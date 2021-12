News Un jeu pour seduction une publicite interactive online By Asa Bailey - 39 inplace-infolinks Inplace #2

On se souviendra en scene, au sein d’ Minority Report, ou Mon personnage de John Anderton, entrant au sein de la foule GAP de l’annee 2054, se fait interpeller avec votre grand ecran plasma dans lequel de suave hotesse lui demande exige lorsqu’il an adore les trois debardeurs achetes a sa precedente visite. Or, concernant votre Realiser, nul j’ai besoin d’attendre l’an 2054. Reconnaissance biometrique de l’iris en plus, l’affichage interactif reste deja bel et bien maintenant. Vos exemples pour campagnes bookofmatches abondent la Xbox 360 qui offrait a toutes les passants de tenter sa autre console pour jeu dans Quelques abribus parisiens, ou bien le film Aliens vs. Predator qui invitait l’affluence pour pousser Mon “bouton” qui correspondent a leur heros de predilection, en mesure votre facade tout d’un panneau publicitaire. [1]

Nos voitures, tous les meufs en bikini ou les allusions masquees-mais-pas-vraiment au sexe, ca ne suffira Pas.

Le consommateur doit etre implique. L’affichage interactif comble de la part de ce besoin de interpellant en direct Votre passant au sein d’ un magasin, Neanmoins, demeure limite par ma materialite que celui-ci necessite, via ses infrastructures. L’interactivite propre du internet 2.0 permet de contourner ce problemes bien de qui proposent de nouvelles voies de marketing, voies qui n’etaient auparavant que frolees, fantasmees. Le Web realise Notre reve pour tout publiciste prendre Notre consommateur via mon tour, Votre mener en direction de Ce bien, le laisser Mon toucher avec Grace a une souris, caresser, faire joujou. Du bref, lui apporter Votre controle total, sans que celui-ci ait pour se deplacer ou qu’une quelconque instance Ce surveille. Il est appele. Y choisit. Cela interagit.

L’ete passe, Perrier lancait 1 autre campagne de spot publicitaire revolutionnant toute entiere autour d’un Manoir Perrier, site Web ou l’internaute avait l’air convie pour pourchasser langoureusement Dita Von Teese, l’effeuilleuse americaine 06 1. L’interactivite, ici, consistait en pour jeux coquins avec ses l’internaute et la voluptueuse demoiselle durant qui l’eau petillante devenait etrangement sexy.

Mon coeur en campagne est donc fondamentalement virtuel; les composantes du monde tangible (canettes, bouteilles de plastique, panneaux routiers, publicites televisees) ne servaient qu’a referer Ce consommateur en direction de Le manoir Sur les forums.

Vraiment l’URL , lequel donnait pour sa autre composition visuelle de l’article bien le sens. Sans lui, Un consommateur ne comprenait jamais tr pourquoi (beaucoup que celui-ci avait l’air, on Notre devine, bien de meme agreablement surpris) 1 petit cousine en lingerie accaparait sa propre desalterante canette.

Le website avait Du Reste recu le fameux ruban jaune du web site en moment (FWA Site of the Day), prix , lequel est, selon ses organisateurs, pour l’excellence Internet ce que l’Oscar est pour l’excellence de l’industrie de la video , ainsi, , lequel est attribue par Votre Favourite Website Awards. Or, deux fois plutot qu’une, ces sites honores s’averent etre quelques campagnes de spot lancees avec des compagnies quelques plus diversifiees Nike, Ce dernier blockbuster hollyw dien, Perrier, Doritos, 1 collection tele a Canal+ et aussi nos Pages Jaunes. Sans concernant autant se definir tel de ce net.art (et l’ensemble de ses multiples denominations), ces sites n’en seront jamais plus denues d’audace et d’innovation.

Avec Grace a l’explosion Plusieurs Ipad, Iphones et autres telephones intelligents, n’importe qui reste bien moyen Sur les forums. Aussi plutot que d’avoir recours a toutes les codes QR, peu populaires du Amerique d’un Nord ou en Europe (qui veut vraiment “scanner” 1 code noir et blanc? Vraiment un tantinet archaique, tel principe), des compagnies se plongent dans les possibilites expansives du Web integrer a l’ecran quelques panneaux publicitaires votre boitier Bluet th, passer pour l’affichage virtuel plutot que papier et, evidemment, explorer nos possibilites de contamination virale qu’offrent leurs reseaux sociaux.

Naturellement, leurs associations antipub se paraissent insurgees contre Plusieurs methodes aussi intrusives, mais, avouons-le, Mon combat est vain. Nous serons implique. Nous interagirons. Et nous serons combles. Venez, gentilles brebis, cliquez via l’adresse, vous pourrez coder ce propre avatar pour f tballeur, jouer le temps de la scene aux cotes pour Benicio Del Toro ou, bien que bien, verser en Perrier dans le decollete pour Dita. Je vous Votre demande exige qui resisterait a la tentation?