News Connaissez-vous Notre signification de toutes vos bagues selon les doigts ou vous des portez ? By Asa Bailey - 38 inplace-infolinks Inplace #2

Connaissez-vous Notre signification de toutes vos bagues selon les doigts ou vous des portez ?

Nos bagues, on de a toutes des tas . Et en interet du doigt pare, Cela serait possible de lire Avec nos pensees. Dis-moi pour quels doigts tu portes tes bagues et je te dirai qui tu es ! Cest quelque peu ca Voici 6 combinaisons pour joaillerie decryptees , ainsi, J’ai signification Plusieurs bagues associees. Saphir, diamant, emeraude ou oseille, vos pierres fines et moins fines en disent long sur la personnalite.

Savez-vous que chacune pour vos bagues a de site de rencontre gratuit ashley madison la symbolique particuliere, en interet en doigt via lequel vous des enfilez ? Si nous connaissez reconnaitre une bague de fiancailles ou une alliance Afin de soeur, habituellement portees a lannulaire gauche, savez-vous ce que signifie 1 anneau porte concernant le petit doigt ou Mon majeur ? Voici Notre signification de ces emplacements particuliers, que vous ne Mesurez peut-etre meme gu Prealablement denfiler vos bagues a toutes les doigts . Vous pouvez interroger la bijoutier

1/ Vous portez de la bague sur Ce pouce un Envie daffection, une insatisfaction sexuelle ou Un soutien de la cause feministe

Notre pouce representerait loptimisme, la volonte et ma regeneration, lie du meridien d’un oeil. Il sagit d’un seul doigt , lequel nest gu nomme apres Le Dieu romain. Il symboliserait aussi J’ai protection, rassurant Afin de lenfant qui Votre suce . Le pouce une main gauche exprimerait la creativite, limaginaire, Ce plaisir et ma sensualite. Porter 1 bijou via Ce pouce gauche pourrait Par Consequent signifier que vous etes de attente daffection. Le pouce droit, lui, serait celui d’un desir. Porter de bague pour ce doigt signifierait que vous etes insatisfaite sexuellement traitant Attention aux represailles !

Enfin, une autre interpretation est nee aux abords en 19e siecle, des que certaines jeunes femmes se mirent pour porter une bague concernant le pouce, soutenant votre cause feministe. Actuellement, 1 ou quelques bijoux concernant Votre pouce ont la possibilite de affirmer lhomosexualite.

2/ Vous portez de bague concernant lindex une volonte de se distinguer, mon j’ai besoin de se faire respecter

Lindex est Notre doigt de lautorite et de la direction. Cest alors, tel son nom lindique, le doigt qui sert a montrer, a designer nos trucs , ainsi, celui quon leve pour ordonner de volonte. Mettre de bague ou de pierre precieuse concernant lindex pourrait un signe dautorite, de maniere dattirer lattention avec Grace a lenvie pour se faire respecter, parfois obeir. Dailleurs, de nombreux rois et reines portaient des pierres precieuses, saphirs, emeraudes et autres gemmes grands carats pour ce doigt.

Porter de bague pour lindex pourrait aussi expliquer votre le desir de nous distinguer des autres, de signe doriginalite et dindependance, aussi quand Actuellement, J’ai mode a sacre lindex pour le port des bagues . Ce personnalite collera-t-elle avec Grace a ces remarques ?

3/ Vous portez de la bague dans Notre majeur 1 envie de s’amuser la provocation ou dattirer lattention

Notre majeur est le doigt une puissance et de sa sexualite. Cest dailleurs le doigt Ce Pas long d’une main. Claque quil soit au centre lui procure de grosse visibilite. Mettre ce bague via Notre majeur A afin de effet dattirer lattention. Toutefois celui-ci peut alors signifier de la recherche pour connaissance. On ne est en mesure de evoquer Notre majeur sans parler d’un doigt dhonneur, Le geste dhostilite, relativement obscene, adresse pour ses ennemis. Vous devez donc faire montre dune grosse assurance pour porter une bague a ce doigt, du raison de la e- reputation quil a derriere lui !

4/ Vous portez une bague a lannulaire gauche mon signe dalliance, 1 raison pratique

Lannulaire gauche reste le doigt intemporel de lalliance, tel vous le savez deja. Il semble alors celui , lequel porte le diamant de la bague de fiancailles, souvenir rendu public de une demande exige en mariage original. Le nom se prete dailleurs beaucoup au port des anneaux . En Egypte, on disait que Notre veine pour lamour reliait la main du c?ur.

Neanmoins, bien nest gu que tradition, il y a alors de la raison pratique pour laquelle on porte une bague mariage pour lannulaire gauche tous les droitiers etant la norme auparavant, la main droite avait l’air celle pour lactivite, quil ne fallait gu perturber par Plusieurs bagues genantes, quon a de la sorte, decide de releguer au aussi doigt, Toutefois pour lautre main !

5/ nous portez de bague via lannulaire droit un signe pour domination ou dalliance

Lannulaire droit va aussi servir a mettre leurs alliances et bagues pour fiancailles au sein d’ certains pays tel Mon Bresil ou Notre Liban. Anciennement, tous les fils tous les plus jeunes dune famille noble portaient leurs armoiries (materialisees avec 1 chevaliere) pour ce doigt , et seul laine de la famille avait Ce droit une mettre a lannulaire gauche.

6/ Vous portez de bague via lauriculaire 1 appartenance pour Le groupe, lemplacement en chevaliere chez tous les Britanniques

Lauriculaire est Votre doigt d’la pensee ainsi que lemotion. Cela represente aussi J’ai puissance une persuasion et leurs talents de communication comme lintuition. On citera dailleurs Le proverbe Correctement connu Mon petit doigt me dit. A toutes les Etats-Unis, on appelle pinky ring 1 bague portee pour lauriculaire, celle-ci attribuee a toutes les ingenieurs recemment diplomes, destinee a rappeler limportance en profession calee.

Nos etudiants du ecologie et economie recoivent en outre 1 bague dauriculaire symbolisant leur profession. Enfin, nombre dhommes britanniques portent de chevaliere dans lauriculaire en main gauche. La signification de ces bagues ? Il va juste considere tel lendroit dusage

Bien sur, ces indications ne sont nullement prouvees scientifiquement, Neanmoins, elles vont pouvoir apporter mon apercu amusant pour , lequel connait bien Ce langage Plusieurs diamants. Du coup, quils se trouvent du or rose, en or jaune, plaque or ou argent, de toc, en platine ou de zirconium, toutes vos bagues, anneaux et autres bijoux de doigt nauront Pas pas d’ secret concernant nous . Nous irez en bijouterie du connaissance pour cause pour maintenant

Pour des que la traduction en langage des colliers, pendentifs, perles et boucles doreilles ? Toute parure semble parait sanalyser ! Votre collection pour bijoux ny echappera gu Et nous, connaissiez-vous votre signification pour ces bagues du fonction du doigt que nous Selectionnez pour les porter ? Partagez-nous votre avis en mot ! Et concernant aller Pas loin, Visitez dans Cet article quelles bagues porter en fonction de ma forme de tous vos doigts.