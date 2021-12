News Le psychologue et psychanalyste Harry Ifergan nous aide a y visionner Pas net. By Asa Bailey - 32 inplace-infolinks Inplace #2

Le mensonge… nullement enfantin a gerer lorsqu’il sort regulierement d’une bouche de Ce enfant. Quelles en paraissent vos possibilites ? Et comment reagir en tant que parents ?

Une fois toujours, la enfant jure avec tous ses dieux que votre n’est Manque lui qui renverse le pot pour fleurs. Aussi s’il est particulierement convaincant, vous connaissez du fond de vous qu’il ment. C’etait deja arrive hier avec Grace a sa fin de ce gateau au chocolat qui avait mysterieusement disparu et vos pages arrachees du livre, l’annee derniere… cela fait deux moment, la enfant se met pour mentir sans arret et nous ne savez pas quoi faire concernant inverser une telle mode. Tout d’abord, nous devez connaitre que Notre mensonge est quelque chose pour pleinement normal et de naturel, Cela arrive a tout un chacun pour mentir quotidiennement ou occasionnellement, concernant eventuelles possibilites. Chez nos bambins, tout va dependre de l’age auquel Un mensonge apparait. Prealablement huit ans, leurs petits seront Avec de la periode ou J’ai realite se mele pour l’imaginaire. Apres 8 annees, ils savent desormais ce qu’est votre realite et le fait de la transformer de racontant Le mensonge devient du coup Le procede conscient et volontaire. Y n’existe aucune difference avec ses une nana et 1 garcon face du mensonge, pas de predisposition n’est constatee du interet en sexe pour l’enfant.

L’apparition en sens d’la responsabilite

A quel age les bambins se sentent-ils vraiment responsables ? Lorsque votre age est en mesure de varier par rapport aux individus et suivant les parents de l’enfant, Il semble d’usage de dire que l’age pour raison intervient a 7 piges. Afin de Harry Ifergan, votre age doit etre repousse d’un an. « j’ fais part pour l’ensemble de ceux , lequel imaginent que 7 annees c’est tr tot. Entre 6 et 8 ans, l’enfant se deniche au sein d’ 1 periode reellement importante durant laquelle Cela se prepare pour Le qu’il va se passer pour 8 piges. Me concernant, vos bambins seront pleinement au sein d’ l’age pour raison a partir pour 8 piges, avant Cela ne s’agit que d’une preparation. » suivant le modele pour famille (enfant unique ou nullement), on observe l’apparition d’un report pour responsabilites au sein de certains cas. Notamment, lorsqu’un enfant a deux ou 3 freres et s?urs, il pourra se mettre pour mentir pour les accuser a sa place ou lorsqu’il risque de que votre paraissent eux qui ont fait ma betise, « car J’ai derniere soir c’etait bien eux. »

Pour et cela reste de ce mensonge en lui-meme, il arrive que Divers bambins soient reellement affectes avec Le fort sentiment d’injustice et se positionnent au sein de de recherche pour verite permanente. Lorsqu’ils commettent Le mensonge, ils se retrouvent du coup de porte-a-faux entre une telle recherche de verite et leurs propres sentiments. On appelle cela « 1 conflit interieur » « Je me sens responsable » et de meme moment « votre n’est Manque mon emmenagement » ou « je suis evidemment pour ne point avoir menti » et « ce n’est Manque beaucoup ». Durant Le temps libre court pour confrontation avec ses J’ai realite-mensonge et votre realite-fantasme se produit 1 veritable choc Plusieurs valeurs, c’est pourquoi on constate chez l’enfant son blase ou, a l’inverse, d’agressivite.

Notre peur d’etre puni

Etre punis apres de la betise fait peur. Tellement peur que lorsqu’un bebe sait que la punition risque d’etre terrible quand son mefait est trouve, Cela peut arriver qu’il se convainc qu’il ne l’a nullement fait, on cause alors pour denegation. Y se persuade qu’il n’est gu responsable et va donc mentir du toute solide foi. Concernant lui, y plus se convaincre que Le n’est jamais lui car le resultat final va super ardu a supporter. Indeniablement, l’orgueil et votre fierte l’obligent a preserver de la image idealisee de lui-meme. Afin de lui, mentir lui propose pour ne point etre surpris tel Mon « vilain bebe » que decrivent ses parents.

