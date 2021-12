News Tina Kunakey, sa propre premiere interview confessions de exclusivite By Asa Bailey - 37 inplace-infolinks Inplace #2

Tina Kunakey a accepte pour repondre a toutes les questions de Marseille Match. De la toute premiere interview confessions pour sa presse francaise quelques temps apres son sh ting avec Grace a Bella Hadid. Retrouve avec Grace a de it-girl.

Marseille Match. Pouvez-vous nous raconter la enfance ensoleillee, entre Sicile et Cote basque ?Tina Kunakey. Contrairement pour Le qu’on peut lire au sein des medias, j’ ne parle nullement nee en Sicile et a Toulouse. J’ ne parle jamais restee assez des annees dans Notre metropole rose. Faire mes parents ont souhaite demenager pour Biarritz, Avec la cote basque. Ils adoraient visiter une telle region, aussi avant pour nous Posseder , ma frangine, notre frere et votre serviteur. Jai vecu la-bas jusqu’a mes 15 ans Prealablement pour prendre le envol direction Madrid. J’esperais savoir lespagnol et y terminer faire mes etudes. Jy ai aussi lance veritablement ma carriere de mannequin.

Vous dites “contrairement pour votre quon est en mesure de lire au sein des medias”. Bon nombre dentre-eux nous donnent un age different, entre 18 et 26 ans. Quel age avez-vous reellement?Cest grand quon me procure un peu l’ensemble des ages. Et non, jai 19 piges ! Jaurais 20 piges Notre 5 avril prochain.

Quel est la Pas excellent souvenir denfance ?Ce nest Manque un moment, cest Pas 1 periode. Celle ou j’habite part seule a Madrid, D Que j’etais dans pour bras la peau la liberte. Madrid reste une metropole que Je kiffe. J’ ne Notre connaissais jamais trop Prealablement d’y aller, je ne parlais Manque non plus espagnol. Je vivais dans Le petit appartement pres en lycee francais ou j’etudiais. Cetait une prise de liberte totale . Imaginez-vous pour 15 piges, je vivais seule Avec le propre appartement. Jai forcement ete de la nana serieuse Pourtant cest a votre epoque que jai commence a faire mes premieres fetes (Rires).

A votre propos, quel genre denfant etiez-vous ?y’a i chaque fois eu de plutot meilleurs resultats pour l’ecole. J’etais assez timide Toutefois tres dynamique. Pas petite rapide, principal me concernant cetait Mon sport. J’ faisais de nombreux natation. J’ai aussi fait quelques soir nos championnats de france ! Javais 1 life sociale et Plusieurs amis, cela dit, mon quotidien j’ai ete plutot ecole / sport. Jusquau moment ou J’me me sens blessee et je du arreter pour nager. C’est a ce moment la que y’a commence a connaitre leurs joies de l’adolescence, avec les sorties et tous les restaurants avec ses potes.

“Des l’age de 8 piges, on a nombre sollicitee”

Nous postez souvent concernant Instagram des photos de votre soeur ainsi que ce frere. Lesprit pour fratrie a lair important concernant vousCe nest Manque de la impression. J’habite particulierement famille. Mes frere et frangine seront necessaires a mon equilibre. On cause bon nombre, on ne se ment jamais, on se raconte tout. Voila pareil avec Grace a faire mes parents. Mon petit frere vit encore avec Grace a eux, Cela a 17 ans. Y vient me constater plutot souvent ! Tel mon emmenagement a lepoque, y fait de nombreux sport, d’la boxe et de ce rugby. La femme, cette , a fera 1 ecole pour cinema et collabore de nos jours dans Notre mode. vit a Barcelone. Jespere mon jour etre en mesure de collaborer avec Grace a elle.

