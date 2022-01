News Une guide concernant Le rendez vous reussi chez Mon medecin By Asa Bailey - 34 inplace-infolinks Inplace #2

Payer 1 rendez-vous, s’y rendre, poser tous les bonnes questions. De quelle maniere Realiser pour Ce rdv medical votre moment d’echanges reussis avec Grace a Ce medecin ? Lisez des plusieurs conseils et partagez leurs votres de mot .

“y n’y an aucun rdv Prealablement 6 mois”, “j’ ne savais gu qui consulter”, “J’ai oublie de demander ca pour mon medecin”, “j’ ne comprends rien a mes traitements”, “Votre medecin ne m’a jamais explique De quelle ca roule ou de quelle maniere j’dois Mon payer”.

Vous nous etes surement deja fera au moins de la des reflexions , et Afin de cause, Cela reste En plus qui plus est difficile d’obtenir Plusieurs rendez-vous medicaux vite, aussi au sein d’ Plusieurs regions avec Grace a de forte densite medicale ! Des praticiens voient Sans compter que outre patients au sein de J’ai journee et ne leur accordent parfois que le temps important a l’examen, sans capable de satisfaire a l’integralite des interrogations par manque de temps…

Nous avons Alors pense pour un petit guide concernant vous aider a optimiser les rendez-vous medicaux !

Tout commence par sa prise pour rdv

De nos jours, c’est possible pour payer rendez-vous avec Grace a de nombreux experts de sante via des e-boutiques experts via internet c’est facile, facile et visuel . Vous pourrez egalement appeler Notre secretariat de ce medecin.

– Prendre pour l’avance est Un maitre commentaire. Lorsque nous connaissez la emploi du temps plusieurs temps pour l’avance, n’hesitez gu a prendre votre rdv. De meme, prenez votre prochain rendez-vous pour Notre fin d’une consultation chez la medecin si ce emploi un moment Ce offre.

– N’hesitez pas pour demander a votre medecin ma frequence a laquelle nous devez Votre consulter et pour planifier regulierement toutes vos rdv en mettant quelques rappels.

-Si nous ne connaissez gu vers quel expert de sante nous tourner, demandez pour la medecin traitant .

Aller chez Ce medecin

Cela parait simple et une evidence simple, et pour certains patients comme des patients ages, se deplacer peut s’averer tres complique, surtout lorsque votre maladie vous handicape au sein d’ les deplacements.

– Demandez pour 1 proche, un individu pour confiance ou bien a ce aide pour domicile de nous accompagner chez la medecin. Ca vous aidera pour toutes vos deplacements Pourtant egalement pour sa consultation, car ce accompagnateur saura ecouter et nous repeter les conseils de ce medecin et poser Plusieurs questions si l’usage.

-Si vous vous rendez chez la medecin de taxi (ou nouvelle transport couteux), nous etes peut etre eligible pour une prise en charge de ces frais pour transport premier site via l’Assurance Maladie. N’hesitez pas pour lire les modalites pour cette maquee de charge de cliquant ici .

Au sein d’ Notre salle d’attente

Vous vous adresserez generalement a 1 secretaire de premier lieu. Du l’absence de secretaire, patientez au sein de votre salle d’attente, Notre medecin nous accueillera.

– Preparez ce carte vitale (a jour), bien document utile pour sa consultation tel des examens complementaires demandes par Mon medecin , ainsi, signalez bien changement d’adresse ou pour numero pour smartphone a votre secretaire ou du medecin.

– moyen d’attente va etre Pas ou plus long entre tous les rendez-vous, Croyez pour la maniere d’optimiser Le moment . Vous pouvez pourquoi pas lire, repondre a tous vos mails, organiser la emploi du temps concernant le lendemain ou l’annee suivante, faire nos devoirs avec les enfants…

Pendant sa consultation

Notre medecin a 1 moment limite pour nous obtenir, on doit donc que votre retrouve patient/medecin soit la Pas organisee possible.

– Dans le cadre d’une nouvelle consultation, preparez a l’avance une description precise de tous vos troubles localisation, frequence, duree, intensite, contexte d’apparition, traitements actuels, autres specialises que nous avez consulte… apportez avec Grace a vous leurs bilans quelques autres medecins lorsque vous de avez eu.

– Dans le cadre d’une consultation de suivi, n’hesitez Manque a tenir un carnet de suivi pour toutes vos troubles pour la maison, dans lequel nous inscrirez notamment leurs symptomes ressentis, un frequence, leur intensite, leurs nouveaux symptomes et un date d’apparition, ce humeur, le niveau de fatigue, nos valeurs d’auto-mesures (poids, pression arterielle, glycemie Prenons un exemple), l’essoufflement… vous pouvez montrer toutes ces renseignements du medecin qui aura de vision plus precise pour l’evolution de les troubles.

– Preparez pour l’avance et notez l’integralite des questions que vous devez poser pour ce medecin. Dans la mesure en possible, posez quelques questions explicites, claires et concises.

– Si vous n’avez gu compris la diagnostic et/ou ces traitements pour l’issu d’une consultation, (re)posez la question pour ce medecin. Bien entendu, Correctement que Ce medecin puisse Le specialise pour sante, on voit certaines questions qui restent sans reponse precise a Le jour…

Et nous, avez-vous de l’aide afin que chaque rdv medical soit Ce plus reussi possible ?

Auteur Camille Dauvergne, Junior Community Manager France

Etudiante de 4eme annee de pharmacie, Camille participe pour votre redaction d’articles d’un Magazine Sante et a Notre mise pour moment Plusieurs fiches maladies et medicaments. >> du savoir plus

Qui revu Louise Bollecker, Community Manager France & Content Manager

Community Manager pour Carenity de France, Louise reste en outre redactrice en chef du Magazine Sante afin de presenter des textes, videos et temoignages centres dans Un. >> En savoir plus

20 anecdotes

Salut,moi ma doctoresse ne deroule que bien les trois temps,si cette passe avant madame n’etait Manque contente.Elle marche a domicile concernant la maman et moi,les ordonnances sont deja prete,pour la mere une va,pour votre serviteur quelques medicaments dessus que j’ ne prends Pas,de Notre creme qui sert pour rien.Sinon est un peu Pas pour l’ecoute qu’avant.Mes RDV experts Ophtalmo,pas de soucis elle me Un donne aussitot Notre consultation,mon cardiologue,je telephone 3 mois Prealablement,le diabetologue lui c’est tout tous les 18 annees ses consultations,et faudra appeler Correctement pour l’avance.Pour tout cela est radiologie la pas de souci faudrait compter 8 pour 15 journees. Afin de cela reste d’une consultation vraiment de ce rapide c?ur tension et hop,si on lui dit nullement on pour ceci ou cette raison ceci cette demande exige que dalle,pour nous deux 20mn maxi.L’ancien medecin passait plus de 30mn et Cela hesitait nullement pour nous envoyer constater mon professionnel ou passer 1 radio lorsque y fallait.Pour mon diabete je 1 carnet d’autosurveillance,je note tout et faire mes RDV Afin de y pensez.Duree de la consultation reste pour soit disant 15 pour 17 mn bien depends Plusieurs medecins,il y du a tout juste 10 mn,le temps libre de s’asseoir ainsi que apporter sa carte vitale.