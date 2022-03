News “Etes-vous sapiosexuel ?” : De quelle fai§on l’informatique nous incite a tout nommer By Melissa Burgess - 38

“Etes-vous sapiosexuel ?” : De quelle fai§on l’informatique nous incite a tout nommer

L’informatique nous incite-t-elle a tout nommer ? C’est un trait d’epoque : nos sapiosexuels sont des personnes qui seront avant tout interesses sexuellement via le savoir et l’intelligence, au-dela de chaque critere ; une categorie suscitee via l’obsession du nommage propre aux sites Web.

Notre langage peut-il tout nommer ?

Il y a deux mois, aussi que je dejeunais avec une amie, elle glissait au sujet d’une relation commune, dont nous commentions l’existence amoureuse : “lui, c’est un sapiosexuel typique”. “Un quoi lui dis-je interloque via votre terme etrange. “Ben https://besthookupwebsites.org/fr/chatango-review/ votre sapiosexuel, me dit-elle sur le ton de l’evidence. Tu ne connais jamais nos sapiosexuels ?” Non, je ne connaissais nullement.

Evidemment, mes 10 ans de latin m’ont permis immediatement d’en deduire avec l’etymologie qu’il devait s’agir d’individus qui avaient des relations sexuelles avec des homosapiens, mais bon, c’est un trait caracteristique qui rassemble, autant que je le sache, une agreable partie de l’humanite. Et la, mon amie me procure la definition, m’explique que des sapiosexuels (ou sapiosexuelles) paraissent des personnes qui paraissent avant bien interesses sexuellement avec le savoir et l’intelligence, au-dela de tout autre critere.

“Bon, ce seront des personnes normaux quoi”, lui ai-je repondu d’un air desinvolte. Alors, qu’evidemment, je pensais tout le contraire, tant une maniere de sourire, de danser, peuvent l’emporter dans le savoir di?s qu’il s’agit de “faire d’la gym sous la douche”.

Classement des orientations sexuelles i propos des sites de rencontre

D’ou vient votre terme de “sapiosexuel” ? Un article de Vice magazine, nous apprenait recemment que sa creation est revendiquee avec un certain Wolfieboy (il l’aurait forge en 1998). Neanmoins, c’est une origine non certifiee. En revanche, on va pouvoir dater sa popularisation a le entree dans le classement des orientations sexuelles du website de rencontre Ok Cupid.

Vous savez que ce genre de site a besoin de serier au plus pres nos profils de la clienti?le Afin de leur garantir de reperer ce qu’ils veulent. Or, en novembre 2014, Ok Cupid a effectue une mise a jour des criteres et ajoute quelques categories, tel “non-binaire” (je ne sais jamais fort bien votre que ca veut affirmer), “a-sexuel” (j’aime bon nombre l’idee d’un site de rencontre pour “a-sexuel”), comme “ne sais pas” (qui a besoin de rencontrer quelqu’un qui “ne sait jamais” quelle reste orientation sexuelle ?) et, donc “sapio-sexuels”.

Ca a marque le debut du succes de votre terme. Il est aujourd’hui une page Facebook dedie au “sapio-love”, ainsi, meme une application de rencontre entierement reservee aux sapiosexuels dont le nom est “Sapio”. Bref, “sapiosexuel” reste entre dans la langue, si j’ose dire.

L’article de Vice pose un certain nombre de questions pas ininteressantes. S’agit-il la d’une nouvelle forme de discrimination, qui deguise sous le terme d’intelligence une distinction sociale ? Peut-etre. En outre, d’apri?s quels criteres evaluer l’intelligence de quelqu’un ? On sait bien que nos mesures soi-disant objectives telles le QI ont la possibilite de etre defaillantes tant elles cantonnent l’intelligence a des talents particulieres ?

Mais aussi, ce terme n’est-il nullement juste une maniere nouvelle de designer un mode de selection sexuelle qui possi?de i chaque fois existe dans la nature ? Chez les animaux deja des talents intelligentes sont valorisees dans le choix des partenaires (chez Divers oiseaux, on seduit en montrant qu’on sait fabriquer un nid) ?

Le langage peut-il bien nommer ?

Tout ca est attractif, mais il me semble que l’essentiel est ailleurs. Ce n’est jamais Afin de rien que votre terme est apparu a l’ere numerique, et sur un site de rencontre. En effet, c’est 1 trait caracteristique de l’informatique de nous obliger a tout classer. C’est tel ca que fonctionnent des ordinateurs, avec des bases de donnees. Ainsi, la rencontre amoureuse, quand elle reste prise en charge par l’informatique, devient 1 probleme de base de informations, donc de nomination. Et plus on souhaite etre precis, plus on doit nommer precisement.

On se retrouve donc a devoir mettre des mots sur des caracteristiques, des gestes, des confortables, des preferences, ayant forcement existe, mais qui n’avaient que rarement de nom. Ce n’est pas pour rien que le meilleur site de culture pornographique en France s’appelle le Tag bon. Parce que Notre recherche du “tag parfait” – ou du mot-cle parfait – c’est exactement la quete de l’internaute en recherche de la description exacte de son desir, qui lui permettra de denicher au monceau des videos disponible celle dont il a le desir.

C’est la la manifestation d’un trait de l’informatique que l’on ne releve gui?re assez : la croyance dans la faculte du langage a tout nommer. Et c’est la ou cet univers de la mathematique qu’est l’informatique rejoint 1 trait fondamental de l’humanite : nommer le reel, ainsi, donc claque apparaitre.

Je pense souvent a cette firme tres folle et tres drole intitule Baleinie, dictionnaire des tracas. Cela s’agissait d’y coder des neologismes decrivant des petits ennuis ignores de notre quotidien. Comme, comment designer cela m’est arrive ce matin, a connaitre se prendre la manche dans une poignee de porte avec un gobelet de cafe a mon tour ? Les auteurs proposaient “abrataphier”. Eh beaucoup ce travail fort humain que le Baleinie faisait pour rire, qu’Adam fit de suite au 6eme jour en Genese quand il nomma des bestioles, que nos poetes font depuis i chaque fois, nos informaticiens le prolongent aujourd’hui : ils fabriquent une monde en le nommant.