Ce Samu reste sur votre sellette apres Notre deces de la jeune copine a Strasbourg

De quelle fonctionne Notre service cense satisfaire aux urgences vitales ?

L’operateur ne doit “jamais raccrocher” sans Posseder obtenu l’opinion de ce medecin, “surtout dans le cas de la demande exige d’aide ou d’une urgence vitale”, explique Francois Braun, president de Samu-Urgences pour France. (Photo d’illustration).

ROBERT FRANCOIS / AFP

Notre service d’aide medicale d’urgence (Samu), montre du doigt apres Notre deces d’une petit cousine a Strasbourg, est organise dans chaque departement Afin de satisfaire aux situations de detresse vitale. Cela dit, que se passe-t-il si on compose Un 15 ?

L’assistant de regulation medicale

Dans le centre de regulation dedie, Notre 1ere personne , lequel decroche reste Le operateur, devoile assistant de regulation medicale (ARM). Sa tache est de creer 1 fiche de renseignements, de recueillir vos informations administratives de l’appelant et sa propre localisation , et pour saisir les motifs de l’appel pour les synthetiser. Il pose plusieurs questions, Dans l’optique de Realiser 1 premiere evaluation de la gravite en situation. Secretaire, agent administratif. l’ARM n’est Traditionnellement gu mon soignant et ne a le devoir de jamais payer pour decision seul.

De cas d’urgence vitale, y va declencher certaines procedures, comme l’envoi d’une equipe pour secouristes. Et l’integralite des appels doivent du etre Apres transferes pour mon medecin regulateur , explique Francois Braun, president pour Samu-Urgences de France.

Notre medecin regulateur

Au regard de ca, l’operateur choisit d’orienter l’appel par votre medecin urgentiste, donc specialise, ou par 1 medecin generaliste liberal travaillant regulierement concernant le Samu. L’operateur ne devra jamais raccrocher sans avoir obtenu l’avis d’un medecin, surtout dans la situation de la demande exige d’aide ou d’une urgence vitale . Dans la situation pour Strasbourg, il s’agit d’une anomalie , souligne Francois Braun.

Ce medecin pose des questions, Afin de connaitre les symptomes ressentis, nos causes possibles mais aussi nos antecedents medicaux , ainsi, evalue Votre degre pour gravite. Y est en mesure de du coup acheter de donner un simple conseil, de reorienter le patient en direction de le medecin traitant ou un medecin generaliste, de faire appel a SOS medecins ou a Le medecin de proximite pour organiser de la visite a domicile. Il pourra alors site de rencontre gratuit scruff proposer au patient pour se rendre aux urgences quand il est en capacite de se deplacer. Y peut enfin, des que le cas l’exige, ecrire une ambulance, s’adresser a toutes les sapeurs-pompiers, ou ecrire mon voiture de ce Service mobile d’urgence ainsi que reanimation (Smur).

Du cas d’hospitalisation, Ce medecin regulateur, assiste de l’ARM, s’occupe de degoter de la place du patient et s’assure de une solide maquee du charge.

Notre formation des ARM pour rehausser

Si la totalite des appels doivent de passer avec mon medecin, ca n’est pas toujours la situation , estime l’urgentiste Patrick Pelloux, president de l’Amuf (Association quelques medecins urgentistes pour France). Du coup que 30 millions d’individus telephonent au Samu chaque annee, les complexes pour regulation, dimensionnes au sein des annees 1980 et 1990 , ont souvent de la peine pour faire face. De plus, J’ai formation des ARM, beaucoup qu’obligatoire, n’etait pas homogene. pas d’ diplome national n’existe , et leurs operateurs paraissent formes soit Avec une ecole, soit via quelques associations, soit Avec Mon tas , de sorte reellement variable , regrette Patrick Pelloux.

J’ crois surtout qu’il ne va falloir gu generaliser.

J’ai eu pour faire au SAMU dans Plusieurs circonstances dramatiques (le deces brutal de ma maman). Je me souviens avoir ete vraiment beaucoup recu avec l’operatrice, dirige immediatement via un medecin, qui n’a Manque tergiverse. Tel je suis en zone rurale , et ai l d’avoir votre medecin generaliste “pour l’ancienne”, je l’ai appele auparavant et il va arrive aussitot lachant ses rendez vous. Cela a fera tout ce que celui-ci pouvait concernant ma maman. Helas du vain. Un Samu a ete demande juste deux minutes apres et ils ont ete vraiment plutot humains. Aussi l’infirmier de ma mere reste venu et pour aider Mon medecin pour l’habiller. J’en profite pour rendre hommage a ces et femmes et toute votre chaine de sante. Cela ne m’empeche aucun penser que globalement de la lourde responsabilite repose Avec ma “medecine de ville” qui ne se comporte plus tel mon medecin, cela dit, souhaite etre fonctionnaire, ne point Realiser pour “garde”, etre l’ensemble de au sein de une “grande ville”, n’acceptant gu que un panel professionnel implique quelques contraintes. C’est un tantinet ma petite rapide musique d’un siecle. A coup entendu 1 question a revoir, mais leurs “lobbies” veillent du grain.

Je crois que celui-ci ne faut Manque faire tout d’un fait divers de generalite et condamner de bloc l’ensemble de ces personnels medicaux. Ils font Le qu’ils peuvent , ainsi, je trouve, il est en mesure de y avoir pour mauvais habitudes, s’expliquant peut-etre avec la routine , et via nos abus pour plusieurs “appelants”. Mon espece d’effet “Pierre et Mon loup”. Peut-etre alors est-ce 1 fait lourde. Dans ce cas est sanctionnee pour J’ai hauteur des consequences dramatiques et definitives Afin de une telle toute petit copine. Avec parenthese on ne sait toujours pas grand chose sur les raisons de son appel et donc pour son deces, ni sur Le qu’elle a fera apres s’etre faite econduire avec le SAMU. Votre pourrait bien de meme utile pour Votre savoir.

La verite c’est que.

. En face du manque pour revenus, leurs urgences paraissent depassees avec des evenements, bien simplement.

Jhallucine

En 2018, nous faites Un 15 et vous parlez peut-etre convenablement pour quelquun qui eu des heures techniques au sein d’ 1 ecole, ou par de association et au pire forme concernant Mon tas . Les Urgentistes trop prompts, depuis des annees, a denoncer des incapables medecins generalistes qui abandonnent leurs postes aux moindres epidemies et nous apprenons que nous confions des premieres exigences durgences pour quelques petites mains formees via Mon tas. Jhallucine.

