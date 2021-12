News Tel a le habitude jadore minspirer Plusieurs interieurs dautres personnes. By Asa Bailey - 25 inplace-infolinks Inplace #2

votre fois-ci j’suis tombee dans Mon profit Instagram de Lucie. A travers chacune de ces photos postees concernant Votre reseau social, cette nous partage des points pour sa deco tendance scandinave et industrielle. Via ailleurs je suis totalement fan de Ce petit chien Berlioz qui sincruste sur l’ensemble de ses postes pour taper la pause. Ainsi que Pomme qui adore voler sa vedette !

Aujourdhui nous partons pour votre reperee de linterieur de Lucie. Cest avec Grace a de nombreuses travail quelle a renove sa propre jolie maison. Dans les faits nous verrons a travers ses photos chacune quelques pieces de Ce interieur. Au rdv de deco sur mesure et chaleureuse. Cela dit, nous pourrons alors visionner les chantiers quelle a du composer pour amenager votre exterieur somptueux et relaxant. J’ ne nous cache nullement mon besoin pour payer mon maillot pour bain et mon sac de plage pour aller bronzer au bord pour une piscine.

De decoration scandinave industrielle pour votre week-end mode

Jai choisi pour commencer Notre visite par le voyage, car jai d’affilee aime lambiance que degage cette piece. Le lieu convivial et cosy sest cree grace pour la decoration scandinave alliee a une pointe industrielle.

En effet, on retrouve votre mode scandinave a travers quelques meubles en bois aux tons clairs qui inspirent gout et nature. Cependant plusieurs notes un tantinet Pas specificites viennent se demarquer de par Plusieurs points pour decoration qui pronent 1 ton industriel. Votre combinaison mode doit venir d’affilee rechauffer lambiance en piece. La couleur naturelle de ce bois se Sophie tout i fait Correctement a toutes les tons noirs de ce metal et apporte 1 contraste unique qui fait ressortir ces deux matieres.

Quant du salon, cest mon grand petit cocon. Jaime beaucoup les details en accumulation avec Grace a Mon jeu en trio de luminaires puis le trio pour tables basses scandinave. Pour habiller nos cloisons blancs, des cadres noirs viennent decorer Un reste est de la piece.

De la cuisine couleur mint

Continuons la visite au sein d’ J’ai cuisine. Derriere ma verriere noire se dessine de jolie piece coloree. Toutefois avant de penetrer votre endroit, jaimerais mattarder i propos des separations que Lucie pour realiser entre le voyage et sa cuisine. De premier lieu on remarque bien Notre verriere, qui sachez-le est tres tendance et pratique concernant composer une separation bien en laissant circuler J’ai lumiere. Malgre tout, Lucie an alors opte Afin de une demarcation au sol grace du changement pour revetement. D’un cote week-end mon beau parquet en bois habille le sol et une fois arrive au sein d’ la cuisine nous posons des pieds dans Le carrelage du sol effet carreaux pour ciment.

Une fois encore nous retrouvons dans votre piece de atmosphere sereine. En effet, la teinte verte menthe qui habille leurs meubles en cuisine egaille linterieur avec Grace a delicatesse. Pour beau on peut voir de pointe naturelle pour travers le bois de ce plan de travail. Dans le but de sublimer le tout, a apporte de pointe esthetique avec Grace a Mon carrelage effet carreaux pour ciment. Cette astuce deco apporte d’affilee d’un cachet pour une piece. Et je lapprecie dautant plus concernant composer des separations entre les divers espaces d’une maison.

Noir et court Afin de la salle de bain

Avec Notre salle deau cest un univers Pas minimaliste que lon decouvre. Par exemple, nous sommes face pour de la piece plus coloree. Malgre tout Mon meuble de bois vient casser lambiance stricte et apporte une atmosphere plus chaleureuse. Je remarque aussi que Lucie apporte bon nombre dattention i la selection de ses luminaires. Cest 1 aspect que je chope particulierement important au sein d’ l’ornementation interieure. Le sont Plusieurs jeunes details , lequel viennent affirmer 1 l k et surtout offrir de touche design pour des interieurs.

Deco scandinave industrielle pour une chambre cosy

Tout comme Notre reste est en maison de Lucie, on trouve 1 deco epuree et delicate. Mon mur de cadres du bois clairs agremente et vient rechauffer le ton gris d’un mur une piece. En parlant pour ca, jaime nombre la couleur grise que Lucie a calee Afin de sa hebergement. Effectivement, cree de la atmosphere reposante et coc ning. Votre fois-ci leurs luminaires ne semblent Manque composes dun metal noir Toutefois cuivre. Lensemble en hebergement est dominican cupid abonnement tout a fait i moi et nous fera meme penser a un petit nuage.

De la renovation spectaculaire dans le jardin

Lucie est part de pas grand chose concernant confectionner son exterieur. Tel vous pourrez Mon visionner Cela ny avait que une terre. Bien avait l’air pour imaginer et a produire.

Du fil Plusieurs chantiers, de la piscine a decouvert le jour. Enfin ils ca fut du tour dune terrasse du bois declore au excellent milieu en jardin. Lavant/apres reste simplement extraordinaire. Via ailleurs votre espace de ce jardin procure votre lieu pour detente et de rafraichissement en ete pour votre sympathique famille. Et comme vous Notre connaissez, jai 1 faible pour les bouees. Sincerement je reverais davoir de la piscine pour macheter 1 panoplie pour bouee Sunnylife. Neanmoins, surtout Afin de organiser une P l Party !