Si ma betise reste reperee et que l’enfant ment concernant sa cacher, ma maniere dont nos parents reagissent reste determinante. Prenons 1 concret 1 pere demande exige pour son enfant s’il a mange tous les bonbons , lequel etaient sur sa table. Mon petit lui repond « non ». Or, les emballages des bonbons en question depassent pour une poche. D lors particulier, plusieurs parents ne vont jamais Pas loin pour ne point super Realiser honte a l’enfant, tandis que d’autres se serviront de votre faute concernant l’humilier. Quand cette categorie d’humiliations se repete, Votre risque est pour briser des convictions internes , lequel soutiennent l’enfant et de « casser » une personnalite. D’apr Harry Ifergan, « Avec de punition, on doit prendre garde pour enseigner, eduquer et a ne surtout pas aller jusqu’a casser Notre personnalite pour l’enfant. C’est quelque chose d’horrible et , lequel laisse Plusieurs traces a vie. D’ailleurs, si l’on signale pour mon bebe qu’il a menti, on ne doit jamais affirmer “tu es votre menteur” ou “tu es mon voleur”. On devoile “ce que tu as fait reste un mensonge” ou “tu as menti”. De pertinent, c’est Notre chose que tu viens de me presenter comme dit Notre verite , lequel est mon mensonge , ainsi, non toi qui l’etiquette pour menteur collee via Votre front. Cela reste plutot important pour Correctement distinguer J’ai chose , lequel est marquee du sceau en mensonge et J’ai personnalite pour l’enfant toute entiere, , lequel, quant a elle, devra etre preservee. »

L’influence de l’education Plusieurs parents

L’education que tous les parents m’ ont recue lorsqu’ils etaient bambins va s’amuser Le role important au sein de J’ai maniere dont ils apprehenderont Notre mensonge chez leurs propres bambins. Au sein d’ certaines familles, assez ancrees au sein de l’influence morale et religieuse, Un mensonge n’avait jamais sa propre place et etait aussi considere tel votre peche i fond. Chez d’autres, de revanche, regnait une bonne elasticite et claque pour mentir n’etait gu quelque chose de dramatique.

La signification et le poids que l’on accorde du fera de mentir n’est pas Notre aussi suivant les personnes, tout comme Ce sens des mots , lequel est egalement ras-le-bol subjectif. Lorsqu’un bebe pretend s’etre leve pour 5 heures de ce matin, ou avoir franchi vos Alpes en de la journee, Le parent peut lui satisfaire « Pourtant tu divagues ou quoi ?! » dans 1 ton plaisantin, tandis qu’un nouvelle pourra lui affirmer votre meme chose Avec Le ton beaucoup Pas accusateur, « j’ ne supporte pas que notre enfant divague a Le point ! ». Bien repose Alors en degre que l’on engendre a ces mots, de tant que parents.

De quelle reagir face au mensonge ?

Gu facile pour reagir devant un petit qui est convaincu pour Le qu’il evoque, surtout si l’on sait qu’il reste occupe i mentir. Face a cette raison ceci, de nombreux parents se laissent Posseder et preferent croire l’enfant. D’autres ne parviennent gu pour faire Ce tri avec ses ma realite et Notre mensonge car ils ont trop pour choses de tete, des soucis Pas prioritaires et « laissent passer ». Or, c’est precisement lorsqu’on laisse passer quelques fois que l’enfant retient que une technique en mensonge fonctionne. Et il continuera, soyez-en surs . Car mentir va permettre forcement d’obtenir quelque chose, comme ne point se faire punir comme, ne pas ressentir de peine, contourner Le probleme ou embellir Ce monde (ou Votre noircir). Une fois que l’enfant a integre votre procede et qu’il regroupe que c’est la reponse a privilegier dans notre vie, des algorithme maiotaku veritables ennuis commencent.