Ma jolie nana va bientot 1 petit copine

Ma jolie fille sera bientot de la jeune cherie.

Bon, pour de bon, je ne pense gu tous les trucs alors crument. Enfin, de ce moins sur le plan conscient.

La bonne nana sautillante avec Grace a ses couettes s’eloigne De surcroit et puis au sein des meandres un moment. Je m’en rends profit au quotidien. Termine, des petites jupes fleuries et leurs T-shirts pour paillettes qui ont fera les delices des annees de primaire. Au fur et a mesure que Ce corps s’epanouit, sa propre garde-robe devient plus sobre. Vos hommes commencent a ma regarder au sein de l’impasse. Les conversations murissent, cette se pose Plusieurs questions d’adulte. Tous les histoires de c?ur commencent a pointer Mon bout de un nez (Au moins chez des copines. Neanmoins, j’suis vraisemblablement naive…).

Un petit repit, j’ai bien un tantinet pour repit devant mon emmenagement.

Au sein d’ quelques annees, sera 1 petit soeur, deja. Et mon emmenagement, j’ ne serai Pas une petit copine. Je serai une cherie jeune. Ou meme de femme tout court, ou une cherie mure. De quelle accepter qu’elle evolue vers le zenith pour sa propre beaute , ainsi, qu’elle se metamorphose en sensible peche veloutee, du coup que du cote, je me dirige vers le gros pruneau ?

Cette va me faire de l’ombre.

J’ lui de desire pour une jeunesse, de sa beaute , lequel se presente ainsi comme evidente, de l’integralite des promesses qu’elle porte en cette et du fait qu’elle m’eclipse. Je lui de veux autant que je l’aime. Elle me vole mes bijoux, notre maquillage, les fringues. Cette prendra la place d’une jeune copine au sein de J’ai entreprise. la place, de fait, que j’ pense etre obligee de lui laisser. J’ai l’impression que quelqu’un me pousse au dos Afin de me Realiser degager. Et honnetement ca me fout nos boules. Ca arrive lorsque vite. sera alors trop jolie, si fragile, trop enfant.

Je me pose tant de questions. Tant de peurs m’habitent.

Est-ce qu’elle est heureuse ?

Est-ce qu’elle tombera dans pour mechants garcons ?

Est-ce qu’elle se respectera assez Afin de etre capable de se Realiser respecter ?

Est-ce que j’aurai foire mon education , et qu’elle entrera brutalement Avec votre sexualite, malgre bien Le que j’ai souhaite lui transmettre ?

Est-ce que j’ai vraiment lu leurs meilleurs bouquins, Afin de trouver leurs gros arguments et leurs bonnes reponses ?

Est-ce qu’elle vivra quelques tourments dans le identite pour femme, est-ce que son cheminement est simple et paisible ou plein d’asperites ainsi que larmes ?

Est-ce qu’elle saura assez que je l’aimerai quoi qu’elle fasse et quoi qu’il arrive, meme quand cette emprunte Plusieurs chemins que je n’aurais nullement souhaites i sa place ?

Du voyant ma fille grandir, je revois ma propre adolescence.

Faire mes difficultes, mes erreurs, faire mes questionnements et faire mes incertitudes. Je voudrais lui epargner bien cela. Cela dit, se construire, c’est se chercher et payer Ce va parfois faire Plusieurs erreurs Afin de ne Pas de refaire, justement. Quand je ma privais pour votre experience complexe cela dit, precieuse, j’ ne l’aiderais nullement.

L’existence , lequel l’attend n’est Manque faite de mate1 tarif coton moelleux, celle-ci reste magnifique et rugueuse, solaire et apre.

J’espere simplement qu’au-dela ma peur et de la jalousie pour sa laisser grandir et devenir etre de la femme, je l’aurai suffisamment armee concernant affronter l’existence.