Et les parents ? Cela semble parait etre votre modele Afin de vous.Mon pere reste ne en Tunisie, dorigine togolaise, et il est venu en France. Ma tante reste sicilienne. Ils se seront rencontres pour Toulouse. Entre eux, ca fut immediatement 1 evidence. Et ca dure depuis plus de 25 ans ! I mon sens, Dans les faits, ils paraissent tous les deux de vrais gammes. On devoile souvent avec Grace a notre petit frere qu’ils ne se separeront jamais car ils se paraissent tr beaucoup trouves . (Rires) Ils seront reellement complementaires. Ma tante reste sensible, protectrice, ne me crie pas dedans. C’est ma complice, de belle mama italienne. Mon pere est Pas strict, et y reste est votre premiere personne que jappelle quand jai Envie de recommandations. Il semble J’ai bienveillance pour l’etat brut.

A partir de D Que avez-vous su que vous deviendrez mannequin ?Des l’age de 8 ans, on m’a nombre sollicitee. Les parents ne voulaient nullement que je parte, jetais tr jeune. Je faisais Alors quelques photos pour Plusieurs marques d’une region comme Roxy, Billabong, Quicksilver Pourtant mes reves etaient ailleurs. Je voulais Realiser 1 carriere sportive, jusqu’a ce que je comprenne que ca ne se realiserait pas. J’habite applications de rencontres spirituelles pour iphone du coup part pour Madrid concernant me lancer dans le mannequinat avec Grace a sa confiance totale de faire mes parents.

“Tout nest Manque grand sur les reseaux sociaux”

Racontez-nous ces premieres experiences au monde de la mode ? A Madrid, lors de mes premiers castings, il y avait votre cote sauvage. Mais jaime ca, j’suis quelque peu sauvage aussi. (Rires) pourtant, jetais tellement stressee . Vous devez savoir que au sein d’ votre monde, au depart, on ne choisit gu Afin de qui on collabore. On n’a pas d’ pouvoir decisionnel, on ne peut que se presenter et tarder apr , je suis part pour Londres. Seule, 1 nouvelle fois. Je recommencais pour beau de zero. J’ ne causais pas vraiment anglais, je devais me faire noter au sein de quelques castings pour dimension tentaculaire. Neanmoins, cest aussi a Londres, que jai vecu une de mes Pas belles experiences. Jai fera 1 court-metrage de 12 minutes avec Grace a le talentueux rappeur ASAP Rocky.

De France, ce visage commence pour etre connu apres la apparition dans le clip pour M. Pokora, “Belinda”. De quelle est-ce arrive ?des que jai debarque a Paris, y’a rencontre Matt avec Grace a qui je me suis d’affilee assez evidemment. On avait pas mal d’amis de commun, on frequentait a peu pres identiques endroits. On est restes de bon termes. Et Le moment, Cela m’a proposee ce projet etre Belinda . Comment aurais-je pu refuser . Maintenant, je peux affirmer que Matt reste mon mari. Cela m’a donne de authentique visibilite en France.

De quelle maniere vivez-vous votre mediatisation grandissante ?Sereinement. Je vais garder ma tronche sur les epaules. Et il faudra que les individus gardent Ca du tronche sur les reseaux sociaux, on voit tout et le contraire. On va pouvoir bien faire croire, on va pouvoir bien laisser paraitre. Bien nest jamais bon ! On fait Le petit peu croire Le quon souhaite. On montre votre que lon souhaite ou jamais.

Vous dites ce qui Toutefois la place Plusieurs reseaux sociaux semble parait tres consequente au sein d’ ce carriere ?j’adore Instagram. Je chope passionnant de avoir la possibilite de partager avec Grace a ses et les autres personnes une rapide simple partie pour sa propre life. Toujours une fois Le qu’on a decide pour montrer. Mais Voila important Correctement evidemment Afin de ma visibilite. Sur le website du agence IMG Models ils font mon lien qui renvoie dans notre Instagram. 1 directeur pour casting regardera forcement l’influence dune personnalite. Au sujet de Twitter et Snapchat pourtant, cela ne m’interesse pas; Toutefois ne jamais re re pas. Concernant Instagram, c’est l’idee pour photographier quelques moments, de capturer quelques instants , lequel ne se reproduiront Pas.

“j’habite heureuse avec Grace a Vincent”