News Cette phrase, on l’a entendue plus de la fois. By Melissa Burgess - 34

inplace-infolinks

Cette phrase, on l’a entendue plus de la fois.

Seulement voila, on n’y pourra que dalle : en amour, on est jalouse.

Ou plutot, en ce moment, en amour, on reste jalouse. Pas necessairement des rencontres que pourrait Realiser, 1 jour ou l’autre, une mari, mais d’une personne qui possi?de deja croise sa vie et marque son esprit. Au fer rouge, pour etre precise. Son ex.

Appelons-la “N”. “N” est une femme, et jamais n’importe laquelle. Une femme qui a les qualites de nos defauts, ainsi, fera vraiment bien mieux que nous. On le sait, on l’a surpris i propos des reseaux sociaux – on a aussi cree 1 faux compte pour la suivre discretos. On n’est jamais fiere, mais on doit ce que l’on doit.

Ce sentiment qu’on ne connaissait pas vraiment avant, qui mele l’envie, la colere et l’admiration, nous a retourne 1 jeudi alors qu’on regardait les photos de une conjoint·e pendant sa propre douche. On reste allee legerement trop loin au temps, plus ou moins volontairement, ainsi, on reste tombee sur sa vie quelques mois, annees avant qu’on n’y entre. Des dizaines de photos de vacances, de selfies qui n’avaient vraisemblablement jamais ete effaces par leur proprietaire. Aie.

Aussi sure etait-on de notre couple a l’epoque, on a quand aussi flanche. Ce n’est pas tres rejouissant d’observer de ses propres yeux a quel point il·elle etait amoureux·se, heureux·se tout seul. D’ailleurs dans ces cas-la, notre coeur s’emballe plus que une raison ne reussit a l’apaiser. On se compare, on s’fait des films, ainsi, par la meme occasion, du mal. D’ailleurs on se demande : pourquoi sont-ils encore proposees, ces cliches ? Erreur du cloud ou volonte de les garder pour s’y replonger chaque soir avant de se coucher ? Notre cerveau, decidement legerement maso, a decide de croire a Notre deuxieme hypothese. Et de s’y accrocher dur comme fer.

Depuis, un mecanisme nocif semble s’i?tre assis. Une obsession quotidienne dont l’objet n’est nouvelle que “N”. Son apparence, sa personnalite, sa life, l’interet que l’etre aime·e lui porte encore, qu’on fantasme malgre nous. Et qui nous ronge un tantinet chaque jour. Nous, puis notre relation. Car impossible de ne pas questionner l’autre, plus ou moins subtilement et plus ou moins amerement. Ca part en vrille, on sent que votre n’est bon pour personne et qu’on finira par bien gacher. Bref, on doit que ca cesse.

Mais De quelle fai§on faire Afin de couper court a ce schema toxique et auto-destructeur sans y laisser trop de plumes ? Plusieurs experts donnent quelques pistes et rassurent surtout : non, on n’est pas folle et oui, ca se soigne.

Analyser la veritable origine du probleme

“La jalousie est une emotion humaine reellement normale”, affirme le psychotherapeute Owen O’Kane, a Stylist. “Mes details du passe de ce partenaire evoqueront naturellement un sentiment de jalousie, de comparaison ou desfois un sentiment d’inadequation. Reconnaitre votre fait et en parler reste une experience humaine saine”.

Rien de en gali?re a ne pas arpenter apres les anecdotes des amours anterieures, donc. Ni meme a eprouver une curiosite a double tranchant qui pousse a en connaitre plus, puis a regretter d’avoir demande. L’important etant de ne point garder ca Afin de soi, ainsi, de l’aborder avec le webmaster qui partage une vie. A Psychology Today, le psychologue Robert L. Leahy appelle egalement a normaliser ces sentiments. Et surtout, a ne point s’auto-flageller constamment : “Ne pensez gui?re que vous etes folle parce que vous [etes jalouse]”, lance-t-il.

Ca dit, les deux specialistes invitent a surveiller notre comportement – et ses derives dangereuses – de pres : “Si vous devenez bloque·e ou obsede·e avec l’emotion [de jalousie], ceci pourra entrainer de nombreuses detresse ainsi que nombreux autres problemes relationnels”, previent Owen O’Kane. “encore, c’est bon de se rappeler qu’elle est souvent alimentee par l’insecurite personnelle et n’a pas grand-chose a voir avec l’autre personne.”

L’insecurite personnelle. Ou plutot, des insecurites personnelles. D’apres l’expert, ce paraissent les reelles responsables de l’etat dans lequel on se met si on pense a l’ex. Et c’est justement en analysant l’origine du probleme et en l’acceptant, qu’on va s’en affranchir.

Car si on fouille, votre n’est pas vraiment “N” qui detruit notre sante mentale a petit feu. C’est notre manque de confiance en soi, voire en l’autre, qui en est la cause. Et la crainte d’affronter votre realite minimum rejouissante provoque 1 transfert nefaste. Une comparaison ravageuse, qui possi?de des chances de nuire a notre relation. “La jalousie pourra saboter des relations”, assure le psychotherapeute, “mais vous avez le pouvoir d’empecher que i§a n’arrive smooch app.”

Vivre davantage dans le present

Pour ce faire, plusieurs techniques, qui tournent principalement autour d’un meme axe : se focaliser sur “ici et maintenant”, plutot que de regarder dans un passe qui, de surcroit, ne nous appartient nullement.

“Concentrez-vous sur les qualites et les forces que vous apportez a la relation, parlez avec votre partenaire Afin de l’aider a saisir mais ne voulez nullement a etre rassure·e continuellement car i§a aggrave le probleme, cessez de chercher des renseignements sur l’ex”, enumere surtout l’expert. “Et concentrez-vous davantage via toutes vos projets d’avenir et dans votre que vous avez”.

Robert L. Leahy rappelle egalement que c’est essentiel de “realiser qu’il y a une raison pour laquelle le passe reste au passe”. Certes. Il developpe : “bon nombre de relations se terminent pour de bonnes raisons. Peut-etre que les relations passees de ce partenaire ont pris fin parce que l’un·e des deux, ou les deux, ne s’y retrouvaient plus.” Et le psychologue d’insister : “Si cette relation a commande fin, il se va qu’elle ne soit plus importante pour votre partenaire.” Et qu’on projette 1 truc inexistant, en gros.

Loin de culpabiliser celle qui rumine, alias nous, ces astuces visent juste a prouver que les angoisses ne sont jamais fondees. Ou en tout cas, que J’ai source n’est nullement celle qu’on croit. Et encouragent a agir Afin de aller mieux.

Nicola, 27 ans, explique avoir reussi a mettre le doigt concernant le probleme, ainsi, bosser a le gerer solo. “J’ai besoin que Mathieu me rassure nombre concernant ce qu’il ressent Afin de moi”, livre-t-elle a Refinery29. “Je suis tres consciente que ce paraissent mes propres insecurites qui provoquent une telle jalousie, et il n’a que dalle fait afin que je ressente i§a, alors j’essaie de ne point laisser les propres problemes d’estime sans dire se mettre en travers d’une belle chose.”

Justement, votre “bonne chose”, il est essentiel une garder web de mire. Et faire de le bien-etre perso, comme avec l’autre, une priorite. Owen O’Kane conclut : “Il est bon de se rappeler que si vous vous fixez sur un temps libre revolu, il y a peu de chances que vous profitiez pleinement de ce que vous avez ici et dorenavant. Votre partenaire reste maintenant avec vous ; desfois, vous devez juste lui faire confiance”. Alors, a nous de jouer.