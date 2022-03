News Ang mga kabiguan ng unyon na ito By Melissa Burgess - 43

Ang mga kabiguan ng unyon na ito

Ang senswal na Taurus ay palaging magazine-iintriga sa detalyeng nakatuon sa Virgo, gayunpaman, ang huli ay hindi ganoon kadasig. Pareho silang aasa sa Taurus para poder sa romantikismo.

Ang mga mapagmahal na kilos sa silid-tulugan ay responsibilidad din ng Taurus. Ipapakita ng magkasintahan na ito sa Virgo kung paano maging mas naaayon sa mga damdamin on emosyon.

Sa kabilang banda, tuturuan ng Virgo ang Taurus na makinig during the masiyahan ang kanilang mga panloob na hangarin. Sa kama, ang Taurus ay magiging senswal at the madamdamin, habang ang Virgo ay magiging praktikal at the matapang. Mag-aakma sila sa bawat isa, kaya magkakasama sila ng magagandang gabi.

Dahil magkatulad sila pagdating sa kanilang mga pangangailangan within kasanayan, ang Virgo on ang Taurus ay magiging mahusay bilang magazine-asawa. Pareho silang nagnanais ng katatagan, ginagawa nitong sumang-ayon sila sa maraming mga bagay.

Lilitaw lamang ang mga pangunahing problema kapag ang Taurus ay masyadong matigas ang ulo, from the ang Virgo ay masyadong kritikal. Palaging nag-aalala, ang Virgo ay magsasawa sa Taurus sa lahat ng uri ng mga ideya sa hypochondriac at the paggamot para poder sa mga sakit na hindi rin binigyan ng pansin ng iba.

Mga palatandaan sa lupa, ang dalawang ito ay nagnanais ng parehong mga bagay mula sa buhay: pera, upang magsaya within masiyahan sa mga aktibidad na pangkulturang

Ang katotohanan na ang Taurus ay matigas ang ulo ay magiging isang abala din. Ito ay isang ugnayan sa pagitan ng isang freak na kontrol na isinama sa isang matigas na tao. Kailangang pakawalan ng mga Virgo ang paglalaro ng biktima sa tuwing hindi nangyayari ang mga bagay ayon sa gusto nila, at the kailangang mag-kompromiso ang Taurus paminsan-minsan.

Magpaparaya ang Taurus sa kritika ng pag-uugali ng Virgo. Pahahalagahan pa nila ang ibang opinyon. Mahihirapan ang Virgo na makasama ang isang tao na hindi talaga nababaluktot, ngunit ito ay mga menor de- edad http://datingranking.net/cs/airg-recenze na isyu na pareho nilang malalampasan.

Ang Virgo ay labis na nag-aalala within takot sa pagkabigo sa iba, mahihirapan con el fin de sa Taurus na maunawaan kung ano ang pinagdadaanan niya. Pareho silang nabiyayaan ng pagtitiyaga, kaya sa huli, natagpuan nila ang kanilang kalahati sa bawat isa.

Ano ang dapat tandaan tungkol sa Taurus at Virgo

Anumang uri ng ugnayan ng Taurus-Virgo ay magiging mabunga at the mapayapa dahil ang dalawang ito ay ing mga karaniwang katangian. Bilang magkasintahan, pareho silang magiging off-to-planet at the magazine-pamamaraan. Ang Bull ay nag-aalaga at proteksiyon, tinutulungan ang Virgo na ibunyag ang kanyang panig na emosyonal. Hikayatin din niya ang Virgo na makisali sa mas maraming lipunan.

Pagdating sa pera, kapwa ang Virgo at ang Taurus ay nais ng seguridad sa pananalapi at the maingat sa kung magkano ang kanilang ginagastos. Hangga’t napupunta ang trabaho, pareho silang nakakaalam kung paano unahin ang mga gawain, upang maging mahusay within matagumpay ang mga ito. Mahirap na manggagawa on pamaahalaan ang kanilang mga trabaho nang walang mga inconveniente.

Ngunit ang kanilang mga karera ay mapapatuloy sa lalong madaling pag-ibig. Alam nila kung paano ayusin ang kanilang oras upang hindi sila maging workaholics.

Ang Virgo ang mas malala at ang Taurus ang pinakamamahal. Sobrang nag-aalala ang Virgo sa lahat dahil siya ay isang napaka responsable na tao on dahil ang mga tao sa pag-signal na ito ay hindi nais na mabigo.

Nagtitiyaga ang mga Tauriano. Hindi na ang Virgos ay hindi. Pareho silang magaling sa pag-aalok ng mabuting payo, kaya maaari kang pumunta sa kanila sa tuwing nahihirapan ka. Ang pinaka zest ng mga Taurus mula sa buhay ay mabuhay ng payapa at the magkaroon ng komportable, matatag na tahanan at maalok ng Virgo ang lahat ng ito.

Ang tao sa sign na ito ay maaasahan in the can get katwiran, kung ano ang nais at kailangan ng Taurus. Ang Mercury ay ang planeta ng komunikasyon in the pinuno ng Virgo. Ito ang dahilan kung bakit ang mga tao sa pag-signal na ito ay get matalas na isip. Ngunit sa parehong oras, sila rin ay napaka organisado at mahusay na tagaplano.