D’ailleurs zut apres tout, j’ai l’impression d’etre une pleureuse aigrie , lequel veut retenir sa toute sympathique contre . Un chacun n’est jamais quand noir, les hommes ne semblent nullement l’ensemble de en gal intentionnes, n’est jamais 1 biquette sans defense pour votre merci de pallier jeune loup venu.

Est-ce que j’ ne dramatise pas un peu, la ?

Honnetement. Et cela m’arrive, c’est plutot que j’dois accepter que Mal a Mal, se detache pour moi, qu’elle aimera d’autres individus Pas que moi , et qu’elle saura s’attacher Afin de batir, a le tour, sa propre belle life pour soeur.

Elle l’aura Correctement merite apres bien, decouvert comme j’ lui ai casse nos pieds a lui repeter « Range ta chambre ! Mets ton linge au sale . Eteins la lumiere . » dans la totalite des tons au cours de des annees.

Pourquoi j’ n’aurais gu confiance au sein d’ Le que j’ lui ai montre, annee apres annee ?

Au moment aussi, je ne me suis nullement casse Notre c** a Realiser 1 therapie pour repartir du point zero, thunes pretexte que Notre menopause me fera coucou de loin. Youhou, c’est moi, sa menopause . J’ t’attends . Tu ne pourras gu m’eviter ! Tu vas te racornir . Voili d’accord, ta gueule . Laisse-moi tranquille, je pense pour ma fille.

On va essayer de voir tous les choses froidement. Des que meme

J’ai plutot beaucoup fera mon job, finalement.

Pas tout a fait, c’est entendu. Cela dit, suffisamment nullement super en gal . J’aurais pu — et j’ pourrais bien — etre un peu plus accessible pour toi, la tendre moitie. Pourtant j’ crois que je t’ai donne, malgre bien, assez d’ecoute, de astuces , ainsi, d’attention afin que tu oses affirmer tes opinions et ta personnalite. Cela t’a servi face pour moi, ce qui te servira surement face aux autres. Je ne t’ai gu elevee Afin de te garder pres pour votre serviteur, mais pour que tu deploies tes ailes et que tu t’envoles, aussi trop cette raison ceci me fait peur, aussi quand mon c?ur se serre de t’imaginer loin pour votre serviteur sans que je puisse au sein d’ l’instant te tendre de la main secourable, comme des que tes petites jambes malhabiles defaillaient au cours pour tes premiers nullement. Pourtant d’autres, un nouvelle aussi, surement sont la pour toi.

Et moi , et Correctement votre serviteur, je passerai pour nouvelle chose.

J’me concentrerai dans tes freres, c’est. Ah ah, je les ai i nouveau a la maison un delicieux paquet pour moment, ceux-la ! En outre de maman, c’est irremplacable au c?ur d’un garcon, pas vrai ? Ils seront bien si jeunes et ont tant l’usage de MOI.

Moi, moi, moi.

Pourtant de fait… votre est bien ma meme chose pour faire mes garcons. Eux aussi s’envoleront , et sans doute plus tot que un s?ur. Est-ce que j’ai peur concernant eux aussi ? Moins, je l’avoue. Pourtant quand j’ai moins peur, j’ai en general plus d’exigences. J’ leurs souhaite virils cela dit, pleins pour douceur, hardis Toutefois respectueux, capables pour folie Neanmoins, pas inconscients, solides Neanmoins, expressifs et affectueux. Mon portrait pour un pere, quoi ??

Tiens, leur pere… Mais oui notre amour, toi tu seras toujours la, pres de mon emmenagement, tel tu l’es cela fait toutes ces annees. J’ t’interdis pour me laisser effrayer par Notre perspective pour Le nid qui va inexorablement se vider. Je t’interdis de me laisser n’etre qu’une mere.

J’ai Envie de toi concernant continuer pour exister me concernant , ainsi, concernant nous.

Bien cela, c’est bien loin, et au moment meme aide-moi pour rester , ainsi, parfois a redevenir, l’actrice que tu aimes et , lequel t’aime.