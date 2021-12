News By Asa Bailey - 25 inplace-infolinks Inplace #2

A registrazione avvenuta, cominciare pure a cercare il prodotto tech di tuo interesse su Subito.it, digitando il suo nome nel campo Cosa cerchi? che si trova in alto. Per restringere la ricerca ai soli prodotti tecnologici, provvedi altresi a selezionare la categoria di tuo interesse dal menu a tendina adiacente In quale categoria, mentre per filtrare i risultati per regione puoi avvalerti del menu Dove?. In seguito, avvia la ricerca premendo sul pulsante con la lente d’ingrandimento.

Una volta trovato il prodotto che vuoi acquistare, clicca sul suo titolo per accedere alla schermata descrittiva e premi sul pulsante Contatta per metterti in contatto con il venditore e conoscere gli ulteriori dettagli, come il metodo di pagamento e la modalita di ritiro o spedizione.

Se la cosa puo interessarti, ti faccio presente che anche Subito.it e disponibile sotto forma di app per dispositivi mobili basati su Android e iOS/iPadOS, per fare acquisti da mobile in tutta comodita.

Subito.it a parte, tra i migliori siti di annunci online, bisogna menzionare anche Kijiji. Molto conosciuto poiche associato a eBay, recandoti sul sito Web in questione puoi trovare centinaia di prodotti, sopratutto articoli usati messi in vendita da altri utenti. Come metodi di pagamento sono accettati PayPal, carte di credito o di debito, ma a volte e possibile che il venditore sia disponibile solo per la vendita di persona. Anche Kijiji e disponibile sotto forma di app per Android e iOS/iPadOS.

Altri siti per comprare elettronica a poco prezzo

Se vuoi conoscere altri siti per comprare online a poco prezzo, di seguito trovi un elenco con altre valide soluzioni da prendere in considerazione.

ePRICE – si tratta di un ottimo sito che consente di acquistare prodotti relativi all’ambito dell’informatica, oltre che elettrodomestici, film, DVD e molto altro ancora. Ci sono piu di 3 milioni di articoli disponibili. Permette di pagare al momento dell’acquisto o alla consegna. Oltre che la spedizione all’indirizzo indicato in fase di registrazione, e possibile scegliere un punto di ritiro. E disponibile anche sotto forma di app per Android e iOS/iPadOS.

Ci sono piu di 3 milioni di articoli disponibili. Permette di pagare al momento dell’acquisto o alla consegna. Oltre che la spedizione all’indirizzo indicato in fase di registrazione, e possibile scegliere un punto di ritiro. E disponibile anche sotto forma di app per Android e iOS/iPadOS. Monclick – sito di e-commerce molto valido che consente di acquistare prodotti di elettronica ed elettrodomestici. Supporta vari metodi di pagamento, anche il pagamento in contrassegno, e spesso propone interessanti offerte.

AliExpress – e un altro tra i migliori siti cinesi per comprare online a poco prezzo. Vi si trovano interessanti offerte relative perlopiu al mondo della tecnologia e dell’informatica a prezzi molto interessanti. E disponibile anche come app per Android e iOS/iPadOS. Per approfondimenti, puoi consultare la mia guida specifica su come pagare su AliExpress.

Siti per comprare online a poco prezzo: vestiti

Vorresti acquistare dei vestiti su Internet e ti piacerebbe allora che ti suggerissi i migliori siti economici del settore? Ti accontento subito! Qui sotto, infatti, trovi segnalate quelle che ritengo essere le migliori soluzioni di questo tipo.

Zalando

Il primo negozio online dedicato ai capi d’abbigliamento che ti consiglio di prendere in considerazione e Zalando. Fondato in Germania nel 2008, in pochi anni si e affermato come uno dei migliori portali per lo shopping online dedicati ai vestiti e agli accessori con piu di 1.000 marchi di moda. Le spedizioni sono sempre gratuite ed e disponibile il reso del prodotto, sempre gratuitamente. Come metodi di pagamento, supporta tutte le piu diffuse carte di credito e di debito e PayPal.

Per cominciare a usare Zalando, recati sul relativo sito Internet e crea un account, portando il puntatore del mouse sulla voce Accedi, in alto a destra, e selezionando l’opzione Nuovo cliente? Registrati ora dal menu che compare. Compila quindi i campi Nome, Cognome, Data di nascita, Indirizzo E-Mail e La tua password con i dati richiesti, indica la categoria d’abbigliamento di tuo interesse, decidi se ricevere messaggi informativi da parte del sito e clicca sul pulsante Registrati.

A registrazione avvenuta e a login effettuato, digita nel campo Ricerca che si trova in alto a destra il nome o il tipo del capo d’abbigliamento che ti interessa trovare e premi il tasto Invio sulla tastiera. In alternativa, puoi sfogliare gli articoli inclusi nelle varie categorie elencate in cima alla home page del sito.

Una volta visualizzata la pagina contente tutti gli articoli cercati, puoi affinare la visualizzazione degli elementi elencati usando i menu collocati in cima: in questo modo, per esempio puoi visualizzare solo i capi di specifiche taglie, quelli che rientrano in una determinata fascia di prezzo, quelli di un determinato colore ecc.

Quando trovi il capo d’abbigliamento che ti interessa, fai clic sulla relativa anteprima, guarda piu attentamente le foto disponibili, prendi visione dei dettagli e delle informazioni sulla vestibilita e, se intendi procedere con l’acquisto, seleziona la taglia ed eventualmente anche il colore o il modello che preferisci, tramite i menu a destra; dopodiche clicca sul pulsante Aggiungi al carrello.

