News Degenrer les cours de recres : « Maintenant, les garcons jouent a l’elastique » By Melissa Burgess - 40

inplace-infolinks

Degenrer les cours de recres : « Maintenant, les garcons jouent a l’elastique »

Comment permettre environ mixite entre les filles et les garcons et rendre la cour plus egalitaire ?

Interview avec Edith Maruejouls, geographe du genre, qui possi?de aide la ville des Lilas a degenrer sa cour.

Notre cour de recreation, votre endroit inegalitaire ? C’est le constat qu’a fait la Ville des Lilas (Seine-Saint-Denis) dans le ecole elementaire Paul-Langevin. Pour remedier a votre probleme, ils ont reclame a la geographe du genre Edith Maruejouls d’observer les pratiques ainsi que repenser l’integralite de cet espace. Adieu les terrains de foot qui prennent toute la place. Desormais, la zone de jeu est divisee en trois espaces : dynamique, intermediaire et calme. Depuis fin septembre, 400 eleves participent a une telle experimentation, qui se conclura a J’ai fin de l’annee scolaire.

Edith Maruejouls, autrice d’une these concernant la mixite et l’egalite dans les espaces de loisirs des jeunes et creatrice du bureau d’etudes L’ARObE (L’Atelier recherche observatoire egalite), nous cause de son travail.

ELLE.

A quoi ressemble une cour de recreation « classique » dans une ecole primaire en 2021 ?

Edith Maruejouls. Classiquement, meme si chaque territoire reste different, on voit 1 terrain betonne qualifie « d’espace sportif ». La plupart ecoles ont des cages, 1 trace au sol, ou pas grand chose. Si cet endroit n’est pas regule ou discute, il sert souvent d’espace de jeux collectifs et en particulier du foot – si les ballons sont autorises. On a constate que lorsqu’il y a les moyens de jouer a un jeu collectif, c’est souvent le foot qui s’organise, et votre seront majoritairement des grands garcons qui y participent. Les jeux des autres enfants (se reposer, lire, jouer a chat, a l’epervier. ) sont relegues a des « pratiques de bords » et doivent donc s’organiser dans un espace beaucoup plus contraint et restreint.

ELLE. Quel est l’interet de repenser ces modeles de cour de recreations ?

E. M. le souci avec cette occupation de l’espace, c’est que la relation filles/garcons est anecdotique. Les filles restent entre elles, ainsi, les garcons entre eux. L’enjeu, c’est de retablir cette relation pour qu’ils jouent ensemble et qu’ils partagent le territoire. C’est une question profondement egalitaire. Tous ces jeux qui s’organisent en peripherie du foot sont petits, parce qu’ils n’ont aucun place. Souvent, on utilise l’expression « les petits jeux des filles », mais ils seront en realite grands, pour peu qu’on nos centre.

« On a constate que lorsqu’il y a l’occasion de jouer a un jeu collectif, c’est souvent le foot qui s’organise, ainsi, votre paraissent majoritairement des grands garcons »

ELLE. Comment etes-vous arrivee a votre conclusion ?

E. M. Je exige aux enfants de dessiner leurs espaces de recreation, et cela est structurant concernant eux. Il est en mesure de ne point y avoir de terrain de foot au sens propre, mais Quelques mettent quand aussi « le foot » au centre en recre. Le dessin permet de mettre en evidence le poste des espaces, ainsi, facilite le travail de consentement collectif. Pour que nos enfants acceptent les changements, vous devez i?tre capable de representer concretement le partage d’la cour.

ELLE. Vous avez divise la cour de l’ecole elementaire Paul-Langevin en trois espaces. Comment les avez-vous definis ?

E. M. Aux Lilas, Il existe 1 vrai enjeu d’organisation de l’espace, parce que la cour reste grosse. Avant, il y avait un grand terrain central avec 2 terrains de foots. Et apres, surelevee, une sorte de coursive, ou on trouvait des petits espaces en couloirs. On a constate une volonte de pratiquer d’autres jeux, mais c’est ardu parce que au sein d’ l’espace central, depuis ces garcons qui courent partout et qui bousculent.

