De la etude s’est penchee i  propos des paroles echangees pendant l’amour.

Devinez quoi, nos amants adorent s’epancher au lit.

92% quelques participants pour l’etude l’affirment du reste. L’etude a ete realisee via quelques chercheurs australiens. Ils ont decrypte nullement minimum pour 569 conversations erotiques et mots adore. Vos travaux de Peter Jonason m’ ont ete publies au sein d’ sa tres serieuse revue pour sexologie, Archives of Sexual Behavior (1)et m’ ont permis pour definir, au sein de l’ordre de preference, 6 themes principaux pour conversation

sa domination sexuelle (« prends-la », « es-tu notre esclave sexuel ? ») ; la soumission sexuelle (« fais-moi ce que tu souhaite ») ; la possession sexuelle (« tu es a moi ») ; les fantasmes (« j’imagine que des gens nous regardent ») ; les recommandations concernant guider (« va Pas vite/plus tr vraiment »,…) ; Votre renforcement positif (« tu es tellement bonne a ca », « j’aime ton odeur ») ; des liens perso (« j’ t’aime », « cheri »,…) ; vos appels reflexes (« Oui », « oh le Dieu . »).

Entre egoisme et altruisme. Selon les scientifiques australiens, vos quatre premiers themes sont egoistes et centres Avec la personne, tous les quatre suivant seront mutualistes, pour J’ai soir egoistes et altruistes, ils permettront Votre partage d’experience concernant le Correctement d’un couple. Cela me rappelle l’un des grands credo du Dr Sylvain Mimoun. Pour atteindre Un Saint Graal de l’orgasme, affirme Ce gynecologue et sexologue, il va falloir faire montre « d’egoisme partage » Croyez a vous et pour la devoir, et cela fera ravissement pour ce partenaire et augmentera Ce propre plaisir…Transgression. Aussi, au moment nous prononcez Plusieurs mots crus voire des mots « interdits », cela a diverses vertus dont votre Pas evidente Notre transgression qui a 1 capable de d’excitation important. Nous l’avez au moins experimente au cours d’une periode de ce stade anal, decrite par Freud , ainsi, correspondant a votre jouissance jubilatoire pour prononcer des mots sales (« Pipi, caca » pour 3 annees, « putain, vais faire chier » pour 15 piges .).

Fantasmes. Le avoir la possibilite de quelques mots est alors de reveler et d’habiller ces fantasmes.

nos mots jouent leur role pour tremplin pour le bonheur, sans que nous ayez pour passer pour l’acte. Vous le dites tel lorsque c’etait pur et vous ne Un faites pas, c’est ma definition meme en fantasme. marche des fois bon nombre mieux. Tous les mots nous permettront aussi pour mettre des mots sur les fantasmes que nous croyez etre ceux de l’autre. En retour, cette raison ceci vous informe bon nombre sur votre que la partenaire imagine , lequel nous fera devoir.

Suggestion. L’etude ne Mon evoque pas, Neanmoins, c’est verifie au sein de ma vraie vie et c’est aussi votre conseil pour sexologue. vous avez Plusieurs problemes, une defaillance ressentie ou reelle, 1 erection quelque peu faible, 1 sexe un peu court, une lubrification , lequel ne decolle pas, la parole peut appeler en renfort Plusieurs actes vis-i -vis des masquer « vois comme Cela reste dur », « j’ mouille tellement tu m’excites », etc. grand petit miracle de la suggestion, ce partenaire finit avec y croire lui aussi…

Information ciblee. Vos mots informent et guident, ils peuvent permettre de degoter plus rapidement en joie ensemble , et c’est 1 atout avec Grace a mon beau partenaire. Il n’est nullement oblige de connaitre d’emblee ce mode d’emploi, tous a une propre geographie erotique. Chez l’actrice, chacune des zones du physique pourront etre erogenes cela dit, chacune a nos siennes. Chez l’homme, l’essentiel se joue sur un plan genital, Neanmoins, lui aussi va Posseder erotise quelques zones Pas excentrees (epaules, cou, lobe de l’oreille, pied…). Suivre les indications fournies avec l’autre reste Le moyen possible habile et facile de lui donner la chance d’acceder du plaisir. Et vraiment valable pour vous aussi…

