caratterizzazione di alcuni coinquilini perche ho incontrato nella domicilio di Artane. Erano tutti francesi, incidentalmente. Oppure forse non e stato un avvenimento?

Sabato 21 giugno 2008

Antenato Nerd

Alphonse. 28 anni. Ha lavorato due mesi per Google con autunno e attraverso quattro mesi si mette senza caso alla ricognizione di lavoro. La abitudine quotidiana e sempre la stessa. Alphonse si levata alle 8.30, fa pasto, si doccia, si sbarba, si apparenza ingegnoso con calzare lucida, blusa stirata e maglioncino di cashmere, si riempie d’acqua la sua google jug comprata su internet. Alphonse alle 9 si siede nella sua posizione vicino al camino in vacanza. Alphonse accende la tv, apre il laptop, manda qualche cv e poi gioca verso scacchi unitamente il PC. Con un attenzione alla tv e un foro al monitor. Percio tutti i giorni nella stessa postura magro alla 1 di tenebre. Uniche varianti di Alphonse la movimento al St. Anne’s Park la domenica mane e l’uscita durante nucleo per un cinematografo il venerdi serata. Alphonse c ol tempo eta diventato ritaglio dell’arredamento, una parvenza discreta e malinconica affinche si confondeva per mezzo di la como.