On a donc travaille cet espace central pour permettre a chacun de denicher sa place. Sur votre immense terrain, on a divise trois zones : une zone de jeux collectifs, une zone intermediaire (jeux de quilles, de raquette, corde a sauter. ) et une zone calme. Mes espaces ne semblent jamais cloisonnes, ils seront permeables des uns aux autres. Au moment oi? le ballon va au sein des espaces intermediaires, le jeu s’arrete. Avant, c’etait complique d’imposer des limites au foot. Les grosses cages ont avec ailleurs ete remplacees par des petites : jouer petit prend moins de place et, en meme moment, ca permet de ne plus etre dans la recherche de la performance, et cela reste plus inclusif.

Esquisse amenagements egalitaires de cour. Propriete intellectuelle L’ARObE/Edith Maruejouls © Realisation/conception Celia Ferrer.

ELLE. Ce nouvel amenagement de l’espace permet-il reellement aux genres de se melanger ? Cela n’y a pas un risque que les garcons se retrouvent, a nouveau, a monopoliser l’espace de jeux collectifs ?

E. M. Notre objectif c’est de faire jouer ensemble et d’etre, physiquement, ensemble au meme endroit. L’adulte legitimise l’espace. Et si le jeu des filles est legitime, s’il prend d’la place dans l’espace de cour, il fera mixite. Le sujet d’la permeabilite des mondes se collabore sur la permeabilite des espaces. Concernant le foot, on constate au bout de divers jours d’experimentation qu’il y a i nouveau une majorite de garcons. Neanmoins, ce n’est plus le aussi visuel de l’espace de cour. Et on reussit a avoir d’la mixite dans les autres espaces, notamment sur un plan du coin lecture.

Cependant, on a surpris des petits garcons qui s’autorisaient a jouer a l’elastique, ou a la corde a sauter, et cela n’etait pas la situation avant. Symboliquement, la valeur des sujets de filles, de votre que portent les filles en tant que proposition a l’espace de cour – qui, prochainement, sont des propositions societales – le fait de les legitimer ainsi que les rendre visible, ca envoie un message d’inclusivite et d’egalite.

« Notre objectif c’est de faire jouer ensemble et d’etre, physiquement, ensemble au meme endroit »

ELLE. A la rentree, a Lyon, une polemique a eclate autour des cours de recreations degenrees, considerees tel un « non sujet » par Quelques. Comprenez-vous ces reticences ?

E. M. Moi j’ai un metier, et on voit des personnes ayant des avis. De surcroit, on n’entend pas les majorites silencieuses. On ne cause profils xmeeting pas de celles et ceux qui, autrefois, etaient bouscules, avaient peur. Les garcons qui jouent au foot, je ne nos laisse aucune cote : ils jouent differemment et a autre chose. Et depuis douze recreations sur une semaine – si via ces douze recreations, ils ne jouent nullement douze fois au foot, j’imagine que ca va aller. Partager, c’est renoncer et laisser sa place.

Principal, c’est de se poser le sujet et de savoir pourquoi on veut etablir votre mixite. L’absence de relation et Notre separation des genres font d’une violence dans notre agence. L’ecole reste un « micro espace public » : au lieu d’effectuer miroir de societe, on peut se dire qu’on prefigure une maniere d’etre ensemble plus tard. C’est pour ca qu’il faut apprendre a se parler, a rire. C’est un enjeu politique, un projet educatif. Faire agence, c’est le Realiser dehors. C’est savoir a prendre la parole, savoir a se centrer, savoir a etre sujet pour les meufs. Et si, des l’elementaire, vous n’arrivez pas a tomber sur ce place, c’est complique pour la suite. Au moment oi? des petites filles me disent qu’elles n’ont gui?re le droit de jouer au foot, elles ont renonce a l’egalite. Ce n’est gui?re que du propos.