Iglesia Conventual en Santa Marta Es la iglesia al estilo Reyes CatГіlicos dentro de une los cuales destaca su capilla city manager y el retablo city manager realizado one finales del XVI.

Convento del Corpus Christi Antiguo y bello convento barroco del siglo XVII los cuales se mantiene situado cerca do une favored Plaza do SГ©neca, dentro de notre calle Ambrosio de- Morales..!

Convento de- JesГєs Crucificado Situado en los angeles calle Leiva Aguilar, estГЎ fechado de por medio los siglo XVI y XVIII! Durante su iglesia destaca su artesonado mudГ©jar! El convento parece actualmente residencia do ancianos!

Convento de- los Padres de Gracia Convento trinitario do estilo barroco situado junto the best las murallas ГЎrabes, dentro de cette plaza del CorazГіn de- MarГ­a, mГЎs conocida tal como plaza por Alpargate! En su iglesia se descubre votre imagen en Nuestro Padre JesГєs Rescatado, the notre que los cordobeses disponen de gigantezca devociГіn..!

Convento do Santa Ana Durante votre calle Blanco Belmonte se aloja este convento fundado por las Carmelitas Descalzas per finales por siglo XVI. Destaca su enorme claustro, su escalera renacentista y una logia que comunica con el jardГ­n trasero..! Su iglesia dabei de estilo barroco.

Convento de- Santa Cruz Se encuentra durante la calle AgustГ­n Moreno, cerca de- notre Iglesia do San Pedro. Ha sido fundado dentro de el siglo XV pero do sus orГ­genes gГіticos queda poco por las remodelaciones llevadas one cabo durante los siglos posteriores. En su iglesia destacan los zГіcalos de- azulejos por siglo XVIII y los artesonados en los coros.

Convento por CГ­ster Este convento do votre orden benedictina se mantiene dentro de la calle Carbonell y Morand y ha sido fundado dentro de los angeles dГ©cada de los aГ±os 20 por siglo XVIII. Durante su iglesia destaca el communion table mas grande de- madera tallada y dorada.

Iglesia Conventual del Santo ГЃngel Se encuentra dentro de cette Plaza do Capuchinos y es popularmente conocida tal como une Iglesia de Capuchinos..! Sera la obra por siglo XVII do gran austeridad..!

Otros edificios religiosos de- interГ©s le: el Santuario en la SeГ±ora en votre Fuensanta: une Iglesia de San Basilio: notre Iglesia en San Salvador y Santo Domingo do Silos (o de notre CompaГ±Г­a): Iglesia de Santa Victoria: Iglesia de los Dolores y cette significant Colegiata do San HipГіlito.

Monumentos Civiles

La provincia de- Córdoba encierra numerosos monumentos do carácter city, así asi como abundantes palacios y casas señoriales de interés histórico y artístico! Su visita nos facilita aprovechar de- los varios estilos arquitectónicos que se han desarrollado a lo largo de los siglos en se encuentra magnifica ciudad. Construcciones romanas, visigodas, árabes; mudéjares y cristianas; muchas de ellas convertidas en museos: salas de- exposiciones î¿ sede de- distintos instituciones públicas y privadas..!

AlcГЎzar de- los Reyes Cristianos Fortaleza y palacio del siglo XIII que se encuentra dentro de el Campo Santo de los MГЎrtires, y en donde se puede contemplar gran aspecto de notre evoluciГіn do une ciudad en CГіrdoba; en el punto en vista arquitectГіnico. De todas las estancias del AlcГЎzar; que se articulan entorno the best bellos patios-jardines; destaca el SalГіn de- los Moriscos: la pequeГ±a capilla barroca en donde se exponen piezas romanas..! MГЎs advice >

El Alcazar

Caballerizas Reales se encuentra bella construcciГіn se encuentra ubicada durante votre calle por mismo nombre y se levantГі dentro de el siglo XVI por orden en Felipe II! AquГ­ se criГі el caballo de pura raza espaГ±ola; asimismo conocido andaluz: do ascendencia ГЎrabe.

Medina Azahara Se trata de- los angeles gigantezca provincia que Abd-al Rahman III mandГі construir durante el siglo by para poder poner de reduce el descomunal lograr por reino que gobernaba, uno do los mejores de- votre Europa middle ages. Une tradiciГіn popular cree que el motivo que impulsГі al califa your construirla fue rendir honores one su favorita, Azahara! Se encuentra magnГ­fica construcciГіn palatina que se encuentra your los pies de- Sierra Morena; durante votre carretera de- Palma del RГ­o: a ocho kilГіmetros do cette poblaciГ­Віn de- CГіrdoba..!

Torre do Calahorra ConstrucciГіn defensiva por siglo XIII los cuales se descubre durante el extremo axГ©s sur por Puente Romano de- CГіrdoba..! The best principios del XX ha sido declarado monumento histГіrico y artГ­stico: y hoy acoge el Museo resido do Al-Andalus..! MГЎs info>

Puente Romano Fue levantado dentro de el siglo e your..! de- C., pero su imagen exact parece fruto de- las variados intervenciones que se llevaron the cabo parmi los siglos XIII y XIX..! MГЎs info>

El Puente Romano do CГіrdoba sirve en acceso al centro de los angeles localidad

Mausoleos Romanos Construcciones funerarias romanas del siglo I the. do C.: de- estructura cilГ­ndrica y des plus belles dimensiones; que se encuentran durante Puerta Gallegos: dentro de una en las antiguas entradas de- CГіrdoba! En su indoor se descubre el Centro do InterpretaciГіn por universo Funerario; los cuales podria visitarse concertando la cita..!

Hospital por Cardenal Salazar Edificio seГ±orial por siglo XVIII situado durante la plaza por cardenal los cuales un da nombre y que hoy es sede de- los angeles Facultad de FilosofГ­a y Letras de- une Universidad de- CГіrdoba. En su interior se mantiene la Capilla de San BartolomГ©: uno de losmonumentos religiosos destacados de- la poblaciГ­Віn!

Puerta en AlmodГіvar Se mantiene muy cerca por AlcГЎzar de- los Reyes Cristianos; y your ella se enter raya en cette calle CairuГЎn..! Se levantГі durante el siglo VIII por orden en Abd al-Rahman we: no obstante los angeles gran zona de la obra que hoy se conserva dabei cristiana y fechada dentro de el siglo XIV..! Frente your ella se descubre une escultura por filГіsofo y dramaturgo SГ©neca!

Puerta en Sevilla Obra del siglo XVI los cuales se mantiene dentro de votre avenida Conde de- Vallellano y los cuales weil acceso al well-known barrio do San Basilio! MГЎs info>

Puerta del Puente Se mantiene durante une Plaza por Triunfo y durante su origen formaba zona en las murallas de los angeles localidad de- CГіrdoba! En notre Г©poca de votre reconquista se un conocГ­a tal como Puerta de- Algeciras..! Su imagen specific es obra por siglo XVI, fruto en la remodelaciГіn disadvantage motivo do cette visita de Felipe II per cette localidad. Desde su mirador es posible contemplar su bello entorno monumental, y en su sala de- exposiciones: la muestra incessante do su historia!