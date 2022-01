News Por que varios hombres no hacen sexo oral By Asa Bailey - 20 inplace-infolinks Inplace #2

Por que varios hombres no hacen sexo oral

Este post se publico originalmente en Broadly.

Pense que seria facil dar con un hombre joven y hetero que no comiera conos. Tenia que quedar ahi afuera asi­ como lo que es mas, tenia que permanecer dispuesto a hablar sobre eso. Yo ofrecia proteccion completa sobre su identidad y escucharles desprovisto enjuiciar, unico queria conocer como conseguian eludir hacerlo entretanto seguian apanandoselas Con El Fin De arrojarse sobre novia en mujer carente que las rumores acerca de su poca orden al cunnilingus les siguieran igual que una sombra. Ese anti-Santo Grial tenia que quedar ahi fuera desplazandolo hacia el pelo yo necesitaba conocer las trucos.

Realiza anos de vida, la amiga mia estaba saliendo con un arquetipo que se negaba a ‘revisarle los bajos’. La novia Jami?s abordo el asunto, sin embargo tras meses sobre mamadas carente recibir nada an intercambio Solamente imagino que era alguna cosa que el novio o bien no podia o no queria elaborar. En caso de que el motivo era la carencia sobre capacidad o la repugnancia absoluta es una cosa que escapaba a su entendimiento; pensaba que es demasiado raro tener la conversacion con un adulto al que se follaba sobre vez en cuando en por que era incapaz sobre meter la cabecera entre sus extremidades inferiores, especialmente cuando sus charlas habituales jamas iban mas alla sobre “?Mi casa o la tuya?”.

En otras palabras, yo sabia que las anti-sexo oral existian. Ignorando los innumerables productos sobre consejos referente a como deberias dar la patada a tu chico En Caso De Que se niega a poner tu clitoris en su boca, En Caso De Que la escritora Allison Stevenson fue apto de escribir al completo un adiestramiento sobre su reticencia an efectuar mamadas, pense que estaba claro que debia existir un equivalente varonil sobre esa aversion oral dispuesto a divulgar con orgullo su razonamiento repleto de matices.

?Recuerdan aquella fantastica decorado de Persiguiendo a Amy la escritora lesbiana de novela grafica Alyssa, interpretada por Joey Lauren Adams, esta hablando sobre sexo con el barbudo y no ha transpirado extravagante Banky, interpretado por Jason Lee? “atractivo a que es distinta con las [chicas] que amas, o sea, que me inclino a que les haces sexo oral a lo largo de mas tiempo”, dice ella. El novio sacude la cabeza asi­ como responde “Yo nunca hago esas cosas”. Alyssa esta estupefacta. “?Que?”, dice Banky. “He perdido mi tolerancia hacia el bagaje sobre mierda que conlleva hacerle sexo oral a las hembras, ?que inconveniente existe?”

Puede que este escrito sea Durante la reciente ocasii?n en la biografia en que una chica ciertamente necesite un Banky, No obstante he sido incapaz de encontrarlo.

Cuando publique una peticion solicitando a los varones que hablaran en el cunnilingus, recibi una abrumadora cantidad sobre respuestas entusiastas. La totalidad de ellas empezaban igual “Me encantaria hablarte acerca de mi actividad favorita”. Muchos hombres llegaron tambien a detallar sus tecnicas, circulacii?n a circulacii?n. Otros fueron mas introspectivos en cuanto a los razones por las que otros varones (?ellos nunca, por supuesto!) pueden eludir el sexo oral. Algunos varones me dijeron que les fascina hacerle sexo oral a las chicas la primera ocasii?n que las cosas se aportan calientes (por motivo de que eleva el grado sobre intimidad y no ha transpirado confort para efectuar diferentes cosas), mientras que otros insistieron en que todo prototipo que se abstenga a causa de el ‘factor del hedor’ “necesita la gran dosis de realidad”. Las divagaciones fueron excesivamente variadas, sin embargo la cosa estaba clara ninguno de aquellos varones iba a admitir que compatible partners hubiera interes muchas vez, a lo extenso de su vida, un desinteres total por el sexo oral.

“La masculinidad resulta una cosa extremadamente, extremadamente fragil”, afirmo el Dr. Chris Donaghue, sexologo residente en las Angeles, cuando le llame en busca de respuestas. “Con frecuencia va unida a la facultad [de los hombres] Con El Fin De complacer a las mujeres asi­ como, Ya que muchas mujeres experimentan orgasmos mediante la estimulacion clitoriana asi­ como un varon puede suministrar expresado estimulo con la boca, creo que la generalidad de varones nunca desea admitir que nunca sabe como dar placer completo an una chica. Creo que temen perder su masculinidad”.

En la decorado sobre Persiguiendo a Amy, Banky dice que el razon por el que bien no se acerca ahi abajo no seri­a culpa sobre el novio, sino de las chicas. “Me refiero a que no soy competente de realizarlo bien”, dice. “asi­ como mi madre me educo en la creencia de que si no puedo realizar una cosa bien, seri­a conveniente que nunca lo haga”. Banky afirma despues que las mujeres son demasiado cohibidas con el asunto de el “factor de el hedor” asi­ como que se muestran dubitativas y no ha transpirado temerosas en lugar sobre darle las indicaciones pertinentes que necesita para efectuar un buen empleo.

Si no podria efectuar que mi pareja tenga un orgasmo con el sexo oral, entonces escojo no efectuarlo

“empleo con muchas hembras que se sienten incomodas con sus vaginas porque nunca se han masturbado, nunca se la han tocado e hasta Jami?s se la han mirado”, explico Donaghue. “Puede que tengan provecho, No obstante su incertidumbre puede inducir ansiedad en su pareja y no ha transpirado esta al final acabara por no efectuarlo. [Pero] ellas desean que ellos deseen su vagina de saber que esta bien, de forma que se convierte en un dificil bucle”.

“Tengo demasiadas preguntas acerca de por que alguien se niega a realizar una cosa satisfactorio Con El Fin De su pareja que nunca le reporta el menor mal”, continuo Donaghue, “porque al final cualquier eso desemboca en mal sexo. Nosotros lo llamamos ‘sexo sobre sobras’, lo que obliga que ambas partes descartan todo el mundo las actos sexuales que encuentran incomodos y no ha transpirado unico hacen lo que queda. Si desean tener la contacto monogama duradera desplazandolo hacia el pelo sobre exito, es necesario que aprendan a abrirse y a probar cosas novedosas juntos, o terminaran aburridos”.