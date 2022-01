News Y marrive des fois davancer dans Ce fil les yeux fermes By Asa Bailey - 35 inplace-infolinks Inplace #2

Y marrive des fois davancer dans Ce fil les yeux fermes

Prolongation a rencontre Nathan Paulin, highliner, ou trop nous preferez funambule pour lextreme. Une life tendre de sangle avec ses deux points, bien la-haut, au sein d’ des decors somptueux, des fois hostiles, et traverser du jouant avec Grace a son corps et nos elements, pieds nus, Un vide du dessous. Cest prodigieux, dune beaute sans nom, autant queffrayant. On navait que deux questions a lui poser, Au Final pourquoi et comment. Ca a dure des heures

Chaque jour, l’essentiel de l’actualite sportive au sein d’ la boite mail

La e-mail est collecte par le Groupe SIPA Ouest-France Afin de recevoir des actualites. En connaitre Pas.

Il semble parait tellement petit tout la-haut, entre 2 montagnes en cote du Reposoir ou y vit, de Haute-Savoie, entre 2 pics a toutes les iles Marquises, plus haut quelques glaciers, ou a Moscou, ou en Chine, ou avec ses deux tours a Bagnolet. A terre, Nathan Paulin nous accueille pourtant de ce haut pour Ce metre quatre-vingt-dix-sept, pieds nus, large sourire.

Cela a 27 piges, il va highliner, cest-a-dire funambule pour lextreme, il roule Avec de sangle au vide, empile les records de l’univers et les performances pour haut vol. Cela a recu Prolongation Avec un jardin verdoyant, il y a des semaines, en bord pour Seine. Deux heures Afin de saisir, apprendre, ressentir avec Grace a lui Ce danger, Un vide, sa peur, Mon bien-etre, lapaisement pour force pour vivre au sein de linstant maintenant, pour des degres de concentration inouis. Prealablement de la tarte pomme-rhubarbe meritee, preparee via J’ai tata.

Cest de deception denfant , lequel nous a conduit a J’ai slackline. Le evenement, une peur soudaine, qui nous an un certain temps entrave.

Jai connu votre moment, oui, ou je netais Manque beaucoup, ou jai pleure en mer. Pas vrai pas parce que javais peur, et parce que je ne parvenais pas a Realiser votre que je voulais. Que dalle ne me predestinait cette fonctionnel. D que jai commence pour marcher concernant une highline, javais hyper peur Alors j’ ne prenais jamais trop de ravissement. Que dalle netait evident au depart.

Quelles sont nos premieres sensations lorsque lon marche dans de sangle ?

Des tremblements. Au debut, on ny arrive gu du tout. On tombe. On ressaie. On tombe a beau. Et, assez en peu de temps, jai avis de lapaisement du marchant dans cette sangle. Du une fraction sito utile de seconde, tu es oblige de bien Realiser Afin de te maintenir de equilibre. Donc, ca te conduit par linstant maintenant. Ca me rend sensible pour tout cela se marche autour pour votre serviteur. Afin de marcher concernant mon fil, j’habite oblige detre super attentif, Alors Pas sensible. Ras-le-bol vite, Alors, j’ ressens tous les choses de maniere plus forte. Jaccede a mon etat pour conscience legerement modifie. Avec de la traversee en beaucoup vide, tous les premiers pas paraissent souvent quelque peu effrayants. Je reprends ensuite les reperes, les habitudes , et apres j’ prends de ce devoir.

Elle est De quelle , votre sangle, sous toutes vos pieds nus ?

Marcher via une sangle qui fait la largeur dun pouce, un tantinet plus pour 2 centimetres et demi, cest de la sensation de souplesse, pour douceur avec le pied. Le nest Manque blessant ni traumatisant. Cest Le appui ras-le-bol febrile, qui parait incontrolable. Au moment elle nest pas trop tendue, elle est souple, legere. Quand est tendue, surtout pour les grandes traversees, nos longs records, cette va devenir quelque peu plus coupante, rigide, celle-ci resonne, ding-ding-ding. J’ roule forcement pieds nus dessus parce que j’ai envie etre au Pas proche delle, avoir l’ensemble des retours dinformations quelle envoie. Des que tu es dedans, tu vais faire Plusieurs mouvements, celle-ci te des renvoie et il va falloir nos Assimiler Notre Pas promptement possible Afin de evoluer et bouger avec Grace a.

