Je suis amoureux de lui mais il ne se soucie pas de ce que je ressens

Pouvoir aimer est une benediction. Meme si parfois, cela peut provoquer une douleur qui peut mettre les gens a genoux a bout de souffle, mais les gens n’ont pas peur de lui donner une autre chance. Cet article est ici pour explorer une forme de douleur que l’amour peut provoquer et que la majorite d’entre nous connaissent bien l’amour non partage. Amoureux de lui mais il se fiche de ce que vous ressentez? Vous etes fort parce que vous avez de lespoir et la preuve en est que vous lisez ici cet article. Au moment ou vous atteindrez la fin de celui-ci, vous serez un peu plus pres de la recuperation!

10 choses que vous devriez faire si vous etes amoureux d’un garcon qui s’en fiche

Si vous sortez avec lui

Si vous sortez avec un garcon qui semble etre tombe amoureux mais que vous etes toujours fou de lui, rester avec lui ne fera que vous faire souffrir davantage. Voici cinq choses que vous pouvez faire pour soulager votre chagrin.

1. Acceptez de rompre

Je sais que l’idee d’amorcer une rupture est terrifiante et que trop avec quelqu’un dont vous etes toujours follement amoureux. Meme si c’est une pilule amere a avaler, le plus tot vous le prenez, le plus tot vous commencerez a guerir. Tu ne devrais pas laisser le garcon te tenir accroche. Il n’y a aucune raison de s’accrocher quand il peut retirer la fiche a tout moment.

Peu importe combien vous l’aimez, s’il ne ressent pas la meme chose pour vous vous ne trouverez jamais le bonheur avec lui. Il est comprehensible que vous hesitiez parce que vous y avez investi beaucoup de temps, damour et defforts. Ils n’ont pas ete gaspilles car vous avez cree de beaux souvenirs ensemble et vous avez grandi en tant que personne, mais il n’est absolument pas necessaire d’investir davantage.

2. Evitez le jeu du blame.

Vous devez comprendre que la vague de sentiments qui coule en vous est normale. Il est normal de vouloir fouetter ou blamer l’autre personne pour un soulagement temporaire, mais voulez-vous vraiment mettre fin a une relation par laquelle vous avez partage de beaux souvenirs avec cette personne, sur une mauvaise note? C’est un moment ou toute personne peut ceder a l’envie de lancer un jeu de blame. Mais vous lisez ici, cela signifie que vous etes sage et que vous vous eloignez avec grace, ce qui vous permettra de guerir.

3. Soyez clair sur ce que vous voulez

Lorsque l’amour entre en scene, le jugement et les competences en matiere de prise de decision prennent le dessus. Apres tout, l’amour est aveugle et imaginez ce qui peut arriver si la cecite prend le volant. C’est le moment ou vous devez vous poser des questions sur les choses que vous voulez reellement, les choses que vous meritez. Personne ne veut ou ne merite une relation que l’autre personne ne peut pas investir a 100%. Oui, je connais cette voix qui vous chuchote dans la tete que peut-etre que si vous restez assez longtemps, il reviendra. Meme si le fait de vous eloigner vous fera du mal en ce moment, cela vous evitera un autre type de douleur et beaucoup de respect de vous-meme! Si vous ne comprenez pas ce que vous voulez et decidez de faire ce qui est necessaire pour l’obtenir, vous etes plus susceptible d’arroser une fleur sauvage qui, plus tard, ne fera que vous blesser.

4. Accordez-vous le temps de pleurer.

Je connais des gens qui se refusent le temps de pleurer. Dans leur tete assombrie et blessee, supprimer leurs emotions semble etre une meilleure option que guerir. Ecoutez-moi quand je vous dis que refouler la douleur a l’interieur n’est rien d’autre qu’une se dГ©sinscrire de tgpersonals bombe a retardement. Une bombe a retardement qui peut exploser a tout moment et mettre en danger une autre relation qui avait le potentiel de s’epanouir en quelque chose de beau et de durable.

Ils pensent que sils pleurent, cela leur donne plus de pouvoir alors que cest le contraire. Vous pensez par vous-meme, quoi de mieux? Le porter plus loin pour tacher votre avenir ou lui donner un peu plus de present et le retirer definitivement de votre systeme? Ouaip, ce dernier. Alors mon ami, pleure et lache.

5. Coupez-le.

Vous pensez que rester amis apres une rupture est possible. J’y ai fait ca. Cela vous fait juste retentir sur le visage avec une autre serie de seances de rupture. Je ne dis pas que c’est impossible et vous ne trouverez jamais de gens qui se sont separes mais qui sont toujours amis. C’est possible mais pas juste apres une rupture. D’apres mon experience, le chemin le plus sain et le plus difficile vers l’amitie pour les ex-tourtereaux consiste a se separer et peut-etre a entrer en contact apres que vous ayez tous les deux evolue. Vous devez comprendre que l’envie de rester amis vient du fait que vous avez tous les deux peur de marcher seuls apres avoir marche ensemble pendant si longtemps. Si vous suivez cette voie, vous finirez par vous retrouver au milieu de la toxicite et de plus de douleur. Couper tous les liens vous apportera la guerison. Vous devez vous faire confiance et faire confiance au processus.

Si vous ne le frequentez pas

Eh bien, si vous etes amoureux de lui meme s’il n’y a aucune chance pour vous d’etre avec lui, je comprends la douleur que vous vivez. Voici 5 choses qui vous aideront a faire face a ces sentiments.

6. Comprenez les dommages que sa poursuite vous fera

Il faut reflechir longuement au choix du bon partenaire pour lui-meme. Ce choix decidera si oui ou non, les emotions, le temps et l’amour que vous allez investir vous apporteront douleur ou croissance. Il y a une chose que j’ai apprise sur les gars, s’ils vous aiment, ils deplaceront des montagnes pour vous soutenir et etre avec vous, mais s’ils ne le font pas, ils finiront par creer des obstacles pour vous meme s’ils veulent bien. Cest pourquoi, vous devez vous faire comprendre que laisser aller un garcon qui ne vous aime pas signifie que vous vous detournez de la douleur inutile que vous vous ferez ressentir si vous poursuivez cela.

7. Parlez avec quelqu’un de vos sentiments.