Dopo aver compiuto i passaggi di cui sopra, se non intendi acquistare anche altri prodotti, clicca sulla dicitura Carrello che si trova in alto a destra, premi sul pulsante Procedi e compila i moduli che ti vengono proposti per fornire l’indirizzo di consegna e i dati relativi al pagamento; infine conferma la tua intenzione di procedere con l’acquisto.

Se la cosa puo interessarti, ti faccio notare che Zalando si puo usare anche da mobile, scaricando l’apposita app per dispositivi Android e iOS/iPadOS.

Altri siti per comprare vestiti online a poco prezzo

Cerchi altri siti per acquistare vestiti online a prezzi convenienti? Allora da’ subito uno sguardo a quelli che ho provveduto a segnalarti qui di seguito.

Amazon – il celebre ecommerce di cui ti ho parlato anche nel passo a inizio guida e ottimo per l’acquisto di vestiti. Sono disponibili capi di marche note e meno note, spesso con interessanti offerte. Basta cercare quanto di proprio interesse oppure sfogliare le categorie apposite per trovare magliette, camice, abiti da sera ecc.

Privalia – si tratta di un outlet online che consente di acquistare numerosi prodotti, tra cui anche capi di abbigliamento. Il funzionamento di Privalia e pero diverso dalla maggior parte dei siti per il commercio elettronico. Tutti i prodotti, infatti, restano disponibili online soltanto per un determinato periodo di tempo, sino allo scadere della relativa campagna di vendita. E fruibile anche sotto forma di app per device Android e iOS/iPadOS. Per approfondimenti, consulta il mio tutorial su come funziona Privalia.

Asos – altro rinomato negozio online per comprare vestiti per tutte le occasioni, sia di brand noti che non. Da notare che la spedizione e sempre gratuita. E fruibile anche come app per dispositivi Android e iOS/iPadOS.

BonPrix – rinomato sito Web dedicato all’acquisto di capi d’abbigliamento, che offre un catalogo piuttosto variegato e che si adatta praticamente a qualsiasi stile. Si puo usare anche da mobile, con la relativa app per Android e iOS/iPadOS.

Siti per comprare trucchi online a poco prezzo

Stai cercando dei siti per https://hookupdates.net/it/chatib-recensione/ comprare trucchi online a poco prezzo? Allora sono certo che le soluzioni che troverai segnalate qui di seguito sapranno soddisfarti.

SEPHORA

SEPHORA e il portale online di una rinomata catena di negozi che si occupa della vendita di prodotti cosmetici. Il suo catalogo e in continua espansione e detiene i migliori marchi beauty presenti sul mercato, anche a livello internazionale. Supporta vari metodi di pagamento, consente di ricevere gli ordini effettuati sia direttamente a casa che in negozio e i resi sono gratis entro 14 giorni dall’acquisto. Le spedizioni, invece, sono a costo zero a partire da 39 euro di spesa.

Per acquistare trucchi su SEPHORA, recati sulla home page del sito e crea il tuo account, portando il puntatore del mouse sulla voce Account, in alto a destra, e cliccando sul pulsante Crea un account presente nel menu che si apre. Successivamente, indica se possiedi o meno una carta SEPHORA, digita il tuo indirizzo di posta elettronica nel capo E-mail, premi sul bottone Avanti e compila gli ulteriori campi disponibili, specificando se sei un uomo o una donna, il tuo nome, il tuo cognome e la password che vuoi usare, dopodiche effettua le tue scelte relative al marketing e premi sul pulsante Conferma.

A registrazione avvenuta, torna sulla home page del sito, digita il nome del prodotto che ti interessa nel campo di ricerca presente in alto e schiaccia il tasto Invio sulla tastiera. In alternativa, puoi esplorare le varie categorie di articoli disponibili tramite i menu che trovi nella parte in alto della pagina.

Una volta visualizzata la schermata con i risultati della ricerca, puoi decidere di filtrare gli elementi visualizzati tramite le voci apposite poste nella barra laterale di sinistra, in modo da limitare l’elenco degli articoli a determinate marche, a una specifica fascia di prezzo ecc.

Quando trovi l’articolo che intendi comprare, fai clic sulla sua anteprima, dopodiche leggi la relativa descrizione, controlla gli ingredienti, le istruzioni d’uso e da’ uno sguardo agli eventuali commenti lasciati da altre persone che hanno gia comprato il prodotto. Se sei convinto di procedere con l’acquisto, seleziona il tipo e/o il colore del trucco scelto tramite i menu a destra e premi sul bottone Aggiungi al carrello.

Se non ci sono altri trucchi che vuoi acquistare, porta a termine lo shopping, facendo clic sulla voce Carrello che trovi nella parte in alto a destra del sito Web, quindi sul bottone Conferma il mio carrello e scegli se ricevere il prodotto a casa oppure se ritirarlo in negozio. Nel primo caso, indica anche l’indirizzo di spedizione; nel secondo seleziona lo store a te piu vicino tra quelli sulla mappa. Specifica poi se preferisci usare una confezione regalo, fornisci un metodo di pagamento valido e conferma l’acquisto.

Se al computer prediligi l’uso dei dispositivi mobili, ti segnalo che SEPHORA e disponibile anche come app per dispositivi Android e per iOS/iPadOS.

Altri siti per comprare trucchi online a poco prezzo

Qualora ne avessi bisogno, qui di seguito trovi segnalati altri siti per acquistare trucchi online a prezzi convenienti ai quali puoi affidarti.