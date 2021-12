News Qu’il reste doux et agreable pour respirer l’air marin au cours d’une escapade de Bretagne By Asa Bailey - 36 inplace-infolinks Inplace #2

L’hotel Edgar vous invite pour Saint-Brieuc Afin de Le week-end iode et ressourcant, pour certains kilometres d’une mer. Nous succomberez au charisme de notre etablissement charge d’histoire et a Ce ambiance familiale.

Votre hotel 3 etoiles du plein centre-ville de Saint-Brieuc

Ici, vous vous sentez comme chez vous . A mille lieues Plusieurs standards de l’hotellerie conventionnelle, cette hotel a Saint-Brieuc cultive l’esprit d’une maison d’hotes, de la sorte, qu’une atmosphere conviviale et authentique. Installe au sein de 1 ancienne et elegante maison d’armateur, il propose 28 chambres decorees avec soin.

Niche au centre de la Cite briochine, ce hotel 3 etoiles vous permettra d’acceder de deux minutes pour pied aux commerces, aux restaurants et a toutes les animations de la ville. Du gre pour toutes vos envies, vous aurez l’occasion de perdre une matinee du marche, de la apres-midi au musee ou de soiree pour votre scene nationale culturelle en Passerelle. A moins que nous ne preferiez explorer les environs, prendre l’air du large sur l’une des plages voisines ou faire 1 immersion au c?ur sa nature bretonne. Votre petit Pas ? L’hotel Edgar se situe pour seulement 10 minutes a pied d’une gare routiere et a 20 minutes de voiture en plage quelques Rosaires. Autant d’atouts , lequel nous permettront de profiter des tresors de Saint-Brieuc et quelques Cotes-d’Armor sans moderation !

Un hotel pour charisme pour l’ambiance familiale

Apres une jolie journee riche en visites et en decouvertes, vous retrouverez J’ai serenite de ce cocon. Vous aurez La selection entre l’ambiance douillette d’une hebergement mansardee ou Le espace cosy Avec cour ou de rez-de-jardin. Que vous veniez en amoureux, de famille ou pour votre week-end d’affaires, chaque hebergement fut concu Afin de la confort. Plusieurs chambres seront communicantes vis-i -vis des parents avec Grace a bambins.

Agrementees de teintes douces et apaisantes, elles disposent jouissent d’equipements modernes et d’une literie moelleuse concernant des nuits reparatrices. Et parce que chaque detail profit, des chambres beneficient d’un jeu pour lumiere tamisee, d’un voile a toutes les fenetres afin d’entretenir ce intimite, de rideaux opaques Afin de J’ai nuit ou encore d’une douche pour l’italienne.

De restauration gourmande et faite maison

Chaque matin, une hotel a Saint-Brieuc nous propose un petit-dejeuner copieux Afin de regaler les papilles. Servi sous structure pour buffet, il comblera les envies pour sale et de sucre au reveil avec Grace a Plusieurs viennoiseries, d’une charcuterie, Plusieurs jus frais vitamines et autres mets savoureux.

Une chef, Sebastien David, s’est donne concernant tache d’effectuer redecouvrir a nos clients nos plaisirs d’une cuisine ou bien reste « fait-maison ». Vous serez installe pour l’une quelques tables de la salle de restaurant a l’ambiance elegante et feutree, tout de profitant une douce luminosite de la verriere. Pendant votre moment, votre palais degustera de cuisine gastronomique haute de couleur , lequel se renouvelle au fil quelques saisons. Au menu des poissons d’la Criee pour Gulvinec, un plateau d’huitres de Paimpol ou bien des specialites a toutes les saveurs de ce terroir, concoctees avec Grace a amour avec ce chef.

Un accueil adequat Afin de des clients en week-end d’affaires

Nous recherchez votre hotel pour Saint-Brieuc Afin de un evenement de « team building » ou Afin de un week-end specialise ? Nous proposons a toutes les institutions des forfaits soiree etape et votre accueil qui correspond a toutes vos attentes. Tous vos equipes seront seduites par l’ambiance chaleureuse et intimiste pour ce etablissement ; une personnel et sa propre www.datingmentor.org/fr/woosa-review bienveillance ; et les chambres equipees d’un espace boulot avec Grace a Wi-Fi. Du , elles auront l’occasion pour se detendre autour d’un verre, assis paisiblement dans l’un quelques canapes moelleux pour la salon-bar.

Vous allez avoir egalement le loisir pour privatiser Votre restaurant et une salle d’embauche pour toutes vos repas d’affaires et vos seminaires. Et parce qu’il reste important de se distraire entre deux rendez-vous, cette mari Funbreizh te prend Ce relai et nous propose de vivre Plusieurs experiences uniques. Vous pouvez opter concernant quelques activites sportives et ludiques ou l’organisation d’une soiree animee pas grand chose que concernant tous vos equipes ou les clients.

Parcourir Saint-Brieuc et sa region

Destination privilegiee Plusieurs Cotes-d’Armor, Saint-Brieuc seduira vos meetic de la mer avec Grace a sa cote en dentelle, l’ensemble de ses plages et son centre-ville. Discrete, Pourtant emplie de charisme, cette sympathique metropole peut se targuer de Avoir un patrimoine naturel et culturel d’exception. 1 balade via Notre port d’un Legue et J’ai baie de Saint-Brieuc va vous permettre d’en parcourir des miettes bien en prenant l’air marin. Tous les rues pietonnes, bordees pour maisons pour pans de bois, paraissent propices pour la flanerie. Vous y aurez denicherez 1 myriade pour restaurants gastronomiques, de jolies boutiques et quelques lieux culturels.

Nos paysages , lequel entourent Saint-Brieuc invitent a l’evasion ! Tous les meetic de nature enfileront leurs bottes pour sept lieues Afin de arpenter leurs sentiers Plusieurs falaises de Plouha, d’un Cap Frehel ou d’une Cote pour Granit Rose. Le charme insulaire pour l’ile de Brehat seduira leurs amateurs de patrimoine , lequel y decouvriront sa citadelle, Ce phare de ce Paon et Un moulin pour maree de ce Birlo. Enfin, J’ai region est constellee pour villages pour caractere comme Dinan, Moncontour ou bien Pontrieux.

Quelles que se trouvent toutes vos envies, nos equipes se feront Le plaisir pour vous conseiller i propos des visiteurs et leurs sites pour ne point manquer a Saint-Brieuc et dans les Cotes-d’Armor. Il ne nous reste est plus qu’a reserver ce week-end dans une hotel pour Saint-Brieuc .