Vocabulaire de soumission. Les femmes prononcent Plusieurs phrases comme « prends-moi », « baise-moi ” et aiment entendre un vocabulaire de domination, c’est l’inverse vis-i -vis des . « Les stereotypes lies du genre semblent exister jusque au langage erotique et des amants ont sans doute appris a penser votre que l’autre sexe attend et le joie de leur partenaire leur donne d’un joie », indiquent nos auteurs pour l’etude australienne. Oubliez cinq minutes que vous etes feministe, lachez-vous . L’amour, c’est de ce lacher prise. Apres, nous rependrez des banderolles, leurs voies pour l’inconscient, tel celles d’un ravissement, sont impenetrables.

Plusieurs mots… Neanmoins, une pure conversation ? 92% des amants aiment parler pendant l’acte sexuel, c’est 1 nette evolution via rapport a auparavant, Neanmoins, jusqu’a quel point ? L’etude ne Votre dit pas, cela dit, dans le secret Plusieurs consultations pour sexologie, on apprend que Ce dialogue se limite souvent a quelques mots et petites indications geographiques.Peu de gens Au Final osent traiter la question de leurs desirs et avoir une pure conversation erotique. Vos tabous sexuels sont pour l’?uvre avec Grace a J’ai culpabilite et J’ai peur de perdre Afin de quelqu’un de facile (surtout pour les femmes) ou de pervers (surtout vis-i -vis des ). Or, comme l’affirme sa sexologue Barbara Keesling Avec le ouvrage Osez parler sexe avec Grace a ce mari ( Albin Jacques), « la communication accroit Mon desir, magnifie des sensations erotiques, intensifie des relations humaines et decuple l’orgasme. C’est l’aphrodisiaque ultime ». De fait, le premier organe sexuel, c’est Notre cerveau . Mon parler meetic reste veritable 1 mine d’or. Vous c’est prevenu(e), ne negligez jamais votre piste de ce langage, celle-ci va vous nous aller de la certaine routine , ainsi, vous emmener plutot loin Plusieurs sentiers battus.

De quelle nous y payer des que votre repertoire se limite a « voili » ou « encore » ? Osez experimenter, soyez pour l’ecoute de votre amoureux (se), voyez comme y ou celle-ci reagit ( silence ou renforcement, diminution quelques caresses ou augmentation de celles-ci, regard choque ou fievreux…) et allez pour l’avant ou faites machine arriere s’il (elle) se la demonstration reticent(e).

Et tous les cris ? Idem. Observez. Une debauche pour cris et de hurlements (Pas habituels chez ces dames) pourra faire peur a certains amants destabilises voire paralyses. Votre seule maniere de connaitre, observez tous les reactions de votre mari (surtout lorsque c’est 1 inconnu). Et poursuivez ou allez-y decrescendo.

Alors heureuse ? Parler apres l’amour et debriefer est une mode plutot masculine. Les revisitent volontiers l’acte sexuel, ils expriment via la Votre Envie d’evaluer un performance et de constater s’ils m’ ont ete « a sa hauteur ». Ca tous les rassure.

Pour les dames (jamais l’ensemble de evidemment), apres s’etre abandonnees, elles reprennent Votre controle et redeviennent ces dames qu’elles etaient, donc nullement commentaires sexfinder question concernant elles de se rememorer la soiree entier en rapport sexuel, des mots crus et leurs mots tabous, nos positions inesthetiques, leurs complexes, leurs doutes ( est-ce que j’ lui plais ? Reste Le qu’il m’aime ? Est-ce que j’suis un bon coup ? ). Avec Grace a 1 serum pour verite et thunes hypnose, elles avoueraient peut-etre Le qu’elles m’ ont consenti a dire ou a Realiser dans le feu de l’action…

Et lorsque nous essayiez de revoir le film et du profitiez concernant exprimer Plusieurs indications positives ? “je suis fan de quant tu fais li ou ca”, “c’etait tellement…”. Vraiment de maniere d’indiquer Mon bon scenario concernant Notre prochaine soir !

(1) Etude source An Examination of the Nature of Erotic Talk. Jonason PK. Arch Sex Behav Sep 9. DOI 10.1007/s10508-015-0585-2

Ecrire pour mon mari

