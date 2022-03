News dos. APLICABILITATEA TERMENILOR Quand CONDITIILOR De UTILIZARE By Melissa Burgess - 36

dos. APLICABILITATEA TERMENILOR Quand CONDITIILOR De UTILIZARE

utilizeaza snacks pentru california tu sa beneficiezi de cea mai buna experienta de pariere on the internet. Prin utilizarea website-ului nostru, esti de- acord cu toate cookie-urile in the conformitate cu Politica Cookie.

step one. INTRODUCERE

Essential – virtual assistant rugam sa cititi termenii si conditiile de- utilizare cu atentie, sa tipariti si sa pastrati acest document pentru referinte viitoare, acest lucru fiind valabil lorsque pentru toate tranzactiile au moment ou email-urile de confirmare, regulile de- joc quand metodele de- plata relevante pentru utilizarea website-ului. Prin utilizarea au moment ou continuarea utilizarii website-ului (incluzand, dar fara a beneficial se limita los angeles marcarea casutelor de genul ”da/ sunt de- acord” ce pot fi prezente pe webpages ocazional), confirmati lorsque se considera ca ati citit au moment ou inteles pe deplin termenii au moment ou conditiile de- utilizare quand california virtual assistant exprimati acordul sa le respectati in the totalitate. Daca nu sunteti de- acord cu termenii au moment ou conditiile de- utilizare, virtual assistant rugam sa parasiti acest site imediat.

Termenii lorsque conditiile de- utilizare sunt supuse modificarilor (astfel cum sunt stabilite mai jos) si vor fi accesibile numai prin intermediul website-ului.

• Orice regula individuala aplicabila jocurilor lorsque pariurilor prezente pe web site quand proper care sunt postate de- catre noi ocazional pe site, incluzand indrumari in the cazuri de- evenimente speciale in the paginile invest de informare (during the continuare ”reguli”);

Site-ul el administrat de- catre Sc MEGABET Internationally (MBI), licentiata de catre autoritatea de- reglementare responsabila cu activitatile de jocuri de noroc din Romania, respectiv Oficiul National pentru Jocuri de Noroc (inside the continuare ”O.Letter.J.Letter.”) sa organizeze lorsque exploateze jocurile au moment ou pariurile oferite pe au moment ou prin website (from inside the continuare „servicii”).

Prin inregistrarea pe webpages, inside conformitate cu sectiunea 5 de- mai jos, continuarea accesarii web site-ului si utilizarea serviciilor ulterioare, va exprimati acordul pentru termeni lorsque, in consecinta, incheiati united nations bargain cu titlu judge cu societatea, ale carui clauze sunt reprezentate de- prevederile Termenilor si Conditiilor. Prin urmare, luati la cunostinta faptul ca, for the caz de nerespectare good termenilor, se poate recurge la descalificarea de pe website, suspendarea au moment ou/ sau inchiderea oricarui cont de- customer deschis de- catre dumneavoastra pe webpages, when you look at the conformitate cu sectiunea 5 de- mai jos (”contul”), echivaland cu rezolutiunea contractului incheiat. Within the cazul oricarui disagreement dintre termeni quand orice alt document notat mai sus, se vor aplica termenii, cu exceptia cazului cand aceasta sectiune este desconsiderata in the mod special intr-united nations altfel de file.

3. LEGALITATEA UTILIZARII Website-ULUI

• Aveti minim 18 ani impliniti si cel putin la varsta la care el judge, inside tara inside the proper care aveti resedinta, sa accesati Website-ul au moment ou sa utilizati Serviciile;

• El courtroom pentru dumneavoastra sa utilizati Serviciile inside the tara inside the care aveti resedinta sau sa accesati Site-ul au moment ou, fara good aduce prejudicii celor mentionate mai sus, nu sunteti rezident si/ sau nu accesati Site-ul din Statele Unify draught beer Americii sau orice teritorii during the care and attention legea federala a beneficial Statelor Unify ale Americii se aplica, Franta sau orice teritoriu francez when you look at the proper care se aplica legea franceza, Turcia, Hong-kong, Afganistan, Etiopia, Iran, Irak, Iordan, Kuwait, Pakistan, Siria sau Yemen (nu avem permisiunea de a beneficial inregistra us Cont cu privire los angeles orice persoana proper care was resedinta from inside the oricare dintre jurisdictiile mentionate mai sus lorsque nu vom facilita accesul los angeles Website, inside masura for the proper care putem, din astfel de- jurisdictii);

Virtual assistant angajati sa respectati toate legile aplicabile dumneavoastra cu privire los angeles utilizarea Serviciilor. Orice utilizare an effective Serviciilor este exclusiv la alegerea, discretia au moment ou riscul dumneavoastra, into the consecinta Webpages-ul nu constituie o oferta, invitatie sau solicitare din partea noastra de- an excellent folosi Serviciile when you look at the orice jurisdictie in the worry acest lucru el ilegal. Prin prezenta ne rezervam dreptul de an excellent solicita o astfel de- dovada de resedinta din partea dumneavoastra, dupa jizz vom considera into the mod rezonabil pentru an effective asigura conformitatea dumneavoastra cu cele mentionate prior.