4 chicos te cuentan toda la verdad acerca de sus gatillazos.

Ya habiamos hablado del gatillazo en otra ocasion, pero ahora vamos un paso mas alla trayendote distintos testimonios en primera persona. Porque el gatillazo no entiende de tamano. Le da igual si tienes un modesto pene o si te cuelgan 450 gramos de condena viril. Y no me refiero a ese momento fallido despues de pasarte de copas, no. Sino que te traigo distintos casos de chicos de nuestra edad que han tenido inconvenientes de ereccion por diversos motivos y que estan dispuestos a compartir con nosotros sus triunfos y miserias en el noble arte de empotrar .

Pero podri­a ser la cosa no iba a quedarse ahi. Si sigues leyendo, es porque te interesa el tema bien por x, y o z, asi que tambien he contactado con la sexologa Francisca Molero, directora del Instituto de Sexologia de Barcelona y presidenta de la Federacion Espanola de Sociedades de Sexologia, con el fin de que de respuesta medica a cada incomodo caso. Antes de nada, Paqui —como le gusta que la llamen— me aclara que “las disfunciones erectiles situacionales en menores de 50 anos son practicamente todas de origen psicologico”. Dicho esto, agarra la libreta y el boli, que comenzamos.

El amor perdido, por Raul, 25 anos.

Tuve una de esas relaciones que son igual de pasionales que toxicas. Quizas fue mas bien toxica. Era un carrusel de emociones que termino con mi autoestima partida en mil pedazos. Maldito querubin con sus equivocas flechas. En fin, que lo dejamos y habia que seguir con la vida. Trabajaba con una chica que me encantaba desde antes de comenzar con esta ex que me destrozo —sin rencor y esas cosas—. Congeniabamos mucho, nos reiamos y nos complementabamos. Todos los del trabajo nos hacian las tipicas bromitas porque se notaba a la legua que nos gustabamos.

Una noche fuimos unos cuantos a su casa para salir de fiesta. Mucho Jager, roces y bailes. Sentia que queria dar el paso, pero habia algo que me frenaba. Aun asi, la noche match equestrian singles termino en su dormitorio. Ella me sorprendio con ropa interior de encaje que en otro tiempo me hubiera puesto palote con un simple parpadeo. Si bien al principio consegui empalmarme, el gatillazo era cada vez mas evidente mientras se iba acalorando el asunto. Si hubiera sido un ano y medio antes, habrian explotado los fuegos artificiales del extasis y la lujuria, pero a los pocos minutos le explique lo que me pasaba por la mente y por que no era capaz. Ella se quedo con el calenton.

“Las relaciones toxicas pasionales son muy ambivalentes. Tienes la parte de disfrutar del sexo, pero entiendes que la persona no es para ti. Esto provoca una dependencia, tanto personal como sexual. Tenemos esos miedos en el subconsciente y se necesita un tiempo de recuperacion, de lavado. El hecho de empezar antes de tiempo con alguien que te gusta, te acerca el recuerdo de la anterior relacion sin quererlo. Somos cuerpo y mente, y aunque creamos que podemos estar listos para dar el siguiente paso, tu cuerpo puede frenarte”, concluye nuestra experta.

El polvo sonado, por Luis Miguel, 30 anos.

Durante la ESO estaba medio enamorado de una chica de un curso menos. Bueno, no se si la palabra es enamorado, pero si me cruzaba con ella, me daba un vuelco el corazon. Tendrias que verla: un cuerpo perfecto, buen gusto vistiendo y una penetrante mirada de ojos cristalinos que eran como enfrentarse al mar. Termine el instituto y no supe nada de ella hasta que me la encontre cuatro anos mas tarde en una discoteca. La vi y seguia tan perfecta como recordaba. Me arme de valor y fui a hablar con ella. Mantuvimos una acalorada conversacion que se alargo varios dias por el movil hasta que terminamos intimando.

Quedamos un par de veces, nos besamos y nos magreamos con la pasion de dos veinteaneros en un callejon cerca de su casa. Mis labios estaban tocando a la chica que todos deseaban en el insti. ?Incluso me habia hecho pajas pensando en ella! Como no habia nadie en su casa, me invito a subir para continuar lo que atestiguaron los fanales de esa fantastica noche de otono. Sin ningun tipo de preambulo, la pasion invadio su comedor desde el primer segundo. En un abrir y cerrar de ojos estabamos sin ropa y nos disponiamos a culminar lo que mi fantasia llevaba anos haciendo. De repente algo fallo. No se, a mi me encantaba todo de ella, pero mi valvula de presion comenzo a flaquear. Joder, que marron. Ella no lo entendio y me lo reprocho con algo de crueldad. Me bloquee sin saber que decir.

“La presion es un factor determinante para el sexo, y mas si esperas que salga muy bien desde hace tiempo, en este caso, anos. Es un tema de expectativas. Cuando estas alerta, intentas controlar demasiado la situacion y bloqueas la parte fisiologica, la ereccion. Ademas, la respuesta de ella fue totalmente castradora, porque si te sientes minimamente tranquilo, puedes recuperar la ereccion sin problema. Ella actuo con un refuerzo negativo. Seguramente era insegura y pensaba que no le excitaba lo suficiente”, dice nuestra experta, Paqui.