De quelle maniere peut-il etre question dapaisement, de paix interieure, pour bien-etre, trop bas, seul, en equilibre, de instabilite permanente ?

Ca ne parait nullement logique, Dans les faits. Jevolue au sein d’ quelques endroits souvent assez beaux, assez puissants, qui degagent quelque chose. Du montant dans Votre fil, j’ viens puiser sa paix des lieux. Aussi Avec quelques lieux minimum calmes comme a Bagnolet plus haut de ce peripherique parisien, jy trouve un silence, de paix interieure. Joblige notre corps et notre esprit a de la bonne unite. J’ ne me sens Manque spectateur, J’me fonds dans le decor. Il existe Plusieurs moments ou je ne crois Pas a rien, ou J’me sens super bien. Cest peut-etre lie, aussi, au fait que j’ controle quelque chose , lequel me semble parait incontrolable. Ca me procure de ce bien-etre.

ma ligne est miroir. L’ensemble de les peurs, l’ensemble de faire mes reactions y paraissent refletees, renvoyees

Cest addictif votre highline ?

Par moments, voili. Du bien debut, javais Envie den Realiser tout le temps parce que je my suis sentie bien. De nos jours, cest addictif Pourtant j’ ressens des periodes ou je nai Pas besoin den Realiser. Cest comme bien, quand tu de fais tr , tu satures. Ce qui reste bien, cest que quand jy retourne, j’ sais pourquoi je le fais. Je crois que, globalement, je suis plus addict du sport, pour Notre course du montagne, qua la highline.

Cest mon combat, Notre highline ? Contre quoi ? Ma pesanteur, Notre vent, vous-meme ?

Voili. Contre soi-meme pour la base. Cest de reperee de soi-meme, dans le vide, via 1 fil qui bouge. Sa ligne reste miroir. Toutes mes peurs, l’ensemble de faire mes reactions y seront refletees, renvoyees. Via des longues distances, cest encore Pas intense. Pendant une demi- heure, j’ deroule par plein demotions et je visite les reactions face a tout votre tas de situations. Ca pourra etre un combat D Que tu ne maitrises Manque, cetait mon cas du debut. Ca peut aussi etre un voyage pour douceur.

Quelles emotions pourront nous traverser concernant de ligne ?

Beaucoup. Ma peur du debut. Cest toujours la situation. Des que jai fait ma traversee avec ses sa Tour Eiffel et Mon Trocadero ( en decembre 2017) , jetais terrifie aux premiers pas. Pourtant jai appris, du fil un moment, que j’ finissais forcement via avoir acc pour des choses geniales en poussant legerement. Autre chose on peut etre assez beaucoup pendant un tournemain puis, soudainement, payer de rafale de vent, avoir 1 pied un tantinet pour cote. Alors, on repart dans Le combat, avec Grace a un brin pour negativite. Afin de contrer cela, jai de la technique J’me remplis demotions positives, afin daller au-dela. L’instant T est particulierement complexe, j’ nai quune envie cest de tomber afin que ca sarrete ; jenclenche aussi des pensees tournees par les parents, la compagne, mon bebe. Le panel est Alors large. Il y a nos emotions que j’ recherche, celles que j’ ressens et celles, lorsque j’ enfin ils affirmer, que J’me force pour ressentir pour reussir a traverser.

de un quart pour seconde, j’ pourrais me retrouver partout. Je dois mauto-convaincre que j’ ne peux nullement tomber

Tout ce qui pour haute altitude mais aussi pour haute vitesse, au sein de de instantaneite totale.

En votre quart de seconde, je peux me retrouver par terre. Quand j’ lache une demi-seconde dans ma tete, je arrive. J’dois mauto-convaincre que j’ ne pourrais nullement tomber. Lorsque jarrive a Realiser ca, peut-etre qua J’ai fin je ne serai Manque tombe. Peut-etre.