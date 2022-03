News Der Online Fuballmanager Sturze dich in die fantastische Welt des Fuballs By Melissa Burgess - 45

Sturze dich in die fantastische Welt des Fuballs und manage online deinen eigenen Verein beim kostenlosen Browsergame OnlineFuballManager. Hier bekommst du taglichen Spielspa und echte Herausforderungen. Los angeles dir dieses Managerspiel nicht entgehen!

Fuhre deine Mannschaft bei unserem Fuballmanager mit wirtschaftlichem Geschick und spielerischer Taktik zum Erfolg. Bei OnlineFuballManager bist du nicht nur Trainer! Hier bist du auch Manager, Talentsucher und Bauherr. Du kannst jeden Tag spannende Spiele erleben und dich mit anderen Managern meen. Fordere junge Talente in deinem Verein, entdecken neue Spitzenspieler auf dem Transfermarkt, trainiere deine Mannschaft taglich zu Hochstleistungen, erweitere dein Vereinsgelande und verwandle dein kleines Stadion in einen schimmernden Fuballtempel. Wirtschafte clever und wahle die richtigen Sponsoren. Du entscheidest, wie viele Trophaen in deiner Vereinsvitrine stehen werden.

Claic/Server 1

Willkommen auf dem Claicserver! Dies ist der grote und alteste Server beim OnlineFuballManager. Wie auf allen anderen Servern ist das Spielen und Managen hier kostenlos that are naturlich. Wir stellen dir aber viele spannende und nutzliche Features zur Verfugung, die dir den Manageralltag erleichtern konnen. Diese kannst du ganz einfach durch ein Pluspaket freischalten und unbeschwert als Manager dein Team zum Erfolg fuhren. Einige Features laen sich mit that is auch freischalten. Probiere es aus! Du kannst beim OnlineFuballManager zwischen 32 Landern wahlen, in denen du Fuballmanager sein mochtest und deinen eigenen Verein online fuhren willst. Der Claicserver ist etwas fur erfahrene Manager, da es hier etwas schwerer ist, seinen Verein an die Spitze zu fuhren. Also genau das Richtige fur Manager, die die Herausforderung lieben.

Fortgeschrittener Server

32 Lander zur Auswahl

Spielversion: Claic (spezielle Features im Pluspaket erhaltlich)

Server 2

Willkommen auf dem Server 2! Dieser Server ist etwas junger und eignet sich vor allem fur neue Manager, die noch keine groen Erfahrungen mit Fuball Onlinegames gemacht machen. Auch auf diesem Server kannst du kostenlos spielen und in die Welt des Fuballs eintauchen. Wahle zwischen 16 verschiedenen Landern, wo du deine Karriere starten mochtest. Wie auf dem Claicserver stehen dir auch hier viele Features zur Verfugung, die dein Manager Leben leichter machen und dir mit Ubersichten und Automatisierungen helfen, dein Team zum Erfolg zu fuhren. Wir dir that is stellen Personalien an die Seite, die dir helfen, deinen Verein voran zu bringen und in diesem Browsergame Erfolge zu feiern.

Einsteiger Server

16 Lander zur Auswahl

Spielversion: private (spezielle Features sind durch Buchung von Personal erhaltlich)

Training

Fordere deine Spieler individuell auf der OnlineFuballManager Trainingeite. Je nachdem, wie alt ein Spieler ist und welche Position er cap, braucht er andere Trainingseinheiten, um sich voll entwickeln zu konnen. Achte immer darauf, da deine Spieler genugend Frische haben. Die Spiele und Trainingseinheiten kosten deine Jungs viel Energie. Haben sie zu wenig Frische, therefore du that is riskierst Verletzungen die deine Spieler auf die Bank schicken. Turniere und snapsext Trainingslager sind ein weiterer sehr effektiver Weg, dein Team voran zu bringen und starker zu machen. Hole das Beste aus deinem Kader raus und optimiere dein Teamtraining!

Aufstellung

Entscheide bei diesem Browsergame selbst, wie du deine Spieler aufstellst und welche Taktik du wahlst. Es empfiehlt sich, bei jedem gegnerischen Manager neu zu schauen, welche Aufstellung have always been besten und that is pat erhofften Sieg verspricht. Achte immer darauf, da deine Reservebank auch gut besetzt ist, damit du im Falle von Verletzungen im Spiel einen Ersatz parat hast. Bist du eher ein offensiver Trainer oder setzt du auf eine defensive Taktik? Entscheide selbst, wie sehr deine Jungs im Spiel in die Zweikampfe gehen.

Pokalvitrine

Jeder Verein braucht einen guten Platz, um seine Erfolge auszustellen. Auch beim OnlineFuballManager gibt es Pokalvitrinen in verschiedenen Designs. Da ist fur jeden Geschmack etwas dabei. Hier kannst du alle Pokale, Urkunden und Trophaen autellen, die du in unserem kostenlosen Browsergame sammeln konntest. Die Pokalvitrinen haben unendlichen Platz, additionally rein ins Stadion und ab zum Sieg. Hier wartet noch viel leerer Raum auf deine Erfolge als Manager und Trainer!

Weltpokal

In unserem on line Managerspiel ist der Weltpokal der grote Erfolg! Bei diesem landerubergreifenden Turnier meen sich die 128 besten Teams des OnlineFuballManager aneinander und machen diesen Wettbewerb zum wertvollsten und Turnier that is hochsten es in diesem Browsergame uberhaupt gibt. Es qualifiziert sich jeweils der Meister und Vizemeister eines Landes, so wie die beiden Pokalfinalisten aus dem jeweiligen Land. Dieses Prestigeturnier ist ein echtes Ziel, fur das sich das tagliche knochenharte Training lohnt. Fuhre dein Team an die Spitze und sichere den that is dir der Pokale!

Community-Events

Von Zeit zu Zeit finden beim OFM Community-Events statt. Du kannst dich mit anderen Spieler zu einem Clan zusammenschlieen und gemeinsam wertvolle Preise gewinnen. Zum Beispiel gab es beim OFM Hallenmasters die Moglichkeit eine exclusive Soccerhalle fur dein Vereinsgelande zu erspielen.